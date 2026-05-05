WEC 2026

6 Ore di Spa: in Belgio riparte la sfida tra Toyota e Ferrari su una pista imprevedibile

Avatar di Luca Manacorda, il 05/05/26

1 ora fa - Lo storico circuito belga riaccende la sfida tra Toyota e Ferrari

Secondo appuntamento stagionale per il WEC su un tracciato che ha regalato gare imprevedibili nella storia della categoria
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Il FIA World Endurance Championship torna in pista con la 6 Ore di Spa-Francorchamps, secondo round della stagione 2026, su uno dei tracciati più iconici del calendario. Sullo storico Circuit de Spa-Francorchamps, dopo una gara di Imola combattutissima, si ripropone il duello tra Toyota e Ferrari, con valori sempre più ravvicinati nella classe Hypercar.

Dodici mesi fa quasi 100.000 spettatori avevano assistito a una delle gare più spettacolari degli ultimi anni, e anche per questo weekend le premesse sono simili, con una griglia sempre più competitiva e incerta.

Spa, pista iconica e imprevedibile

Presente fin dalla nascita del FIA WEC insieme al Circuit de la Sarthe di Le Mans, Spa si prepara a ospitare la sua 15ª gara nel mondiale endurance. Il tracciato da 7,004 km, immerso nelle Ardenne, è famoso per i suoi saliscendi e per curve leggendarie che favoriscono sorpassi e duelli ravvicinati.

Le Hypercar raggiungono velocità superiori ai 315 km/h, con 44 cambi marcia a giro, ma è soprattutto il meteo variabile a rendere il weekend imprevedibile. Non a caso, nelle ultime due edizioni nessun vincitore è partito dalla prima fila.

Hypercar: Toyota nel mirino, Ferrari vuole rispondere

Dopo il successo di Imola, Toyota arriva in Belgio da favorita, forte anche di uno storico particolarmente favorevole: otto vittorie a Spa su 14 partecipazioni. Il marchio giapponese punta al tris di successi consecutivi dopo aver chiuso in testa l’ultima gara del 2025 e la prima del 2026. Ferrari, però, è pronta alla risposta immediata dopo lo smacco nell'appuntamento casalingo. La 499P ha già dimostrato grande competitività a Spa, con pole e doppietta nel 2025, e rappresenta la principale alternativa al dominio Toyota.

Tra i protagonisti attesi anche Alpine, spesso competitiva su questo tracciato, e Cadillac, che a Imola aveva mostrato un buon passo prima di essere penalizzata. Attenzione anche a BMW in crescita, e a Peugeot, in cerca di riscatto, mentre il team JOTA festeggia la gara numero 80 nel mondiale.

A cinque anni dal debutto della categoria, la classe Hypercar continua a crescere: nel 2026 sono ben 17 le vetture iscritte stabilmente, contro le meno di quattro di media nella stagione inaugurale. L’equilibrio è sempre più marcato: a Imola i primi quattro in qualifica erano racchiusi in appena 73 millesimi, mentre lo scorso anno a Spa ben 13 equipaggi hanno chiuso la gara nello stesso giro.

LMGT3: sfida apertissima

Anche in classe LMGT3 si preannuncia una gara molto combattuta. Nel 2025 Ferrari aveva firmato una doppietta tra Hypercar e GT, ma con ben dieci vetture diverse al comando durante la corsa.

Tra i protagonisti attesi ci sono Lexus, sfortunata a Imola nonostante il buon passo, il Team WRT, vincitore nel round inaugurale, e TF Sport, ancora a caccia del primo successo nella categoria nonostante diversi podi.

Programma del weekend: si corre di sabato

Il programma del fine settimana scatta giovedì 7 maggio con le prove libere. Le qualifiche, con la Hyperpole, sono in programma venerdì 8 maggio alle 14:30. La 6 Ore di Spa prenderà il via sabato alle 14:00 e sarà trasmessa da Sky Sport e Discovery+.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 05/05/2026
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