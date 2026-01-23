Il gran giorno della Ferrari è arrivato: proprio mentre la Scuderia di Maranello presentava, sul web, i rendering 3D della sua prima monoposto per il ciclo tecnico dei regolamenti 2026, alle 11.30 del mattino di venerdì 23 gennaio Lewis Hamilton usciva dal box della pista di Fiorano per percorrere i suoi primi metri al volante della nuova SF-26. Un battesimo della pista di pochi giri, lungo solo 15 km per rispettare le limitazioni del regolamento Fia che vieta i test privati, al quale si è poi aggiunto anche Charles Leclerc.

F1 2026: la nuova Ferrari SF-26 | Foto: Scuderia Ferrari Media

Tutto nuovo nella F1 del 2026

Un battesimo che proietta la Ferrari nella nuova era tecnica della Formula 1, e cioè in una stagione dove cambiano radicalmente tutti i riferimenti che conosciamo: tutto è infatti completamente nuovo, dai telai – più leggeri, più corti e più stretti – alle power unit turbo ibride che devono essere in grado di sprigionare circa il 50% dei cavalli in elettrico, passando per le benzine obbligatoriamente ''ecologiche'' al 100% (quindi sintetiche o ricavate dalle biomasse) e le gomme, nuove in termini di dimensioni e peso.

La scheda tecnica della Ferrari SF-26

Di seguito tutti i dati tecnici della prima vera Ferrari progettata dal team agli ordini del nuovo direttore tecnico Loic Serra, la 72esima della storia del Cavallino nonché la prima per il nuovo ciclo regolamentare Formula 1. del 2026.

Chassis

Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo

Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori

Sospensioni anteriori e posteriori a puntone (schema push-rod)

Peso complessivo con acqua, olio e pilota: 770 kg

Ruote anteriori e posteriori: 18”

Power unit

Motore sovralimentato

Nome: 067/6

Cilindrata: 1.600 cc

Sovralimentazione: turbo singolo

Max giri minuto turbo: 150.000

Max portata energetica benzina: 3.000 MJ/h

Configurazione: V6 90°

Nr cilindri: 6

Alesaggio: 80 mm

Corsa: 53 mm

Valvole: 4 per cilindro

Iniezione diretta, max 350 bar

Sistema ERS

Configurazione: sistema ibrido di recupero dell’energia con singolo motogeneratore elettrico (MGU-K)

Pacco batteria: batterie in ioni di litio, peso minimo con elettronica di controllo 35 kg

Energia batteria: 4 MJ max delta SOC, 9 MJ max energia in fase di ricarica

Max tensione di esercizio: 1.000 V

Potenza MGU-K: 350 kW

Max giri minuto MGU-K: 60.000

Pubblicato da Alessio Ricci, 23/01/2026