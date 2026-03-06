F1: il film, Lewis Hamilton conferma il sequel. E sulla sceneggiatura dice che,,,

C'è un'altra storia da raccontare. E Lewis Hamilton lo sa bene. Il sette volte campione del mondo, che del primo F1: Il Film è stato produttore a tutti gli effetti — non un nome sul cartellone, ma una presenza concreta nella costruzione del progetto — ha confermato che il lavoro sul sequel è già cominciato. Non è un'idea vaga, non è un ''vedremo'': il meccanismo è già in movimento, con riunioni già tenute e direzioni già discusse.

Lewis Hamilton saluta il pubblico alla sua ultima gara con la Mercedes. Credits: F1.com

La squadra c'è e si è rimessa al lavoro

Hamilton ha spiegato di essere in contatto regolare con il produttore Jerry Bruckheimer, il regista Joe Kosinski e lo sceneggiatore Ehren Kruger. Insieme hanno già avuto i primi incontri per esplorare le strade possibili per il secondo capitolo.

''Stiamo già lavorando alla prima sceneggiatura'', ha detto Hamilton. ''Abbiamo avuto il primo incontro verso la fine dell'anno scorso — io, Jerry e Joe — per ragionare su idee diverse, direzioni diverse da prendere. E con Ehren ci siamo già visti più volte. È davvero entusiasmante.''

Non è un dettaglio da poco. Significa che il progetto è reale, non una semplice dichiarazione di buone intenzioni.

F1: Il Film, Damson Idris e Brad Pitt

Un'esperienza che ha lasciato il segno

Hamilton non si nasconde dietro la diplomazia. Ammette che la prima volta è stata intensa — molto intensa — ma che ora sa cosa aspettarsi e, soprattutto, cosa si potrebbe fare meglio. È il ragionamento di chi ha vissuto un'esperienza dall'interno e ci ha riflettuto sopra con onestà.

Il primo film ha funzionato, e non solo al botteghino. La cosa che evidentemente ha soddisfatto di più Hamilton è che il film ha convinto anche chi il mondo della Formula 1 lo conosce dall'interno: colleghi piloti, tecnici, addetti ai lavori.

Un risultato tutt'altro che scontato, considerando quanto certi ambienti possano essere severi con le rappresentazioni cinematografiche del motorsport.

''È stato straordinario vedere quanto impatto abbia avuto'', ha detto. ''Quante persone abbiano amato il film. Continuo a ricevere messaggi da chi lo sta scoprendo solo adesso, e mi racconta come gli abbia aperto gli occhi su questo sport — e come lo abbia spinto ad approfondire, a capire di più.''

F1: Il Film, un fotogramma del film

Nessuna fretta. La qualità prima di tutto

Il messaggio più importante, però, è un altro: non c'è alcuna intenzione di correre (strano a dirsi, visto l'argomento). Hamilton sa bene che i sequel possono essere una trappola e non ha nessuna voglia di caderne vittima.

Il cast c'è, il team creativo c'è, la storia da raccontare si sta costruendo con calma. ''Non sono preoccupato per la qualità — ma ci prenderemo il tempo necessario per farlo nel modo giusto'', ha detto.

Nel frattempo, F1: The Movie è in lizza per diverse candidature agli Oscar nelle categorie tecniche. La cerimonia è in programma il prossimo weekend.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/03/2026