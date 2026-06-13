24 Ore di Le Mans 2026: streaming on board Ferrari 499P e 296 LMGT3 e aggiornamenti gara

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Tutto pronto per la 24 Ore di Le Mans 2026. La sessione di qualifiche ha confermato il grande equilibrio di questa stagione del FIA WEC, con la Cadillac #38 che aveva battuto di appena 5 millesimi la BMW #15, prima di venire penalizzata. Per la Ferrari, reduce da tre successi consecutivi in questa mitica competizione, la gara inizierà come lo scorso anno dalle retrovie. La migliore delle 499P è la #51 che scatterà ottava, mentre la #50 parte dodicesima e la #83 addirittura diciassettesima.
La partenza della 24 Ore di Le Mans è in programma alle 16.00 di sabato 13 giugno e la gara verrà stata trasmessa in diretta esclusiva su Eurosport, disponibile su DAZN e Discovery+, e sul portale a pagamento FIAWEC+. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro o in streaming gratuito della gara. Proprio per questo motivo, la Ferrari mette a disposizione i video onboard in diretta delle due 499P ufficiali, della 499P #83 di AF Corse campione in carica e della 296 #54 che gareggia tra le LMGT3 e parte quattordicesima. Li potete trovare comodamente in questo articolo, dove vi aggiorneremo anche sull'andamento della corsa.
WEC 24 ORE LE MANS 2026, LA GARA DAGLI ON-BOARD FERRARI
Ferrari 499P #50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen)
Ferrari 499P #51 (Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado)
Ferrari 499P #83 (Robert Kubica, Phil Hanson e Yifei Ye)
Ferrari 296 GT3 #54 (Davide Rigon, Francesco Castellacci, Thomas Flohr)
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.