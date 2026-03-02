Xiaomi Vision GT, svelata l'hypercar elettrica per Gran Turismo 7: aspettatevi grande divertimento

Solo pochi anni fa sembrava impossibile che Xiaomi potesse realizzare auto. Il colosso dell'elettronica ha saputo portare avanti un progetto molto ambizioso, arrivando a portare sul mercato la berlina elettrica SU7 e il SUV elettrico YU7, due modelli che in Cina hanno ottenuto un grande successo in termini di vendite. Xiaomi è quindi riuscita a dimostrare di poter diventare protagonista anche del mercato automotive, con l'obiettivo di voler ulteriormente crescere in futuro dato che dal 2027 punta a voler uscire fuori dai confini cinesi per arrivare su altri mercati, tra cui quello europeo. Adesso c'è una novità curiosa perché al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, Xiaomi, al termine di una conferenza stampa dedicata alle sue ultime novità nel mondo dell'elettronica, con un ''one more thing'' ha svelato la nuova Vision Gran Turismo (GT). Si tratta del concept di un'hypercar elettrica che adotta tutte le ultime e più avanzate tecnologie che l'azienda cinese ha sviluppato. Non sappiamo, però, se la nuova Xiaomi Vision GT arriverà mai a scendere davvero su strada perché come si può intuire dal nome, si tratta di una concept dedicato al ben noto ed apprezzato simulatore di guida ''Gran Turismo''.

Pronta per le corse virtuali

Xiaomi Vision GT

Non è la prima volta che Xiaomi lavora con Polyphony Digital. La scorsa estate era stato annuncato che la Xiaomi SU7 Ultra sarebbe entrata a far parte di Gran Turismo 7. Gli appassionati lo conoscono sicuramente molto bene, Gran Turismo è certamente tra i simulatori di guida più realistici al mondo, grazie ad un attento sviluppo ingegneristico che ha permesso di rispecchiare fedelmente il comportamento delle vetture. Anche la nuova Xiaomi Vision GT nasce dalla collaborazione con gli sviluppatori del simulatore di guida, un'hypercar elettrica che i giocatori della PlayStation di tutto il mondo potranno presto provare su Gran Turismo 7.

Xiaomi Vision GT

Il concept per le corse virtuali poggia su di una piattaforma che dispone di un'architettura a 900 V e si caratterizza per un attento studio aerodinamico. Del resto, la progettazione per un videogioco permette di dare ai designer la possibilità di dare sfogo a tutta la loro creatività. Come ha infatti sottolineato il capo designer di Xiaomi, Li Tianyuan, nulla è stato lasciato al caso e ogni elemento del design deve possedere precise funzionalità aerodinamiche. Guardando il concept non possiamo non notare, davanti, l'ampio splitter o i fari con firma luminosa a T. Di profilo spicca la pinna aerodinamica e guardando al posteriore non si può non notare il diffusore dalle forme esagerate. Salendo a bordo, troviamo un abitacolo davvero ricco di tecnologia. Non c'è la classica strumentazione digitale ma tutte le informazioni di marcia vengono mostrate all'interno di una fascia appena sotto il parabrezza per tutta la larghezza dell'abitacolo. Sul volante di derivazione racing troviamo quelli che sembrano essere 4 rotori che mostrano alcune impostazioni della vettura. Anche il centro del volante è una sorta di schermo dato che mostra, ad esempio, la pressione degli pneumatici. Non mancano, comunque, alcuni comandi fisici.

Trattandosi di un'auto Xiaomi ovviamente non può mancare l'integrazione con l'ecosistema di prodotti smart dell'azienda cinese. A quanto pare, Xiaomi ha deciso di proporre un simulatore di guida dedicato per consentire alle persone di provare la concept car Vision GT senza dover disporre della PlayStation. E le specifiche tecniche? Per il momento non sono state comunicate ma secondo la stampa cinese il concept potrebbe arrivare ad erogare ben 1.900 CV, diventando una delle vetture più divertenti da guidare di Gran Turismo. Non rimane che attendere per saperne di più.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/03/2026