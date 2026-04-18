WEC 2026

Ferrari in pole a Imola: Giovinazzi beffa Toyota per 11 millesimi

Avatar di Luca Manacorda, il 18/04/26

35 minuti fa - La 449P #51 si prende una Hyperpole combattutissima

Grande equilibrio nelle qualifiche della 6 Ore di Imola: la Ferrari prende per un soffio la Hyperpole, McLaren leader tra le LMGT3
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Parte nel segno della Ferrari la stagione 2026 del FIA WEC: sulla pista di casa dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari è Antonio Giovinazzi a conquistare una pole position spettacolare al termine di una Hyperpole tiratissima.

Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro sull’1:30.127, precedendo per appena 11 millesimi la Toyota di Ryō Hirakawa. Un margine minimo che racconta bene l’equilibrio visto in pista, con i tifosi Ferrari esplosi sugli spalti per la prima gioia stagionale in un Mondiale che prende ufficialmente il via in questo weekend dopo il rinvio dell'appuntamento in Qatar a seguito delle tensioni in Medio Oriente.

Hyperpole al cardiopalma: quattro Hypercar in 73 millesimi

La sessione decisiva ha confermato valori estremamente ravvicinati. Alle spalle di Giovinazzi e Hirakawa si è inserita l’altra Ferrari di Antonio Fuoco, terzo con la 499P #50 in 1:30.157. A sorprendere è stata però la Peugeot, capace di inserirsi nella lotta per la pole con Malthe Jakobsen: il suo 1:30.200 vale la quarta posizione in una classifica racchiusa in appena 73 millesimi tra i primi quattro. Un equilibrio raro anche per gli standard del WEC, che conferma quanto la nuova stagione si annunci combattuta fin dalle prime battute.

Nella sessione di qualifica che ha determinato l’accesso alla Hyperpole era stato proprio Fuoco a segnare il miglior tempo in 1:30.088, confermando l’ottimo stato di forma delle Ferrari. Restano invece esclusi dalla top ten nomi importanti: fuori le due Aston Martin, le due Genesis, una Peugeot, un’Alpine e una Cadillac, segno di una griglia estremamente competitiva e che non concede margini di errore.

PosTeamTempoGap
151Ferrari AF Corse1:30.127-
28Toyota Racing1:30.138+0.011
350Ferrari AF Corse1:30.167+0.040
494Peugeot TotalEnergies1:30.200+0.073
512Cadillac Hertz Team JOTA1:30.419+0.292
67Toyota Racing1:30.432+0.305
735Alpine Endurance Team1:30.469+0.342
883AF Corse1:30.508+0.381
920BMW M Team WRT1:30.618+0.491
1015BMW M Team WRT1:30.801+0.674

LMGT3: debutto da sogno per Fleming

Se in Hypercar è stata battaglia sul filo dei millesimi, in LMGT3 il protagonista è stato il debuttante Tom Fleming, autore di una prestazione dominante con la McLaren di Garage 59. Il rookie del FIA WEC ha imposto il proprio ritmo sin dai primi minuti della Hyperpole, inanellando settori record e resistendo al ritorno degli avversari nel finale.

Alle sue spalle doppietta Lexus con Hadrien David e Clemens Schmid, separati da pochi decimi ma mai realmente in grado di impensierire Fleming per la pole. Settima la prima Ferrari, la #21 di AF Corse. Finale di sessione movimentato da una bandiera rossa causata dall’uscita di pista della Corvette di Salih Yoluç alla Piratella, episodio che ha congelato definitivamente la classifica.

PosTeamTempoGap
110Garage 591:41.181-
278Akkodis ASP Team1:41.407+0.226
387Akkodis ASP Team1:41.545+0.364
469Team WRT1:41.591+0.410
532Team WRT1:41.812+0.631
661Iron Lynx1:42.092+0.911
721VISTA AF Corse1:42.230+1.049
891Manthey DK Engineering1:42.265+1.084
988Proton Competition1:42.435+1.254
1034Racing Team Turkey by TF--

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Pubblicato da Luca Manacorda, 18/04/2026
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