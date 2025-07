Nel racing game EA Sports F1 25 arrivano scenari ispirati a F1 - Il film

“Volevamo che i giocatori potessero vivere il film, non limitarsi a guardarlo”, ha detto Gavin Cooper, Creative Director di F1 25: detto fatto, in EA Sports F1 25 hanno debuttato sei Scenari Capitolo inediti, ispirati direttamente a F1 The Movie (F1 - Il Film, in italiano). Una trovata che promette di immergere i fan nel cuore pulsante della pellicola, ma con il volante in mano.

Damson Idris e Brad Pitt (APXGP) nel film F1 - The Movie. Credits: Warner Bros Italia

Al centro di questa nuova modalità c’è l’universo narrativo del team fittizio APXGP, insieme ai protagonisti Sonny Hayes e Joshua Pearce che entrano a far parte del mercato piloti del gioco.

Nei panni dei due piloti, i giocatori si troveranno a vivere in prima persona sfide su piste leggendarie come Silverstone, Monza e Spa-Francorchamps.

Completare gli scenari significa sbloccare bonus esclusivi, tra cui i caschi dei piloti APXGP da sfoggiare in F1 World e nella Carriera Pilota.

Anche la modalità My Team si rinnova, accogliendo APXGP tra le scuderie disponibili. Ogni pilota ha caratteristiche ben definite: Hayes vanta un rating di 87, frutto della sua esperienza e della freddezza in gara; Pearce, invece, con un punteggio di 82, si distingue per velocità e istinto in pista. Qui sotto il video trailer dei nuovi Scenari.

EA Sports F1 25 è compatibile con PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. I nuovi Scenari Capitolo inediti ispirati a F1 The Movie sono disponibili con la Iconic Edition o tramite espansione scaricabile DLC dedicata, con prezzi a partire da 9,99 euro sullo store di EA Sports.

Chi punta sull’edizione Iconic (o effettua l’upgrade entro l’11 luglio 2025, al prezzo di 20 euro) potrà portare APXGP direttamente nella modalità Carriera. In più, gli abbonati EA Play potranno godere di vantaggi dedicati: bonus mensili e un 10% di sconto su tutti gli acquisti digitali.

Come si accede alle missioni di F1 25 ispirate a F1 The Movie?

Gli Scenari Capitolo sono disponibili nella Iconic Edition di EA Sports F1 25 o tramite un DLC acquistabile separatamente sullo store EA a partire da 9,99 euro.

Chi sono i personaggi giocabili negli Scenari Capitolo di F1 25?

I giocatori possono impersonare Sonny Hayes e Joshua Pearce, piloti del team fittizio APXGP, con caratteristiche uniche in gara.

In quali modalità si può usare APXGP in F1 25?

APXGP è disponibile sia nella modalità Carriera Pilota che nella modalità My Team, offrendo un'esperienza narrativa e personalizzata.

F1 25 è compatibile con tutte le piattaforme?

No, F1 25 è disponibile solo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Ci sono vantaggi per gli abbonati EA Play su F1 25?

Sì, gli abbonati EA Play ottengono uno sconto del 10% sugli acquisti digitali e bonus mensili esclusivi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/07/2025