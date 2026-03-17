Video: Brad Pitt alla guida di una vera F1, la McLaren MCL60. Sarà veloce come Sonny Hayes?

Tolti i panni del pilota Sonny Hayes – il personaggio interpretato in F1: The Movie – Brad Pitt ha potuto scoprire quanto sia diversa la realtà dalla finzione. Per farlo si è messo al volante di una monoposto vera, la McLaren MCL60, sul circuito texano di Circuit of the Americas, lontano dagli effetti speciali e con tutte le incognite che solo una Formula 1 autentica può offrire.

Il McLaren Formula 1 Team adatta la monoposto alle misure di Brad Pitt

L’invito è arrivato direttamente da Zak Brown e dal team McLaren Formula 1 Team, che hanno concesso all’attore hollywoodiano la possibilità di vivere un’esperienza molto simile a quella dei piloti titolari. Niente scenografie o trucchi cinematografici: stessa macchina, stessi sistemi e una procedura di preparazione praticamente identica a quella che affrontano ogni weekend di gara Lando Norris e Oscar Piastri.

Prima di scendere in pista, Pitt ha seguito il classico briefing tecnico. Gli ingegneri gli hanno illustrato i comandi al volante: il pulsante della radio per comunicare con il box, la funzione per inserire il folle e soprattutto il tasto dedicato al “recharge”, fondamentale per ricaricare il sistema ibrido durante un giro lento. Una routine che in Formula 1 fa parte della normalità, ma che per un attore abituato ai set cinematografici è tutt’altro che scontata.

Brad Pitt sulla McLaren al Circuit of the Americas

Poi arriva il momento della verità. Casco allacciato, cintura serrata e via, con le prime sensazioni che non tardano ad arrivare. “Wow… è una sensazione stranissima”, ammette Pitt nei primi metri, mentre prende confidenza con frizione e acceleratore. L’obiettivo del team è semplice: un giro veloce ma senza rischi. “Vai forte, ma con prudenza. E soprattutto… non schiantarti”, gli ricordano via radio.

Prima di salire in macchina, l’attore non nasconde un misto di entusiasmo e timore. “Sono euforico… ma anche un po’ intimidito”, racconta. “Per qualche motivo Zak Brown e tutta la McLaren hanno deciso di farmi guidare la F1 del 2023 di Lando. A questo punto devo solo entrare in macchina e partire: credo che tutto il resto sparirà quando sarò in pista”.

Quando il giro si conclude, la reazione è quella di chi ha appena assaggiato qualcosa di davvero fuori dal comune. “Che scarica di adrenalina. Davvero incredibile”, dice appena sceso dall’abitacolo. La velocità sfiorata? Poco sotto le 200 mph (322 km/h), appena qualche miglio orario meno della barriera simbolica. Impressionante, per uno che non è del mestiere.

Il verdetto finale è semplice: esperienza indimenticabile. Pitt ringrazia il team di Woking e tutti quelli che gli hanno permesso di sedersi su una Formula 1 vera, prima di chiudere con una battuta rivolta a Zak Brown: “Ora però devi lavorare sulla tua recitazione… poi ne riparliamo”.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/03/2026