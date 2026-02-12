Sequel in arrivo per F1: Il Film con Brad Pitt. Via al toto-titoli

Nonostante F1: Il Film non sia stato esattamente un manuale di regole di Formula 1 né un trattato sullo spirito della pista, il blockbuster con Brad Pitt ha conquistato pubblico e critica grazie a un mix di adrenalina e spettacolo. E ora la produzione sembra pronta a premere sull’acceleratore con un sequel: gli ingranaggi sono già in movimento.

La locandina del film F1 con Brad Pitt

Jerry Bruckheimer conferma il sequel di F1

A confermarlo è il leggendario produttore Jerry Bruckheimer, che in un’intervista raccolta dalla BBC ha annunciato l’avvio dei lavori sul seguito. I dettagli concreti sono ancora pochi, ma il re dei blockbuster da pista non è nuovo a tornare su circuiti già battuti: nel frattempo sta lavorando anche al sequel di Days of Thunder, il cult NASCAR con Tom Cruise.

Secondo quanto riportato da People, Bruckheimer ha spiegato che la sceneggiatura è in fase di sviluppo e che il risultato promette di essere “davvero interessante”. I primi concept vengono già condivisi con Lewis Hamilton (si, proprio lui), che è anche produttore esecutivo.

F1 GP Gran Bretagna 2023, Silverstone: la livrea del team immaginario APXGP protagonista del film Apex | Foto: F1.com

Il successo di F1: Il Film

L’originale seguiva le vicende di Sonny Hayes, ex pilota di Formula 1 costretto a tornare in pista dopo trent’anni per salvare la squadra sottovalutata APXGP.

Il film ha incassato la bellezza di 633 milioni di dollari, conquistando quattro nomination agli Oscar e diventando il maggior successo al botteghino di Apple Studios e della carriera di Brad Pitt.

Quanto al sequel, sono molte le domande che frullano in testa agli appassionati, alle quali posso solo dare risposte tratte da ciò che i diretti interessati hanno dichiarato nelle loro recenti uscite pubbliche.

Damson Idris e Brad Pitt (APXGP) nel film F1 - The Movie. Credits: Warner Bros Italia

Cast e personaggi: ritornerà Brad Pitt?

Pitt tornerà o il sequel punterà su un nuovo gruppo di protagonisti? Alla domanda, Bruckheimer ha glissato con il suo consueto sorriso: “Vedremo. Non posso ancora dirvi nulla.” Ma diciamolo: un film di F1 senza Sonny Hayes non sembra proprio la stessa cosa.

Brad Pitt, qualche mese fa, aveva comunque anticipato che il focus della nuova avventura sarà su Joshua Pierce (Damson Idris), più che sul suo personaggio. “La F1 resta al centro della storia – aveva dichiarato a The National – e sarà Joshua a guidare la lotta per il campionato con il team APXGP.”

Sul suo ritorno, Pitt ha aggiunto con ironia: “Dove si inserisce Sonny? Non ne ho idea. Probabilmente sarà sulle distese salate di Bonneville a battere record di velocità. Oltre a questo, non so ancora.”

F1 2023: Brad Pitt

Il regista Joseph Kosinski tornerà al volante?

Intervistato da Deadline lo scorso novembre, Kosinsky (Top Gun: Maverick) ha dichiarato di “adorare l’idea di raccontare un nuovo capitolo della storia di F1”, pronto a esplorare le avventure future di Sonny e le sfide di Joshua e del team APXGP.

Tutto il resto, dal cast definitivo alla release date, resta rigorosamente top secret, ma visto che la macchina è appena partita, non c'è da aspettarsi un arrivo nelle sale a breve. I fan dovranno attendere.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise torna nei panni del pilota americano

Toto-titoli: fantasia e adrenalina

Nel frattempo, il toto-titoli è già partito. Tra le proposte più divertenti:

F2: Il Film – Deliziosamente ironico, ma altamente improbabile.

F1 Reloaded – Qualcuno ha visto Matrix, di recente?

Back on Track – Ambientato nel monomarca delle DeLorean.

Top Gun Sonny – Ah, no, scusa, ho fatto confusione.

F1: Joshua – Non serve spiegare il perché...

E tu, hai già un titolo da pole position da proporre per il nuovo capitolo di F1 sul grande schermo?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/02/2026