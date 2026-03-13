FIA e WEC ci provano: Qatar 1812km riposizionata nel calendario 2026

Il FIA World Endurance Championship ha ufficializzato la nuova data della Qatar 1812km, inizialmente prevista come gara di apertura della stagione 2026. L’evento, che avrebbe dovuto inaugurare la 14ª stagione del campionato iridato a fine marzo, era stato rinviato a causa dell’attuale instabilità geopolitica in Medio Oriente. Dopo ulteriori consultazioni tra il promotore del campionato, la Qatar Motor & Motorcycle Federation, il Lusail International Circuit e la Fédération Internationale de l’Automobile, è stata definita la nuova collocazione nel calendario.

Qatar 1812km: la speranza è correre a ottobre

La gara si disputerà dal 22 al 24 ottobre, diventando il penultimo appuntamento della stagione 2026 del FIA World Endurance Championship. Questo inserimento non comporta modifiche agli altri round già in programma: è stata infatti sfruttata una finestra temporale tra la 6 Ore del Fuji in programma a fine settembre e la 8 Ore del Bahrain che dovrebbe - il condizionale è d'obbligo - chiudere la stagione a inizio novembre.

Revised 2026 season calendar 🗓️



The pre-season Prologue will now take place on 14th April in Imola, while the Qatar 1812km has been moved to the 22-24 October and becomes the penultimate round of the season.#WECpic.twitter.com/Y7d8ejZAK3 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 13, 2026

La sicurezza di piloti, team, personale e pubblico resta la priorità per gli organizzatori e per le autorità sportive coinvolte, che continueranno a monitorare l’evoluzione della situazione nella regione. Purtroppo, data la situazione geopolitica in Medio Oriente, non si può escludere che il calendario WEC 2026 possa subire altre modifiche forzate.

La stagione inizierà con la 6 Ore di Imola

Con lo slittamento della gara qatariota, il campionato prenderà il via in Italia con la 6 Hours of Imola, in programma dal 17 al 19 aprile presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. L'appuntamento tricolore, ricco di iniziative collaterali, è stato presentato proprio questa settimana a Milano: nel nostro articolo trovate tutti i dettagli.

Wec 2025. Credits. Comune di Imola

Imola ospiterà anche il tradizionale Prologo, il test collettivo che precede l’inizio della stagione, fissato per martedì 14 aprile. Anche questo era inizialmente previsto in Qatar, il 22 e 23 marzo. La sessione permetterà a team e piloti di effettuare le ultime verifiche e mettere a punto le vetture in vista del primo weekend di gara del 2026.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 13/03/2026