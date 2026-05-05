6 Ore di Spa: in Belgio riparte la sfida tra Toyota e Ferrari su una pista imprevedibile

- 21/04/26 - WEC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori Hypercar e LMGT3
- 19/04/26 - 6 Ore Imola: successo numero 50 per Toyota, Ferrari seconda
- 18/04/26 - Ferrari in pole a Imola: Giovinazzi beffa Toyota per 11 millesimi
- 15/04/26 - Prologo Imola: dominio della Ferrari che sigla una tripletta
- 14/04/26 - Finalmente WEC! Oggi il Prologo a Imola, nel weekend la prima gara. Tutte le info
- 13/03/26 - FIA e WEC ci provano: Qatar 1812km riposizionata nel calendario 2026
- 11/03/26 - Imola alza il sipario sulla 6 ore del WEC: la sfida alla Ferrari parte dal cuore della Motor Valley
- 03/03/26 - Rinviata la Qatar 1812km: il campionato prenderà il via da Imola
- 26/02/26 - Peugeot presenta la livrea 2026 della 9X8, ispirata alla tradizione GTi
- 25/02/26 - WEC, la Ferrari presenta la livrea 2026 della 499P: così si evolve un'icona
- 31/12/25 - WEC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Endurance
- 13/12/25 - Valentino Rossi lascia il Mondiale Endurance, ma nel suo futuro ci sono ancora le quattro ruote
- 09/12/25 - La entry list 2026 del FIA WEC: 14 costruttori, un addio e una novità
Il FIA World Endurance Championship torna in pista con la 6 Ore di Spa-Francorchamps, secondo round della stagione 2026, su uno dei tracciati più iconici del calendario. Sullo storico Circuit de Spa-Francorchamps, dopo una gara di Imola combattutissima, si ripropone il duello tra Toyota e Ferrari, con valori sempre più ravvicinati nella classe Hypercar.
Dodici mesi fa quasi 100.000 spettatori avevano assistito a una delle gare più spettacolari degli ultimi anni, e anche per questo weekend le premesse sono simili, con una griglia sempre più competitiva e incerta.
Spa, pista iconica e imprevedibile
Presente fin dalla nascita del FIA WEC insieme al Circuit de la Sarthe di Le Mans, Spa si prepara a ospitare la sua 15ª gara nel mondiale endurance. Il tracciato da 7,004 km, immerso nelle Ardenne, è famoso per i suoi saliscendi e per curve leggendarie che favoriscono sorpassi e duelli ravvicinati.
Le Hypercar raggiungono velocità superiori ai 315 km/h, con 44 cambi marcia a giro, ma è soprattutto il meteo variabile a rendere il weekend imprevedibile. Non a caso, nelle ultime due edizioni nessun vincitore è partito dalla prima fila.
Hypercar: Toyota nel mirino, Ferrari vuole rispondere
Dopo il successo di Imola, Toyota arriva in Belgio da favorita, forte anche di uno storico particolarmente favorevole: otto vittorie a Spa su 14 partecipazioni. Il marchio giapponese punta al tris di successi consecutivi dopo aver chiuso in testa l’ultima gara del 2025 e la prima del 2026. Ferrari, però, è pronta alla risposta immediata dopo lo smacco nell'appuntamento casalingo. La 499P ha già dimostrato grande competitività a Spa, con pole e doppietta nel 2025, e rappresenta la principale alternativa al dominio Toyota.
Tra i protagonisti attesi anche Alpine, spesso competitiva su questo tracciato, e Cadillac, che a Imola aveva mostrato un buon passo prima di essere penalizzata. Attenzione anche a BMW in crescita, e a Peugeot, in cerca di riscatto, mentre il team JOTA festeggia la gara numero 80 nel mondiale.
A cinque anni dal debutto della categoria, la classe Hypercar continua a crescere: nel 2026 sono ben 17 le vetture iscritte stabilmente, contro le meno di quattro di media nella stagione inaugurale. L’equilibrio è sempre più marcato: a Imola i primi quattro in qualifica erano racchiusi in appena 73 millesimi, mentre lo scorso anno a Spa ben 13 equipaggi hanno chiuso la gara nello stesso giro.
LMGT3: sfida apertissima
Anche in classe LMGT3 si preannuncia una gara molto combattuta. Nel 2025 Ferrari aveva firmato una doppietta tra Hypercar e GT, ma con ben dieci vetture diverse al comando durante la corsa.
Tra i protagonisti attesi ci sono Lexus, sfortunata a Imola nonostante il buon passo, il Team WRT, vincitore nel round inaugurale, e TF Sport, ancora a caccia del primo successo nella categoria nonostante diversi podi.
Programma del weekend: si corre di sabato
Il programma del fine settimana scatta giovedì 7 maggio con le prove libere. Le qualifiche, con la Hyperpole, sono in programma venerdì 8 maggio alle 14:30. La 6 Ore di Spa prenderà il via sabato alle 14:00 e sarà trasmessa da Sky Sport e Discovery+.