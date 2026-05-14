Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026: guida completa, prezzi e programma

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este torna a trasformare le rive del Lario in un museo a cielo aperto. La kermesse va da venerdì 15 a domenica 17 maggio. E se Villa d’Este rimane il fortino inespugnabile per collezionisti e addetti ai lavori, Villa Erba apre i cancelli a chi vuole vedere da vicino il meglio del motorismo mondiale senza dover necessariamente sfoggiare uno smoking.

Il programma: quando e dove andare

Sabato 16 maggio: ''Amici & Automobili – Wheels & Weisswürscht''

Dalle ore 9:00 alle 15:00, il parco di Villa Erba ospita l’appuntamento più ''rilassato'' del weekend.

Questo evento è un raduno in stile Cars & Coffee, ma con un tocco bavarese (ricordiamo che BMW è l'organizzatore principale del Concours d'Elegance).

Qui vedrai circa 150 vetture di club e privati, dalle youngtimer alle icone storiche, in un'atmosfera molto meno formale rispetto al concorso principale.

È l'occasione perfetta per scattare foto senza la folla della domenica e per godersi una colazione diversa dal solito a base di würstel bianchi e bretzel.

Concorso d'Eleganza Villa d'Este

Domenica 17 maggio: ''Il Concorso d’Eleganza Public Day''

Dalle ore 9:30 alle 18:00, Villa Erba diventa il centro del mondo.

La sfilata è l'evento clou. Tutte le auto che hanno partecipato al concorso privato del sabato a Villa d'Este sfilano davanti alle tribune di Villa Erba. È qui che vedi (e senti) passare i prototipi, le concept car e le regine del passato che si contendono i premi.

Oltre alla parata, all'interno del centro espositivo di Villa Erba troverai mostre tematiche dedicate alle pietre miliari del design automobilistico.

Biglietti e Prezzi 2026

Causa posti limitati, meglio prenotare sul sito ufficiale a questo link.

Sabato 16 maggio (Amici & Automobili): l'ingresso parte da 13 euro (tassa di servizio esclusa), con riduzioni per giovani da 6 a 17 anni, adulti over 65 anni, studenti, persone con disabilità e loro accompagnatore. I bambini fino a 5 anni entrano gratis.

Domenica 17 maggio (Public Day): il biglietto intero costa 55 euro (tassa di servizio esclusa); il ridotto per le categorie di cui sopra costa 39 euro. I giovani pagano 8 euro, mentre i bambini entrano gratis.

Sconto speciale sui biglietti per i residenti di Cernobbio, ottenibile inserendo il codice promozionale “RESCERNOBBIO26” quando si effettua il check-out su Ticketone.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/05/2026