Hypercar

McLaren MCL‑HY. Traduzione: il ritorno del Re a Le Mans

Avatar di Lorenzo Centenari, il 04/05/26

16 fa - Svelata la versione definitiva del prototipo WEC, versione clienti GTR inclusa

Svelata la versione definitiva del prototipo per il Mondiale Endurance, versione clienti GTR inclusa. Obiettivo "Triple Crown"
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Ventisette anni dopo l’ultima vera impresa, quella F1 GTR che nel ’95 umiliò i prototipi e riscrisse il concetto di “outsider”, McLaren si ripresenta alla porta di Le Mans con un biglietto da visita che non lascia spazio ai fraintendimenti: questa è MCL‑HY, la nuova hypercar LMDh che dal 2027 correrà nel WEC e nella 24 Ore.

La livrea è una reinterpretazione moderna della M6A, la creatura che Bruce McLaren avrebbe voluto portare a La Sarthe come M6GT. Non è nostalgia: è un messaggio. “Siamo tornati, e non per partecipare”.

McLaren MCL‑HY posa con la leggendaria M6A

Scheda tecnica: l’arma

Già sbirciata a inizio marzo, la MCL‑HY nasce sulle regole ACO/IMSA LMDh:

  • Monoscocca in carbonio, peso minimo 1.030 kg

  • V6 biturbo da corsa + MGU ibrido

  • Potenza combinata: 520 kW (707 CV)

  • Trazione posteriore, efficienza aerodinamica da endurance pura

È un progetto congiunto tra McLaren Racing e McLaren Automotive, un incrocio di aerodinamica da F1 e sensibilità da supercar stradale. L’obiettivo non è solo andare forte: è andare forte per 24 ore di fila, che è un altro sport.

McLaren MCL‑HY GTR: 720 CV, aerodinamica Le Mans-proof

Il programma di sviluppo 2026 vedrà al volante Mikkel Jensen, Gregoire Saucy, Richard Verschoor e Ben Hanley. Un mix di gioventù, esperienza e… polsi d’acciaio.

Il lato oscuro della forza: MCL‑HY GTR

Parallelamente nasce MCL‑HY GTR, la versione “solo per clienti molto selezionati” che rinuncia all’ibrido LMDh per un’esperienza più pura:

  • 2.9 V6 biturbo senza MGU

  • Circa 730 CV

  • Peso più basso

  • Nessuna scusa per non andare forte


McLaren MCL‑HY GTR, la versione clienti

È parte del programma Project: Endurance, che non è un semplice “ti vendiamo una macchina e ciao”, ma un pacchetto che include:

  • accesso diretto al team WEC McLaren

  • sei eventi in due anni su circuiti top

  • coaching professionale

  • pit crew dedicata

  • modalità “arrivi e guidi”, come un pilota vero ma senza la pressione di dover giustificare il budget agli sponsor


Le consegne inizieranno a fine 2027.

McLaren MCL‑HY GTR: più di un'auto, un programma

Triple Crown come missione

McLaren oggi corre in F1, in IndyCar e - dal 2027 - anche nel WEC. È l’unico Costruttore che può realisticamente puntare alla Triple Crown con mezzi propri. Zak Brown lo dice senza mezzi termini: “Ora abbiamo tre armi per tre corone”.

E in effetti, la MCL‑HY sembra costruita proprio per questo: per vincere, ma soprattutto per riaprire un ciclo.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 04/05/2026
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