Gran Turismo 7: arrivano Ferrari 499P e altre Hypercar di Le Mans

Con l'avvicinarsi della leggendaria 24 Ore di Le Mans, Polyphony Digital ha deciso di sintonizzarsi sulle frequenze del grande motorsport. L'aggiornamento di oggi (giovedì 11/06) per Gran Turismo 7 si concentra quasi interamente sulla celebre maratona francese, portando in dote quattro tra le Hypercar più attese dagli appassionati e, per non farsi mancare nulla, una Porsche 911 Turbo in veste di safety car.

Ferrari 499P, una delle hypercar di Gran Turismo 7 update 1.70

Finalmente una vera griglia Hypercar

Se segui i campionati endurance, sarai felice di sapere che nel garage virtuale del gioco debuttano la Ferrari 499P del 2023, la Porsche 963 del 2024, la Peugeot 9X8 del 2025 e la BMW M Hybrid V8 del 2025. Sommando queste novità alla Toyota GR010 Hybrid del 2021, la pattuglia dei prototipi moderni di Le Mans sale a cinque modelli. Diciamoci la verità: dopo una serie di pacchetti che avevano introdotto crossover fin troppo tranquilli o vetture decisamente di nicchia, fa piacere accogliere un aggiornamento che mette al centro la pista vera e completa una categoria automobilistica così importante.

Un passo avanti per la simulazione

Storicamente, la saga di Gran Turismo non ha sempre brillato per coerenza nella gestione delle categorie da corsa. Capitava spesso che gli sviluppatori inserissero una splendida vettura da competizione senza però affiancarle le dirette rivali dell'epoca, lasciandola di fatto senza avversarie credibili nello stesso arco temporale. Certo, il sistema dei Gruppi interno al gioco tenta di equilibrare le prestazioni tra epoche e filosofie diverse attraverso il Balance of Performance (BoP), ma l'effetto non è sempre perfetto. Se sei un purista delle competizioni, vedere una vecchia Toyota Supra del JGTC combattere contro una moderna Mercedes GT3 ti sarà sembrato quantomeno bizzarro.

Meglio tardi che mai

Ecco perché la scelta delle vetture e la tempistica di questa patch sono particolarmente indovinate. Erano anni che la community chiedeva a gran voce l'introduzione di queste Hypercar; basti pensare che la Ferrari ha già collezionato successi storici da quando la 499P ha messo le ruote in pista. Sappiamo bene che riprodurre questi bolidi secondo gli standard qualitativi maniacali di Polyphony richiede un lavoro immenso, ma fa comunque sorridere il fatto che sui nostri schermi sia arrivata prima una Honda CR-V rispetto a questi capolavori dell'endurance.

Il conto finale in crediti virtuali

Preparati però a dare fondo ai tuoi risparmi di gioco, perché questa nuova famiglia di auto non sarà propriamente economica. Giusto per darti un parametro, la Toyota GR010 richiede 3 milioni di crediti per l'acquisto; se Polyphony applicherà lo stesso listino alle nuove arrivate, avrai bisogno di circa 15 milioni di crediti per completare l'intera collezione. Fortunatamente, la patch introduce anche una serie di nuove sfide e gare inedite. Considerando che tre di questi appuntamenti ruotano proprio attorno alla categoria Gr.1, c'è solo da sperare che i premi in palio siano abbastanza ricchi da risparmiarti ore di noioso ''grinding''.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/06/2026