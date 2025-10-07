In arrivo Screamer, il racing game che reinventa la guida: ecco come funziona

Screamer è un nuovo racing game con un gameplay rivoluzionario basato sul controllo a doppia levetta. Come funziona e il video

Screamer è un nuovo gioco di corse arcade, con una spettacolare grafica in stile manga futuristico (vedere per credere il video del gameplay qui sotto). Ma soprattutto è un titolo che porta al debutto una sistema di controllo dell'auto rivoluzionario.

Come funziona il racing game Screamer

Per guidare, in Screamer, bisogna usare contemporaneamente entrambe le levette analogiche (o, se preferisci soffrire, entrambe le mani sulla tastiera) e il principio è semplice — almeno in teoria. Con la levetta sinistra si sterza, con la destra si drifta.

Una volta capito come “sentire” la macchina, sei pronto per affrontare un'azione di gioco che prevede combattimenti e una trama da fumetto, in cui ogni sfida diventa personale e le auto riflettono personalità e scopi dei vari avversari. In sfide che si possono svolgere sia online sia offline.

Screamer, le auto riflettono vissuto e obiettivi degli avversari

Poteri speciali e loro utilizzo

Tra i vari poteri speciali dell'auto ci sono il boost, lo scudo e lo strike per buttare fuori pista gli avversari, tutti ben visibili nella parte alta dello schermo, con una barra di “sync”, che si ricarica in modo attivo o passivo e ti permette di attivare i vari trick. Più guidi bene, più accumuli energia.

Un esempio pratico: le auto di Screamer montano un cambio semi-automatico. Se premi il tasto L1 al momento giusto, ottieni un “active shift”, una cambiata perfetta che ti regala punti sync extra.

Resta da capire come la trama si intreccerà con la parte più adrenalinica del gameplay e con il sistema di strike, ma le premesse suscitano curiosità. L’uscita, su Xbox, PC e Playstation, è prevista per il 2026.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/10/2025