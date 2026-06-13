24 Ore di Le Mans 2026: streaming on board Ferrari 499P e 296 LMGT3 e aggiornamenti gara

Tutto pronto per la 24 Ore di Le Mans 2026. La sessione di qualifiche ha confermato il grande equilibrio di questa stagione del FIA WEC, con la Cadillac #38 che aveva battuto di appena 5 millesimi la BMW #15, prima di venire penalizzata. Per la Ferrari, reduce da tre successi consecutivi in questa mitica competizione, la gara inizierà come lo scorso anno dalle retrovie. La migliore delle 499P è la #51 che scatterà ottava, mentre la #50 parte dodicesima e la #83 addirittura diciassettesima.

La partenza della 24 Ore di Le Mans è in programma alle 16.00 di sabato 13 giugno e la gara verrà stata trasmessa in diretta esclusiva su Eurosport, disponibile su DAZN e Discovery+, e sul portale a pagamento FIAWEC+. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro o in streaming gratuito della gara. Proprio per questo motivo, la Ferrari mette a disposizione i video onboard in diretta delle due 499P ufficiali, della 499P #83 di AF Corse campione in carica e della 296 #54 che gareggia tra le LMGT3 e parte quattordicesima. Li potete trovare comodamente in questo articolo, dove vi aggiorneremo anche sull'andamento della corsa.

WEC 24 ORE LE MANS 2026, LA GARA DAGLI ON-BOARD FERRARI

Ferrari 499P #50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen)

Ferrari 499P #51 (Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado)

Ferrari 499P #83 (Robert Kubica, Phil Hanson e Yifei Ye)

Ferrari 296 GT3 #54 (Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr)

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/06/2026