Ferrari, John Elkann all'assemblea degli azionisti: "F1, lavoriamo per tornare più forti"

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L'assemblea degli azionisti è da sempre uno dei momenti più attesi per ascoltare le parole di John Elkann, non soltanto legate al mercato e alle vendite della Ferrari. Il presidente ormai usa spesso il palcoscenico finanziario per esprimere le proprie considerazioni nei confronti dei programmi sportivi in cui è impegnato il Cavallino, spaziando dal WEC - dove la Rossa ha dominato negli ultimi anni vincendo tre 24 Ore di Le Mans di fila e anche entrambi i titoli del Mondiale nel 2025 - alla Formula 1.
Tornare più forti in Formula 1: la sfida Ferrari alla Mercedes
Ed è proprio dall'impegno della Ferrari nel Mondiale di F1, che vede sì la Mercedes nel ruolo della lepre ma anche Charles Leclerc e Lewis Hamilton in un discreto stato di forma e come primi inseguitori, che parte il ragionamento di John Elkann, che si augura che il Cavallino possa sfruttare gli aggiornamenti per chiudere il gap dal team che sta attualmente dominando il campionato.
F1 GP Cina 2026: George Russell, Charles Leclerc e Lewis Hamilton | Foto: Twitter @MercedesAMGF1
''In Ferrari - spiega il Presidente -sappiamo bene che gareggiare significa anche imparare e progredire. Dopo una stagione di Formula 1 al di sotto delle nostre ambizioni, nel 2026 siamo entrati in un nuovo campionato con nuovi regolamenti. Lo facciamo con unità e determinazione, pienamente concentrati sul lavoro che ci aspetta per tornare più forti''.
Le grandi soddisfazioni dal WEC
Innegabile però che le più grandi soddisfazioni sportive siano arrivate più che altro dal WEC, il Mondiale endurance che vede la Ferrari grandissima protagonista da quando, nel 2022, la 499P - che sarà in pista di nuovo anche quest'anno al debutto del campionato, al via da Imola nel weekend - ha esordito in pista riportando la vittoria di Le Mans a Maranello dopo 50 anni.
WEC 2026, Prologo Imola: Ferrari 499P #50
''La nostra anima sportiva - aggiunge Elkann - continua a crescere. Il 2025 è stato un anno di solida realizzazione e di importanti nuovi inizi, abbiamo vinto sia il titolo costruttori che quello piloti nel WEC. Lo scorso 8 novembre abbiamo vissuto un momento di pura gioia, per tutti noi e per i tifosi di tutto il mondo, 50 anni dopo il nostro ultimo mondiale endurance. È il risultato di talento e lavoro di squadra al termine di una stagione che ha visto la 499P ottenere la terza vittoria consecutiva a Le Mans, un altro traguardo straordinario nella nostra storia di cui sono grato a tutta la squadra''.