Valentino Rossi lascia il Mondiale Endurance, ma nel suo futuro ci sono ancora le quattro ruote

BMW e Valentino Rossi hanno concluso la loro collaborazione: ecco dove probabilmente lo vedremo correre nel 2026

Annunciando nella giornata di giovedì i propri equipaggi 2026, BMW ha confermato che Valentino Rossi lascerà il FIA World Endurance Championship dopo due stagioni, nell’ambito di una profonda revisione delle line-up LMGT3 del Team WRT per il terzo anno del programma del marchio tedesco.

BMW e Valentino Rossi: confermate le indiscrezioni delle scorse settimane

Il futuro di Rossi nel WEC appariva in bilico da tempo, soprattutto alla luce dell’arrivo in squadra di Anthony McIntosh e Parker Thompson e del ritorno di Darren Leung dopo un anno di assenza. Nella giornata di giovedì, BMW ha ufficializzato che Leung riformerà l’equipaggio che ha regalato al marchio la prima vittoria LMGT3 a Imola nel 2024, affiancato dal suo storico compagno di equipaggio Sean Gelael e dal pilota ufficiale Augusto Farfus sulla BMW M4 GT3 EVO numero 32.

WEC + IMSA GT3 lineups locked. Which crew’s your fave? pic.twitter.com/tWEoqxOFtB — BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) December 11, 2025

McIntosh e Thompson, invece, formeranno l’equipaggio della vettura numero 69 insieme a Dan Harper. Questa line-up debutterà già nel fine settimana all’apertura della Asian Le Mans Series a Sepang.

Valentino Rossi: i piani futuri

Nel comunicato ufficiale BMW non ha fatto riferimento ai piani di Valentino Rossi per la stagione 2026, anche se è atteso un suo ritorno nel GT World Challenge Europe powered by AWS.

L’uscita di scena dal WEC sorprende in parte, considerando le prestazioni convincenti mostrate a più riprese dal nove volte campione del mondo e il forte richiamo mediatico garantito dalla sua presenza. Tuttavia, il futuro di Rossi in BMW era oggetto di interrogativi già da tempo, con il suo contratto triennale da pilota ufficiale in scadenza entro la fine di questo mese.

WEC 2024: Valentino Rossi (BMW) - Foto: WRT Racing Team

Negli ultimi mesi sono inoltre circolate voci su un possibile approdo di Rossi nella classe Hypercar: l’italiano aveva infatti testato la BMW LMDh in Bahrain al termine della stagione WEC 2024. Al momento, però, non è stato raggiunto alcun accordo con un team.

Nel 2025 l’impegno di Rossi nelle competizioni a quattro ruote ha registrato una lieve riduzione, anche per via del maggiore focus sul team VR46 di MotoGP. La squadra Ducati di proprietà del Dottore confermerà anche nella prossima stagione la coppia formata da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/12/2025