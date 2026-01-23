Il gran giorno della Ferrari è arrivato: proprio mentre la Scuderia di Maranello presentava, sul web, i rendering 3D della sua prima monoposto per il ciclo tecnico dei regolamenti 2026, alle 11.30 del mattino di venerdì 23 gennaio Lewis Hamilton usciva dal box della pista di Fiorano per percorrere i suoi primi metri al volante della nuova SF-26. Un battesimo della pista di pochi giri, lungo solo 15 km per rispettare le limitazioni del regolamento Fia che vieta i test privati, al quale si è poi aggiunto anche Charles Leclerc.
F1 2026: la nuova Ferrari SF-26 | Foto: Scuderia Ferrari Media
Tutto nuovo nella F1 del 2026
Un battesimo che proietta la Ferrari nella nuova era tecnica della Formula 1, e cioè in una stagione dove cambiano radicalmente tutti i riferimenti che conosciamo: tutto è infatti completamente nuovo, dai telai – più leggeri, più corti e più stretti – alle power unit turbo ibride che devono essere in grado di sprigionare circa il 50% dei cavalli in elettrico, passando per le benzine obbligatoriamente ''ecologiche'' al 100% (quindi sintetiche o ricavate dalle biomasse) e le gomme, nuove in termini di dimensioni e peso.
La scheda tecnica della Ferrari SF-26
Di seguito tutti i dati tecnici della prima vera Ferrari progettata dal team agli ordini del nuovo direttore tecnico Loic Serra, la 72esima della storia del Cavallino nonché la prima per il nuovo ciclo regolamentare Formula 1. del 2026.
Chassis
Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo
Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio
Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro
Differenziale posteriore a controllo idraulico
Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori
Sospensioni anteriori e posteriori a puntone (schema push-rod)
Peso complessivo con acqua, olio e pilota: 770 kg
Ruote anteriori e posteriori: 18”
Power unit
Motore sovralimentato
Nome: 067/6
Cilindrata: 1.600 cc
Sovralimentazione: turbo singolo
Max giri minuto turbo: 150.000
Max portata energetica benzina: 3.000 MJ/h
Configurazione: V6 90°
Nr cilindri: 6
Alesaggio: 80 mm
Corsa: 53 mm
Valvole: 4 per cilindro
Iniezione diretta, max 350 bar
Sistema ERS
Configurazione: sistema ibrido di recupero dell’energia con singolo motogeneratore elettrico (MGU-K)
Pacco batteria: batterie in ioni di litio, peso minimo con elettronica di controllo 35 kg
Energia batteria: 4 MJ max delta SOC, 9 MJ max energia in fase di ricarica
Max tensione di esercizio: 1.000 V
Potenza MGU-K: 350 kW
Max giri minuto MGU-K: 60.000