WEC 2027: torna Silverstone, calendario ampliato a nove gare

Il FIA World Endurance Championship continua la sua fase di espansione e guarda già al futuro. Alla tradizionale conferenza stampa che precede la 24 Ore di Le Mans, FIA, ACO e WEC hanno ufficializzato il calendario 2027 del Mondiale Endurance, che crescerà da otto a nove appuntamenti grazie al ritorno di Silverstone dopo otto anni di assenza. Contestualmente è stata confermata anche la direzione tecnica della categoria Hypercar, con un nuovo regolamento destinato a entrare in vigore dal 2030.

Imola secondo round dell'anno

La stagione 2027 scatterà come da tradizione in Qatar, preceduta dal Prologo sul circuito di Lusail. Seguirà una fase europea particolarmente intensa con Imola, il ritorno della 6 Ore di Silverstone e la 6 Ore di Spa-Francorchamps, ultimo banco di prova prima dell'appuntamento clou dell'anno: la 24 Ore di Le Mans.

La seconda metà del campionato manterrà invece la struttura ormai consolidata degli ultimi anni, con le trasferte a Interlagos in Brasile, al Circuit of the Americas negli Stati Uniti, al Fuji Speedway in Giappone e infine in Bahrain per il gran finale.

La novità più significativa è proprio il rientro di Silverstone, circuito storico per le gare endurance e già protagonista nel WEC fino al 2019. L'aggiunta della tappa britannica porta il calendario a nove gare distribuite su cinque regioni del mondo, mantenendo però tutti gli altri eventi attualmente presenti nel campionato.

Data Evento 21-22 marzo 2027 Prologo ufficiale – Lusail (Qatar) 27-mar-27 Qatar 1812 km 11-apr-27 6 Ore di Imola 25-apr-27 6 Ore di Silverstone 15-mag-27 6 Ore di Spa-Francorchamps 12-13 giugno 2027 24 Ore di Le Mans 11-lug-27 6 Ore di San Paolo 12-set-27 Lone Star Le Mans (COTA) 26-set-27 6 Ore del Fuji 06-nov-27 8 Ore del Bahrain

La soddisfazione dei vertici del campionato e della FIA

Il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem ha accolto con favore l'espansione della serie: ''Il FIA World Endurance Championship continua a crescere. Negli ultimi anni abbiamo accolto nuovi costruttori, registrato un interesse sempre maggiore da parte dei tifosi e mantenuto un calendario stabile e competitivo. Il ritorno della 6 Ore di Silverstone rappresenta una tappa importante per il campionato e riflette sia la crescita del WEC sia l'appeal globale sempre più forte del nostro sport''.

Sulla stessa linea anche il CEO del campionato Frédéric Lequien, che ha spiegato le ragioni dell'allargamento del calendario: ''Dopo diverse stagioni di stabilità, la crescente popolarità del WEC tra costruttori, media e appassionati ci ha convinti che questo fosse il momento giusto per espandere il programma. Silverstone è un circuito capace di offrire gare spettacolari e grandi affluenze di pubblico, completando perfettamente gli otto eventi già esistenti. Con nove gare distribuite in cinque regioni del mondo, ci aspetta un'altra stagione straordinaria''.

Pierre Fillon, presidente dell'ACO, ha sottolineato il grande momento vissuto dalla disciplina: ''La 24 Ore di Le Mans è il cuore pulsante dell'endurance mondiale. La popolarità e il prestigio di questa categoria continuano a crescere, come dimostrano le presenze record registrate qui questo fine settimana. Il 2027 si preannuncia come la stagione più grande e spettacolare nella storia recente del FIA WEC''.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 12/06/2026