Ferrari, si chiude la striscia vincente alla 24 Ore di Le Mans: "Sapevamo sarebbe stato difficile"

Si ferma a tre la serie di successi consecutivi della Ferrari alla 24 Ore di Le Mans. Nella 94esima edizione della classica francese, disputata davanti a 350.105 spettatori nell'arco della settimana, le 499P non sono riuscite a inserirsi nella lotta per la vittoria, chiudendo con il quinto posto della vettura numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi e con il settimo della numero 83 di AF Corse affidata a Yifei Ye, Phil Hanson e Robert Kubica. Più sfortunata la corsa della numero 50 di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, costretta al ritiro per un problema elettronico dopo una lunga notte già compromessa da un intervento tecnico ai box.

Ferrari: quanti problemi per la numero 50!

A differenza delle ultime tre stagioni, Ferrari si era presentata a Le Mans consapevole di dover affrontare una sfida particolarmente complessa. Le caratteristiche del Circuit de la Sarthe e il quadro tecnico emerso nelle settimane precedenti avevano lasciato intuire una gara in salita per le Hypercar di Maranello, previsione che ha trovato conferma nel corso delle 24 ore. Nonostante le difficoltà sul piano della prestazione pura, il team ha cercato di massimizzare ogni opportunità attraverso strategie differenti e una gestione impeccabile delle operazioni ai box.

Un approccio che ha consentito alle vetture numero 51 e 83 di rimanere stabilmente nella top ten e di chiudere rispettivamente quinta e settima. Per i campioni del mondo in carica Pier Guidi, Calado e Giovinazzi, il quinto posto rappresenta un risultato importante in ottica iridata, con punti preziosi conquistati per la classifica Costruttori. Solida anche la prova dell'equipaggio della numero 83, vincitore dodici mesi fa, che ha portato a termine una gara senza errori né penalità significative.

WEC 2026, 24 Ore Le Mans: Ferrari 499P

Diversa la storia della numero 50. La vettura vincitrice dell'edizione 2024 ha visto compromessa la propria corsa già nelle prime ore della notte, quando un problema all'impianto antincendio ha richiesto una lunga sosta ai box costando otto giri. La situazione è poi precipitata nella mattinata di domenica con un guasto elettronico che ha provocato il definitivo ritiro.

Le parole dei protagonisti: un risultato preventivato

Nicklas Nielsen ha commentato con amarezza la gara della vettura numero 50: ''È stata una gara difficile. Sicuramente non è il risultato che avremmo voluto, ma non possiamo cambiare ciò che è successo e ora dobbiamo concentrarci sul resto del campionato e cercare di conquistare più punti possibile. Sono contento di vedere che la vettura numero 51 sia riuscita a chiudere in quinta posizione, ma per noi è stato molto complicato dover riportare la macchina in garage piuttosto presto durante la notte, e questo ha compromesso pesantemente la nostra gara''.

Anche James Calado ha riconosciuto i limiti incontrati dalla Ferrari sul tracciato francese: ''Ci speravamo e sono deluso, ma in realtà dovrei essere soddisfatto perché sapevamo che avremmo sofferto in termini di passo gara. Abbiamo fatto tutto il possibile. Abbiamo chiuso quinti, c’è ancora molto lavoro da fare. Dobbiamo continuare a lavorare duramente, restare positivi e vedere cosa riusciremo a fare in Brasile, che è un’altra pista difficile per noi''.

Sulla stessa linea Yifei Ye, protagonista sulla 499P numero 83: ''È un po’ deludente concludere la gara solo al settimo posto dopo aver vinto l’anno scorso, ma già prima di arrivare qui sapevamo che sarebbe stato un fine settimana molto difficile. In gara abbiamo lottato duramente. Il team ha eseguito tutto molto bene. Non abbiamo commesso errori e non abbiamo praticamente ricevuto penalità. Credo comunque che abbiamo disputato una gara pulita, ed è questo che conta. Possiamo esserne orgogliosi e ora dobbiamo concentrarci sul resto della stagione''.

WEC 2026, 24 Ore Le Mans: Ferrari 499 #83

Il bilancio finale per la Ferrari è stato tracciato da Antonello Coletta, Global Head of Endurance and Corse Clienti: ''Sapevamo di non poter lottare per la vittoria ma nonostante questo non ci siamo lasciati scoraggiare, anzi abbiamo cercato ulteriori motivazioni per ottimizzare tutto quello che era nel nostro controllo. Scendere dal podio di Le Mans dopo esservi saliti, con tutti i nostri equipaggi, per tre anni di fila non ci rende felici. Tuttavia abbiamo dato il massimo e abbiamo davvero poco da rimproverarci. Questo risultato è uno stimolo per tornare più velocemente possibile nelle posizioni che contano''.

Ancora più diretto il commento di Ferdinando Cannizzo, Head of Endurance Race Cars: ''Abbiamo perso la gara, ma abbiamo dimostrato che siamo un team e questa è la cosa più importante. Sapevamo dall’inizio che era molto difficile, quasi impossibile essere competitivi. Purtroppo, dopo i primi giri, è stato molto chiaro. Abbiamo continuato fino alla fine con dignità e nel rispetto del valore del Cavallino Rampante. Il campionato non è ancora finito, anche se dopo questa gara sarà una sfida molto difficile''.

Il FIA World Endurance Championship tornerà in pista il prossimo 12 luglio con la 6 Ore di San Paolo, quarto appuntamento stagionale, dove Ferrari proverà a rilanciare le proprie ambizioni iridate dopo il difficile fine settimana di Le Mans. Nella classifica Costruttori, dopo la Le Mans la squadra di Maranello rimane terza, ma vede dilatarsi a 68 punti il distacco dalla Toyota vincitrice e leader della generale e a 34 punti il gap dalla BMW.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 15/06/2026