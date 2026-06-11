24 Ore di Le Mans, doccia fredda Ferrari: la #83 campione in carica fuori dall'Hyperpole

L'Alpine #35 ha ottenuto il miglior tempo in una sessione che ha visto le Ferrari non brillare

La 24 Ore di Le Mans 2026 è entrata nel vivo con una sessione di qualifica combattutissima, che ha definito i 15 equipaggi ammessi alla Hyperpole di giovedì sui 18 iscritti alla categoria. A svettare è stata l'Alpine #35 di Ferdinand Habsburg, autore del miglior tempo con appena 13 millesimi di vantaggio sulla Cadillac #12 di Louis Delétraz, a conferma di un equilibrio che promette una gara apertissima.

Alle spalle di Alpine e Cadillac si è confermata la competitività delle vetture americane, con Jordan Taylor terzo sulla Cadillac #101 del team WTR e Sébastien Bourdais quinto sulla Cadillac #38. In mezzo ai due si è inserita la BMW #20 vincitrice della recente 6 Ore di Spa con René Rast. Sesta posizione per l'altra BMW #15 di Kevin Magnussen.

La sessione di 30 minuti ha visto numerosi cambi al vertice della classifica man mano che i team montavano pneumatici nuovi, ma l'attenzione era concentrata soprattutto sulla lotta per evitare l'eliminazione. A sorpresa, tra gli esclusi eccellenti figura la Ferrari gialla #83 di AF Corse: Phil Hanson non è riuscito a migliorare abbastanza nel finale e ha chiuso soltanto 17°, dopo un turno già complicato per la vettura reduce dall'uscita di pista di Yifei Ye nelle prove libere. Fuori dalla Hyperpole anche entrambe le Peugeot 9X8.

Stage one: Complete. 🎬

The grid has been pruned and the stage is set for tomorrow. Hyperpole is calling.#LeMans24#FeelLeMans#WECpic.twitter.com/QpHEs7DiEj — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 10, 2026

Buone indicazioni anche per Aston Martin, con entrambe le Valkyrie comodamente nella top ten dopo essere state addirittura al comando nelle prime fasi della sessione. Da segnalare inoltre l'ottimo debutto della Genesis Magma Racing, capace di portare entrambe le GMR-001 in Hyperpole al primo tentativo e davanti a tutte e tre le Ferrari presenti in qualifica. Per la casa di Maranello, strappano il passaggio di turno solo le due 499P ufficiali #50 e #51, con gli ultimi due tempi della top 15.

Corvette davanti in LMGT3

Nella classe LMGT3 il più veloce è stato Peter Dempsey sulla Corvette #34 di Racing Team Turkey by TF. L'irlandese, già protagonista a Imola, ha preceduto di circa due decimi Eric Powell sulla Ford Mustang #77 di Proton Competition e Gray Newell sull'Aston Martin #23 di Heart of Racing Team. Un dato curioso accomuna i primi tre classificati: tutti sono al debutto assoluto alla 24 Ore di Le Mans.

Dodicesimo e quattordicesimo tempo per le Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse che si qualificano dunque per la Hyperpole.

Pin ancora protagonista in LMP2

Tra le LMP2 continua a mettersi in evidenza Doriane Pin. La pilota del Team Duqueine ha ottenuto il miglior tempo della categoria precedendo di oltre mezzo secondo il giovane Ian Aguilera sulla Oreca-Gibson di CLX Motorsport.

L'appuntamento decisivo per la pole position è ora fissato per la Hyperpole di giovedì sera, che scatterà alle 20:00 e determinerà lo schieramento di partenza definitiva della 24 Ore di Le Mans 2026.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 11/06/2026