24 Ore di Le Mans 2026: entry list, orari TV e tutto quello che c'è da sapere

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La settimana della 24 Ore di Le Mans è finalmente arrivata. Sullo storico Circuit de la Sarthe va in scena la 94ª edizione della gara endurance più famosa al mondo, appuntamento centrale del FIA World Endurance Championship e una delle competizioni automobilistiche più prestigiose in assoluto.
Dal 13 al 14 giugno, 62 vetture e 186 piloti si sfideranno per 24 ore consecutive in una prova che mette alla prova velocità, affidabilità, strategia e resistenza fisica. Come da tradizione, il programma entrerà nel vivo già nei giorni precedenti con prove libere, qualifiche e Hyperpole che definiranno lo schieramento di partenza.
Ferrari a caccia del quarto successo consecutivo
I riflettori saranno puntati soprattutto sulla classe Hypercar, la categoria regina del campionato, che quest'anno vedrà al via 18 vetture rappresentanti otto costruttori diversi.
WEC 2026, 24 Ore di Le Mans: iscritt Hypercar
Ferrari si presenta a Le Mans con l'obiettivo di conquistare una storica quarta vittoria consecutiva. La Casa di Maranello arriva infatti da una straordinaria striscia di successi iniziata nel 2023 e proseguita nelle stagioni successive. Nell'edizione dello scorso anno, però, a trionfare fu la Ferrari numero 83 gestita dal team cliente AF Corse, confermando il dominio del Cavallino nella classica francese.
Tra le novità dell'edizione 2026 spicca anche il debutto di Genesis Magma Racing nella gara più importante della stagione endurance.
Tre classi in pista e una griglia da record
Come nelle ultime stagioni, la gara sarà articolata su tre categorie. La Hypercar rappresenta il vertice tecnologico del campionato e assegnerà la vittoria assoluta della corsa.
WEC 2026, 24 Ore di Le Mans: iscritti LMP2 e LMGT3
Accanto alle vetture della classe regina troveranno spazio le 19 LMP2, protagoniste di una delle categorie tradizionalmente più combattute dell'endurance mondiale, e le 25 LMGT3, che porteranno in pista alcuni dei marchi più prestigiosi del panorama Gran Turismo internazionale.
Il totale di 62 vetture conferma ancora una volta l'elevatissimo interesse che la 24 Ore di Le Mans continua a esercitare su costruttori, team e piloti provenienti da tutto il mondo.
24 Ore di Le Mans 2026: programma e orari
Dopo il test day tenutosi domenica 7 giugno, il weekend della 24 Ore di Le Mans 2026 scatta ufficialmente mercoledì con le prime sessioni di prove libere e le qualifiche che definiranno i partecipanti alla Hyperpole in programma per tutte le classi nella serata di giovedì.
|Sessione
|Giorno
|Orario italiano
|Prove Libere 1
|Mercoledì 10 giugno
|14:00
|Qualifiche 1 LMP2 e LMGT3
|Mercoledì 10 giugno
|18:45
|Qualifiche 1 Hypercar
|Mercoledì 10 giugno
|19:30
|Prove Libere 2
|Mercoledì 10 giugno
|22:00
|Prove Libere 3
|Giovedì 11 giugno
|14:45
|Hyperpole 1 LMP2 e LMGT3
|Giovedì 11 giugno
|20:00
|Hyperpole 2 LMP2 e LMGT3
|Giovedì 11 giugno
|20:35
|Hyperpole 1 Hypercar
|Giovedì 11 giugno
|21:05
|Hyperpole 2 Hypercar
|Giovedì 11 giugno
|21:40
|Prove Libere 4
|Giovedì 11 giugno
|23:00
|Warm-Up
|Sabato 13 giugno
|12:00
|Partenza gara
|Sabato 13 giugno
|16:00
|Arrivo gara
|Domenica 14 giugno
|16:00
Dove vedere la 24 Ore di Le Mans 2026 in TV e streaming
La 24 Ore di Le Mans sarà trasmessa in diretta da Eurosport. Le sessioni saranno visibili attraverso i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, disponibili per gli abbonati DAZN. La copertura completa dell'evento sarà inoltre disponibile in streaming su Discovery+ e sulla piattaforma ufficiale FIAWEC+, il nuovo servizio digitale del Mondiale Endurance che consente di seguire tutte le sessioni del weekend.
Per gli appassionati che desiderano monitorare costantemente tempi, strategie e distacchi, FIAWEC+ offre anche il servizio di Live Timing ufficiale. In alternativa, il cronometraggio in tempo reale sarà consultabile tramite il sito di AlKamel Systems, partner ufficiale del campionato per la gestione dei dati di gara.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.