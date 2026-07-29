WEC 2026, stravolto il finale di stagione: stop a Qatar e Bahrain, entrano Barcellona e Monza

Il calendario del WEC 2026 è stravolto dalla guerra in Iran: stop a Qatar e Bahrain, si va a Barcellona e poi gran finale a Monza

L'instabilità geopolitica e il riacutizzarsi del conflitto in Medio Oriente che hanno già spinto la Formula 1 ad annunciare l'insolito spostamento del GP del Bahrain in Malesia, ora presentano un conto salatissimo anche al calendario del FIA World Endurance Championship 2026. Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivato l'annuncio definitivo da parte della Federazione Internazionale e dell'Automobile Club de l'Ouest (ACO): le due tappe conclusive previste a Lusail e Sakhir non si disputeranno. Vengono così cancellate dal programma ufficiale sia la 1812 km del Qatar sia la 8 Ore del Bahrain, sostituite da due tappe europee per garantire la regolarità del campionato.

Barcellona al debutto assoluto, ma c'è il nodo concomitanza

La prima grande novità riguarda l'ingresso del Circuit de Barcelona-Catalunya. Il tracciato spagnolo farà il suo esordio assoluto nel Mondiale WEC ospitando una gara sulla distanza di 6 ore, programmata nel fine settimana dal 16 al 18 ottobre 2026.

L'inserimento della tappa catalana ha però creato una sovrapposizione di date con il round conclusivo del GT World Challenge Europe previsto a Portimão. A tal proposito, gli organizzatori di SRO Motorsports Group si sono già messi al lavoro per rimodulare la data del proprio evento ed evitare lo scontro diretto con il Mondiale Endurance che vede impegnati moltissimi piloti che condividono entrambe le griglie di partenza.

Il 'Tempio della Velocità' incorona i campioni

Il colpo di scena più suggestivo riguarda tuttavia l'ultima tappa del Mondiale. A chiudere la stagione 2026 sarà la 6 Ore di Monza, in programma dal 6 all'8 novembre. Per l'Autodromo Nazionale si tratta di un grande e atteso ritorno nel calendario iridato endurance dopo l'ultima edizione corsa nel 2023. Spetterà dunque all'asfalto brianzolo assegnare i titoli mondiali Hypercar e LMGT3, regalando ai tifosi italiani un secondo appuntamento iridato nello stesso anno dopo la 6 Ore di Imola che si è tenuta in primavera.

Le parole dei protagonisti

“Sono incredibilmente orgoglioso della collaborazione che consentirà a Barcellona e Monza - dice il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem - di ospitare le gare del Campionato mondiale endurance FIA nel corso di quest’anno. Negli ultimi mesi la FIA ha lavorato a stretto contatto con i nostri partner in Qatar e in Bahrein per valutare ogni possibilità di preservare entrambi gli eventi in questa stagione, ma, vista la situazione attuale nella regione, la sicurezza delle nostre squadre, dei nostri colleghi e degli appassionati di sport motoristici rimane la nostra massima priorità. Non sono mai decisioni facili, ma la tutela del benessere della nostra comunità motoristica avrà sempre la precedenza. Il nostro pensiero va a tutte le persone colpite dalla situazione nella regione e non vediamo l’ora di tornare quando le circostanze lo consentiranno”.

“Negli ultimi mesi - aggiunge il grande capo del WEC, Frederic Lequien - abbiamo seguito da vicino gli sviluppi in Medio Oriente. Qualche settimana fa eravamo ottimisti sulla possibilità di disputare le gare in Qatar e in Bahrein, ma purtroppo la situazione attuale ci obbliga a ricorrere a un piano alternativo. Abbiamo quindi deciso di sostituire quei due round di fine stagione con Barcellona e Monza. Dal punto di vista logistico, era indispensabile prendere questa decisione ora per consentire ai costruttori, alle scuderie e all’organizzazione del WEC di predisporre tutte le misure necessarie. Vorrei ringraziare calorosamente il Qatar e il Bahrein per la comprensione dimostrata in questo momento. Abbiamo mantenuto un dialogo costante con entrambi i circuiti e le rispettive federazioni nazionali, e siamo orgogliosi delle relazioni strette e di lunga data che abbiamo costruito in Medio Oriente. Si tratta di eventi estremamente importanti e consolidati nel FIA WEC, e lo rimarranno per molti anni a venire”.

VEDI ANCHE

Tags