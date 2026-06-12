WEC 2027: torna Silverstone, calendario ampliato a nove gare

Il FIA World Endurance Championship continua la sua fase di espansione e guarda già al futuro. Alla tradizionale conferenza stampa che precede la 24 Ore di Le Mans, FIA, ACO e WEC hanno ufficializzato il calendario 2027 del Mondiale Endurance, che crescerà da otto a nove appuntamenti grazie al ritorno di Silverstone dopo otto anni di assenza. Contestualmente è stata confermata anche la direzione tecnica della categoria Hypercar, con un nuovo regolamento destinato a entrare in vigore dal 2030.
Imola secondo round dell'anno
La stagione 2027 scatterà come da tradizione in Qatar, preceduta dal Prologo sul circuito di Lusail. Seguirà una fase europea particolarmente intensa con Imola, il ritorno della 6 Ore di Silverstone e la 6 Ore di Spa-Francorchamps, ultimo banco di prova prima dell'appuntamento clou dell'anno: la 24 Ore di Le Mans.
La seconda metà del campionato manterrà invece la struttura ormai consolidata degli ultimi anni, con le trasferte a Interlagos in Brasile, al Circuit of the Americas negli Stati Uniti, al Fuji Speedway in Giappone e infine in Bahrain per il gran finale.
La novità più significativa è proprio il rientro di Silverstone, circuito storico per le gare endurance e già protagonista nel WEC fino al 2019. L'aggiunta della tappa britannica porta il calendario a nove gare distribuite su cinque regioni del mondo, mantenendo però tutti gli altri eventi attualmente presenti nel campionato.
|Data
|Evento
|21-22 marzo 2027
|Prologo ufficiale – Lusail (Qatar)
|27-mar-27
|Qatar 1812 km
|11-apr-27
|6 Ore di Imola
|25-apr-27
|6 Ore di Silverstone
|15-mag-27
|6 Ore di Spa-Francorchamps
|12-13 giugno 2027
|24 Ore di Le Mans
|11-lug-27
|6 Ore di San Paolo
|12-set-27
|Lone Star Le Mans (COTA)
|26-set-27
|6 Ore del Fuji
|06-nov-27
|8 Ore del Bahrain
La soddisfazione dei vertici del campionato e della FIA
Il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem ha accolto con favore l'espansione della serie: ''Il FIA World Endurance Championship continua a crescere. Negli ultimi anni abbiamo accolto nuovi costruttori, registrato un interesse sempre maggiore da parte dei tifosi e mantenuto un calendario stabile e competitivo. Il ritorno della 6 Ore di Silverstone rappresenta una tappa importante per il campionato e riflette sia la crescita del WEC sia l'appeal globale sempre più forte del nostro sport''.
Sulla stessa linea anche il CEO del campionato Frédéric Lequien, che ha spiegato le ragioni dell'allargamento del calendario: ''Dopo diverse stagioni di stabilità, la crescente popolarità del WEC tra costruttori, media e appassionati ci ha convinti che questo fosse il momento giusto per espandere il programma. Silverstone è un circuito capace di offrire gare spettacolari e grandi affluenze di pubblico, completando perfettamente gli otto eventi già esistenti. Con nove gare distribuite in cinque regioni del mondo, ci aspetta un'altra stagione straordinaria''.
The wait is over. Hypercars are coming to Silverstone.#WEC#6HSilverstone@SilverstoneUKpic.twitter.com/f9gI5snci9— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) June 12, 2026
Pierre Fillon, presidente dell'ACO, ha sottolineato il grande momento vissuto dalla disciplina: ''La 24 Ore di Le Mans è il cuore pulsante dell'endurance mondiale. La popolarità e il prestigio di questa categoria continuano a crescere, come dimostrano le presenze record registrate qui questo fine settimana. Il 2027 si preannuncia come la stagione più grande e spettacolare nella storia recente del FIA WEC''.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.