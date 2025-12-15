Gran Turismo 7 Spec III il video di apertura del gioco

Guarda il video di apertura di Gran Turismo 7 Spec III e sopri la nuova funzione Registro dati per analizzare la telemetria

Il video di apertura di Gran Turismo 7 Spec III è l'ennesimo, piccolo capolavoro di animazione firmato Poliphony Digital: vale la pena di guardarlo anche se non hai comprato il videogame. Eccolo qua sotto, se te lo sei perso.

L'aggiornamento Spec III, uscito a inizio dicembre 2025, ha introdotto la nuova funzionalità Registro dati, che mostra la telemetria con rappresentazione grafica, utile per analizzare le tue performance. Registro dati, se usato correttamente, fornisce indicazioni preziose tanto sullo stile di guida quanto sul set-up del veicolo: leggi la mini guida sul sito ufficiale.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/12/2025