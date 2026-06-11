24 Ore di Le Mans 2026: BMW in pole con Vanthoor, Cadillac beffata dalla penalità

La pole position della 24 Ore di Le Mans 2026 cambia padrone dopo l'intervento dei commissari: la Cadillac #38 del Team JOTA, inizialmente autrice del miglior tempo con Jack Aitken, è stata penalizzata e il primato è così passato alla BMW #15 di Dries Vanthoor. Per il costruttore bavarese si tratta di un risultato prestigioso alla vigilia della gara più importante del Mondiale Endurance.

BMW davanti dopo il colpo di scena Cadillac

La Hyperpole Hypercar è stata caratterizzata da una lotta serratissima tra BMW, Cadillac e Alpine. Nella prima fase della sessione (Hyperpole 1) il più veloce era stato Charles Milesi con l'Alpine #35, autore di un eccellente 3'23''018, mentre le due Toyota sono rimaste escluse dalla fase decisiva insieme all'Alpine #36, alla Ferrari #50 e all'Aston Martin #007. Ricordiamo che già ieri c'era stata la grossa delusione per la Ferrari #83 di AF Corse, eliminata nelle qualifiche del mercoledì e quindi impossibilitata a partecipare alla Hyperpole.

Nella sessione finale Dries Vanthoor ha subito imposto il ritmo con la BMW #15, primo pilota del weekend a scendere sotto il muro dei 3'23''. Il belga ha poi ulteriormente migliorato fino a fermare il cronometro in 3'22''564. Nel finale Jack Aitken sembrava aver regalato la pole alla Cadillac #38 con un giro più rapido di appena cinque millesimi di secondo, ma la successiva cancellazione del tempo da parte dei commissari a causa di un'irregolarità commessa dal team che ha fatto uscire troppo presto la vettura in pit lane e ha così consegnato ufficialmente la pole position a Vanthoor.

UPDATE: #38 lap has been deleted. Cadillac loses pole position.



Cadillac snatches pole by 0.005 seconds in the last minute! 🤯



What a CRAZY end to Le Mans Hyperpole.

#WEC#LeMans24#Cadillacpic.twitter.com/vQ4e3KZSz2 — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2026

Alle spalle della BMW scatteranno la Cadillac #12 di Will Stevens e l'Alpine #35 di António Félix da Costa. Quarta posizione per la BMW #20 di Robin Frijns davanti alla Cadillac #101 di Filipe Albuquerque e alla Genesis #19 di Paul-Loup Chatin. Più attardate Ferrari e Aston Martin che restano lontane dalla lotta per la pole, mentre la Cadillac penalizzata scivola al decimo posto.

Pos Auto Equipaggio Distacco 1 BMW M Team WRT #15 Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor 3:22.564 2 Cadillac Hertz Team JOTA #12 Louis Delétraz / Will Stevens / Norman Nato +0.514 3 Alpine Endurance Team #35 António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg 1.056 4 BMW M Team WRT #20 Robin Frijns / René Rast / Sheldon Van der Linde 1.200 5 Cadillac WTR #101 Ricky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque 1.214 6 Genesis Magma Racing #19 Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella 1.259 7 Aston Martin THOR Team #009 Alex Riberas / Marco Sørensen / Roman De Angelis 2.165 8 Ferrari AF Corse #51 Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi 2.517 9 Genesis Magma Racing #17 André Lotterer / Luis Felipe Derani / Mathys Jaubert 3.552 10 Cadillac Hertz Team JOTA #38 Sébastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken 4.301

LMP2: pole a Panis Racing

Nella classe LMP2 il miglior tempo è stato firmato da Esteban Masson sulla Oreca 07 del Team Panis Racing. Il pilota franco-canadese ha preceduto di 387 millesimi Job van Uitert (IDEC Sport), mentre l'ex Formula 1 Jack Doohan scatterà dalla terza posizione di categoria.

Tra gli esclusi eccellenti della Hyperpole 2 figurano entrambe le vetture United Autosports e la CLX Motorsport, protagonista di una qualifica complicata dopo un testacoda di Michael Jensen.

Aston Martin domina in LMGT3

In LMGT3 è arrivata una netta affermazione della Heart of Racing. Mattia Drudi ha conquistato la pole position con la Aston Martin Vantage GT3 #27 grazie a uno straordinario 3'52''433, infliggendo quasi un secondo di distacco alla concorrenza.

Top 🔟 Hyperpole finishers for the LMGT3 class ⬇️#WEC#LeMans24pic.twitter.com/zxyFdhd0YO — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 11, 2026

In prima fila scatterà la Ferrari 296 GT3 #21 di AF Corse con Alessio Rovera, seguita dalle due Lexus RC F GT3 di ASP Team guidate da José María López e Jack Hawksworth. Quinta e sesta posizione per le BMW M4 GT3 del Team WRT, mentre le Mercedes-AMG di Iron Lynx non sono riuscite a qualificarsi per la fase finale della Hyperpole.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 11/06/2026