Videogame

Project Motor Racing 2025: il video trailer del Gamescom lascia a bocca aperta

Avatar di Emanuele Colombo, il 19/08/25

10 minuti fa - Project Motor Racing: 50 anni di Motorsport in un solo gioco

Scopri nel video-teaser Project Motor Racing 2025, il nuovo simulatore di guida realistica, in scita il 25 novembre 2025

Dal mito della Porsche 917K del 1970, passando per i bolidi di Gruppo C e GT1, fino ai prototipi LMDh di oggi: Project Motor Racing è il nuovo gioco di corse che promette una simulazione di guida ultra-realistica e che ti fa rivivere mezzo secolo di motorsport in oltre 70 modelli e 10 classi di vetture. Guarda qui sotto il video trailer ufficiale del Gamescom che poi ne riparliamo...

Tracciati leggendari, realismo totale

Diciotto circuiti riprodotti con tecnologia di scansione laser: dal Nürburgring a Spa-Francorchamps, passando per il tracciato australiano Mount Panorama di Bathurst.

Ben 28 layout differenti, tutti con la tecnologia True2Track: meteo dinamico, traiettorie che si asciugano come nella realtà, e cicli giorno-notte sincronizzati con la durata reale delle gare. Ma non basta.

Basato sul GIANTS Engine 10, Project Motor Racing punta a ridefinire il genere con una simulazione accuratissima:

  • Mod support su PC e console, per espandere contenuti e community.

  • Fisica avanzata e un Force Feedback ad altissima fedeltà, per un feeling al volante senza compromessi.

  • Cockpit “vivi”: sporcizia, calore, vibrazioni e persino la simulazione delle forze G visibili in abitacolo.

Per non parlare delle auto che si danneggiano nei contatti e un'esperienza di gioco che si articola nella modalità Carriera, nelle sfide online e in altre modalità, per gare serrate e sempre diverse.

Project Motor Racing 2025: il contatto tra due Aston Martin provoca danni alla carrozzeria

Data di uscita e compatibilità

Segnalo sul calendario: Project Motor Racing verrà lanciato in tutto il mondo il 25 novembre 2025 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I preordini sono ora aperti su piattaforme selezionate. Scopri di più sul sito ufficiale.

VEDI ANCHE
EA Sports F1 25: 6 nuovi scenari ispirati a F1 - Il film
Nel racing game EA Sports F1 25 arrivano scenari ispirati a F1 - Il film
JDM: Japanese Drift Master, racing game open world a tutto tuning
JDM: Japanese Drift Master, trailer e gameplay del nuovo videogioco di drifting "open world"
Recharge: il nuovo racing game con modellini RC sta arrivando!
Recharge: in arrivo un racing game in cui piloti un modellino. Dall’interno
Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/08/2025
Tags
videogamesimulatore di guidaracing gamesim racing
Gallery
Vedi anche