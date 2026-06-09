24 Ore di Le Mans 2026: entry list, orari TV e tutto quello che c'è da sapere

Ferrari cerca il quarto successo consecutivo. Al via 62 vetture e 186 piloti nelle tre classi Hypercar, LMP2 e LMGT3

La settimana della 24 Ore di Le Mans è finalmente arrivata. Sullo storico Circuit de la Sarthe va in scena la 94ª edizione della gara endurance più famosa al mondo, appuntamento centrale del FIA World Endurance Championship e una delle competizioni automobilistiche più prestigiose in assoluto.

Dal 13 al 14 giugno, 62 vetture e 186 piloti si sfideranno per 24 ore consecutive in una prova che mette alla prova velocità, affidabilità, strategia e resistenza fisica. Come da tradizione, il programma entrerà nel vivo già nei giorni precedenti con prove libere, qualifiche e Hyperpole che definiranno lo schieramento di partenza.

Ferrari a caccia del quarto successo consecutivo

I riflettori saranno puntati soprattutto sulla classe Hypercar, la categoria regina del campionato, che quest'anno vedrà al via 18 vetture rappresentanti otto costruttori diversi.

WEC 2026, 24 Ore di Le Mans: iscritt Hypercar

Ferrari si presenta a Le Mans con l'obiettivo di conquistare una storica quarta vittoria consecutiva. La Casa di Maranello arriva infatti da una straordinaria striscia di successi iniziata nel 2023 e proseguita nelle stagioni successive. Nell'edizione dello scorso anno, però, a trionfare fu la Ferrari numero 83 gestita dal team cliente AF Corse, confermando il dominio del Cavallino nella classica francese.

Tra le novità dell'edizione 2026 spicca anche il debutto di Genesis Magma Racing nella gara più importante della stagione endurance.

Tre classi in pista e una griglia da record

Come nelle ultime stagioni, la gara sarà articolata su tre categorie. La Hypercar rappresenta il vertice tecnologico del campionato e assegnerà la vittoria assoluta della corsa.

WEC 2026, 24 Ore di Le Mans: iscritti LMP2 e LMGT3

Accanto alle vetture della classe regina troveranno spazio le 19 LMP2, protagoniste di una delle categorie tradizionalmente più combattute dell'endurance mondiale, e le 25 LMGT3, che porteranno in pista alcuni dei marchi più prestigiosi del panorama Gran Turismo internazionale.

Il totale di 62 vetture conferma ancora una volta l'elevatissimo interesse che la 24 Ore di Le Mans continua a esercitare su costruttori, team e piloti provenienti da tutto il mondo.

24 Ore di Le Mans 2026: programma e orari

Dopo il test day tenutosi domenica 7 giugno, il weekend della 24 Ore di Le Mans 2026 scatta ufficialmente mercoledì con le prime sessioni di prove libere e le qualifiche che definiranno i partecipanti alla Hyperpole in programma per tutte le classi nella serata di giovedì.

Sessione Giorno Orario italiano Prove Libere 1 Mercoledì 10 giugno 14:00 Qualifiche 1 LMP2 e LMGT3 Mercoledì 10 giugno 18:45 Qualifiche 1 Hypercar Mercoledì 10 giugno 19:30 Prove Libere 2 Mercoledì 10 giugno 22:00 Prove Libere 3 Giovedì 11 giugno 14:45 Hyperpole 1 LMP2 e LMGT3 Giovedì 11 giugno 20:00 Hyperpole 2 LMP2 e LMGT3 Giovedì 11 giugno 20:35 Hyperpole 1 Hypercar Giovedì 11 giugno 21:05 Hyperpole 2 Hypercar Giovedì 11 giugno 21:40 Prove Libere 4 Giovedì 11 giugno 23:00 Warm-Up Sabato 13 giugno 12:00 Partenza gara Sabato 13 giugno 16:00 Arrivo gara Domenica 14 giugno 16:00

Dove vedere la 24 Ore di Le Mans 2026 in TV e streaming

La 24 Ore di Le Mans sarà trasmessa in diretta da Eurosport. Le sessioni saranno visibili attraverso i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibili per gli abbonati DAZN. La copertura completa dell'evento sarà inoltre disponibile in streaming su Discovery+ e sulla piattaforma ufficiale FIAWEC+, il nuovo servizio digitale del Mondiale Endurance che consente di seguire tutte le sessioni del weekend.

Per gli appassionati che desiderano monitorare costantemente tempi, strategie e distacchi, FIAWEC+ offre anche il servizio di Live Timing ufficiale. In alternativa, il cronometraggio in tempo reale sarà consultabile tramite il sito di AlKamel Systems, partner ufficiale del campionato per la gestione dei dati di gara.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 09/06/2026