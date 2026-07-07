6 Ore di San Paolo: Ferrari a caccia del riscatto a Interlagos

Dopo l'appuntamento clou della 24 Ore di Le Mans, il FIA World Endurance Championship riparte dal Brasile per il quarto appuntamento della stagione 2026, la 6 Ore di San Paolo. Dal 10 al 12 luglio il mondiale fa tappa all'Autódromo José Carlos Pace di Interlagos, circuito storico che torna a rappresentare un banco di prova importante per la rincorsa ai titoli mondiali. Ferrari arriva a San Paolo con l'obiettivo di rilanciarsi dopo un weekend difficile a Le Mans, mentre Toyota difende la leadership del campionato e Cadillac punta a confermare il feeling con una pista che dodici mesi fa le regalò la prima vittoria nella top class.

Hypercar: Ferrari cerca il riscatto, ma Toyota e Cadillac partono davanti

Interlagos è uno dei tracciati più particolari del calendario WEC: con i suoi 4,309 km è il circuito più corto della stagione, percorso in senso antiorario, con circa metà del giro affrontata a gas completamente aperto e velocità che sfiorano i 305 km/h. L'altitudine di quasi 800 metri sul livello del mare mette inoltre sotto pressione motori e raffreddamento, mentre i continui saliscendi favoriscono sorpassi e strategie. Se nelle gare endurance la qualifica raramente è decisiva, in Brasile la storia racconta un'altra realtà: nessuna edizione è mai stata vinta da una vettura partita oltre la prima fila e nessun successo di classe è arrivato da oltre la quinta posizione in griglia. Per questo motivo il sabato potrebbe avere un peso maggiore rispetto ad altri appuntamenti (qui sotto, il video della partenza dell'edizione 2025).

Things got HEATED at last year’s São Paulo race start 😮‍💨



Both Cadillacs, the Porsche and Peugeot went charging into Turn 1, battling for position as pole-sitter @WillStevens_ held firm at the front.



We can’t wait to see what happens next Sunday… #WEC#6HSaoPaulopic.twitter.com/TNMF3lfiNA — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) July 5, 2026

Toyota arriva da favorita dopo il successo conquistato alla 24 Ore di Le Mans con la GR010 Hybrid #7 e guida la classifica iridata. Il costruttore giapponese è anche quello che vanta il miglior palmarès a Interlagos, dove ha già ottenuto più vittorie di qualsiasi altro marchio nella storia del WEC. Per Mike Conway, inoltre, sarà la 90ª presenza nel Mondiale Endurance. Occhi puntati anche su Cadillac, dominatrice dell'edizione 2025 con una storica doppietta firmata JOTA. La V-Series.R detiene ancora i record della pista sia in qualifica sia in gara, ma da quella vittoria non è più riuscita a salire sul podio e punta a interrompere il digiuno proprio sul circuito brasiliano.

BMW rappresenta invece una delle principali candidate al successo dopo aver conquistato la prima vittoria assoluta dell'era Hypercar a Spa e il secondo posto a Le Mans. L'equipaggio della #20 formato da René Rast, Robin Frijns e Sheldon van der Linde vuole riprendersi la vetta del campionato persa proprio in Francia. Per Ferrari, infine, Interlagos rappresenta una sfida ancora tutta da vincere. Le 499P non sono mai riuscite a fare meglio del quinto posto sul tracciato paulista e, dopo aver visto interrompersi a Le Mans la straordinaria striscia di tre successi consecutivi nella classica francese, il Cavallino cerca un'immediata risposta. Le vetture ufficiali #50 e #51, insieme alla #83 di AF Corse, proveranno a sfatare un tabù che finora ha reso il circuito brasiliano uno dei meno favorevoli per il prototipo di Maranello.

LMGT3: Ferrari e Rovera inseguono il primo podio brasiliano

Anche in LMGT3 Interlagos ha spesso regalato vincitori diversi. Dodici mesi fa fu la Lexus di Akkodis ASP a imporsi, rilanciando una squadra che si presenta in Brasile forte anche del secondo posto conquistato alla 24 Ore di Le Mans. Tra le favorite figurano anche Aston Martin e Corvette, entrambe protagoniste nelle precedenti edizioni sul circuito paulista, mentre BMW potrà contare sull'esperienza del beniamino di casa Augusto Farfus.

Those iconic curbs are in sight 🇧🇷 and we can’t wait to see the grid go full send again!

#WEC#6HSaoPaulopic.twitter.com/PpezKdjhvB — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 30, 2026

Ferrari arriva invece con la volontà di cancellare uno dei pochi vuoti del proprio palmarès: la 296 GT3 non è infatti mai salita sul podio a Interlagos, dove il miglior risultato resta un sesto posto. Riflettori puntati soprattutto sulla Vista AF Corse #21 dell'italiano Alessio Rovera, reduce dal podio di Le Mans e attualmente in piena lotta per le posizioni di vertice del campionato. In pista ci sarà anche la Ferrari #54 con Davide Rigon, chiamato insieme ai compagni a migliorare il rendimento mostrato nelle precedenti apparizioni sul tracciato brasiliano.

Programma e orari della 6 Ore di San Paolo

Le attività in pista inizieranno venerdì 10 luglio con le prove libere. Sabato 11 luglio sono in programma le Qualifiche e l'Hyperpole a partire dalle 14:30 locali (19:30 italiane). Domenica 12 luglio la 6 Ore di San Paolo scatterà alle 11:30 locali (le 16:30 italiane).

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Pubblicato da Luca Manacorda, 07/07/2026