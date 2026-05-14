Nuova BMW iX3, da Pirelli due pneumatici P Zero su misura

La nuova BMW iX3 (qui la nostra prova) è il primo modello elettrico della nuova era ''Neue Klasse'' in cui la casa automobilistica ha riversato tutte le sue ultime innovazioni. Non solo una nuova piattaforma e powertain di nuova generazione, perché per questo SUV sono stati realizzati da Pirelli anche appositi pneumatici su misura. In particolare, sono stati sviluppati due diversi equipaggiamenti, pensati per valorizzare specifici aspetti della nuova vettura. Entriamo più nei dettagli.

BMW iX3, pneumatici su misura

Abbiamo innanzitutto una versione dedicata dello pneumatico P Zero, pensata per garantire una maneggevolezza precisa. C'è poi il P Zero E che punta a enfatizzare le caratteristiche della motorizzazione elettrica. Entrambi comunque adottano la tecnologia Pirelli Elect pensata per i prodotti dedicati ai veicoli elettrici, migliorando autonomia, comfort e durata, grazie alla bassa resistenza al rotolamento e a soluzioni dedicate. Inoltre, il P Zero E offre la tripla Classe A nell’etichetta europea e vanta anche oltre il 55% di materiali di origine naturale e riciclati.

Spot intelligenza artificiale BMW iX3

Pirelli P Zero

Partiamo da questo pneumatico arrivato alla quinta generazione. Pirelli P Zero è stato progettato per supportare le prestazioni dei sistemi di trazione elettrica ad alta potenza, in grado di erogare coppia istantanea. Questo pneumatico offre un comportamento preciso e stabile anche alle alte velocità, grazie alla sua struttura ottimizzata per gestire l’immediata erogazione di coppia del propulsore elettrico. La mescola è stata sviluppata dagli ingegneri Pirelli con l’impiego dell’intelligenza artificiale e offre performance e sicurezza, con handling testato in pista e spazi di frenata ridotti.

Pirelli P Zero E

Come accennato prima, si caratterizza per l’oltre il 55% di materiali di origine naturale e riciclati e per la tripla Classe A nell’etichetta europea per resistenza al rotolamento, frenata sul bagnato e rumorosità. L'architettura del pneumatico riduce infatti la resistenza al rotolamento, contribuendo all’efficienza energetica e all’elevata autonomia della iX3, mentre la rumorosità contenuta migliora il comfort acustico. La progettazione su misura per la iX3 consente inoltre di valorizzare la reattività del telaio e la fluidità della nuova gestione elettronica della dinamica di guida del SUV tedesco.

Il Pirelli P Zero per BMW iX3 è disponibile nelle misure da 20 pollici all-around e da 21 pollici con misure differenziate all’anteriore e al posteriore, mentre il Pirelli P Zero E è proposto nellamisura da 22 pollici, sempre con configurazione differenziata.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/05/2026