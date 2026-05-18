Vision BMW Alpina: il concept che svela il futuro del lusso sportivo

Vision BMW Alpina fa il suo debutto al Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Si tratta di un concept che anticipa il futuro del marchio Alpina che oggi fa parte del Gruppo BMW. Il concept svela quindi lo stile e le soluzioni tecniche che troveremo all'interno dei prossimi modelli.

Vision BMW Alpina

Vision BMW Alpina: gli esterni

Vision BMW Alpina misura 5,2 metri di lunghezza e si caratterizza per una silhouette lunga, larga e molto bassa. Il frontale, in particolare, presenta uno ''shark nose'' che richiama il modello Alpina B7 del passato. Viene quindi reinterpretato il classico doppio rene BWM che qui si caratterizza per dimensioni generose e contorni illuminati. Il tetto è molto inclinato, quasi da coupé, mentre sui lati della carrozzeria troviamo linee di decorazione che fanno parte del linguaggio Alpina fin dal 1974. Lo scarico ellittico a quattro terminali rimane, così come il lettering “ALPINA”, reinterpretato come elemento in metallo lavorato e lucido sul paraurti anteriore inferiore. Il concept adotta poi cerchi da 22 pollici all'anteriore e da 23 pollici al posteriore che presentano un design a 20 razze, un classico per Alpina sin dal 1971.

Vision BMW Alpina

Ecco l'abitacolo: lusso e tecnologia

L'abitacolo del concept offre spazio, qualità dei materiali e cura nell’integrazione della tecnologia. Troviamo diversi dettagli realizzati con cura artigianale: una cucitura a ponte ispirata alla bordatura storica del volante è presente in tonalità heritage blu e verde, mentre una tecnica di smussatura ispirata all’orologeria è stata impiegata per i componenti in metallo, combinando finiture satinate e lucide. Dietro la console posteriore, una bottiglia di vetro si trova accanto a bicchieri in cristallo BMW Alpina che emergono su un meccanismo autoestendibile. Ogni bicchiere è inciso con 20 deco-linee e presenta bordo di sei gradi, trattenuto da calamite nascoste e illuminato dolcemente contro la console centrale a grana aperta.

Per la plancia troviamo una sorta di evoluzione del BMW Panoramic iDrive che rispetto alla versione che oggi vediamo sugli ultimi modelli BMW, qui integra un ulteriore schermo destinato al passeggero anteriore. Inoltre, è stata realizzata una grafica dedicata al concept Alpina. C'è anche la nuova modalità di guida Comfort+, che offre un carattere di guida ancora più morbido.

Vision BMW Alpina

Motore V8

Sotto al lungo cofano troviamo un motore V8 di cui, però, non sono state comunicate le specifiche tecniche. Quello che appare chiaro è che questo concept mostra alcune delle soluzioni che troveremo nei futuri modelli Alpine. Bisognerà attendere il prossimo anno per capirne di più in quanto BMW ha fatto sapere che debutterà il primo modello della nuova era Alpina basato sulla nuova Serie 7.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/05/2026