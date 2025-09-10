Da Turtle Beach tre nuovi volanti per Xbox e PC, per i casual game e il sim racing puro

Turtle Beach presenta i nuovi volanti da corsa per Xbox e PC: VelocityOne KD3, F-RX e Racer Wireless. Prezzi e caratteristiche

La compagnia americana Turtle Beach lancia a livello globale tre nuovi volanti per i racing game, compatibili con Xbox Series X|S, Xbox One e Windows. Si parte dal nuovo VelocityOne Race KD3, sistema volante + pedali di fascia alta destinato al Sim Racing puro, si passa poi al volante VelocityOne F-RX in stile Formula, per arrivare al più accessibile Racer Wireless Wheel, dedicato a chi vuole andare oltre al classico controller.

Le novità Turtle Beach per Sim Racing e racing game

«Il nuovo sistema KD3 e il volante F-RX rappresentano la massima espressione della nostra linea sim racing, grazie al lavoro del nostro team di ingegneri», ha dichiarato Cris Keirn, CEO di Turtle Beach. «Allo stesso tempo, il nuovo Racer Wireless offre ai casual gamers un’alternativa divertente e conveniente al classico controller: un ottimo punto d’ingresso per vivere i racing game in modo più immersivo». Vediamoli nel dettaglio.

Turtle Beach VelocityOne Race KD3

È il modello più ambizioso del trio: volante e pedaliera con motore direct drive K: Drive da 3,2 Nm e latenza ridottissima, capace di offrire fino a 2.160° di rotazione. I paddle magnetici assicurano cambi di marcia rapidi e affidabili, mentre il Race Management Display consente di personalizzare i profili in tempo reale. Pedali in alluminio regolabili, design modulare e app dedicata (VelocityOne Tuner) completano un pacchetto pensato per chi cerca realismo e prestazioni. Prezzo: 349,99 €.

Turtle Beach VelocityOne F-RX

Per chi sogna i cordoli della F1, il nuovo F-RX punta tutto sulla precisione. Dieci switch meccanici con retroilluminazione RGB, cinque comandi rotanti multifunzione, due paddle magnetici per il comando frizione. Non manca un dashboard a LED per il contagiri, per non sbagliare mai il punto di cambiata. Realizzato in materiali premium, con sgancio rapido in alluminio, si integra con le basi K: Drive della serie VelocityOne. Prezzo: 199,99 €.

Turtle Beach Racer Wireless Wheel

Pensato per chi cerca semplicità e immediatezza, la Racer Wireless Wheel offre libertà di movimento grazie alla connessione wireless a 2,4 GHz: con portata fino a 9 metri e batteria dall'autonomia fino a 30 ore. Si può fissare facilmente alla scrivania o al tavolo, ma anche utilizzare comodamente in grembo grazie al supporto incluso. Compatibile con Xbox e Windows, funziona anche in modalità controller, perfetta per titoli che non supportano i volanti (vedi Rocket Racing). Prezzo: 149,99 €. Cercali sul sito https://eu.turtlebeach.com/.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/09/2025