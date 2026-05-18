Nuova BMW Serie 1, arriva nel 2028 con motorizzazioni elettriche e ibride

La BMW Serie 1 è un modello molto importante per la casa automobilistica tedesca, la porta d'accesso della sua gamma. Vettura che strizza l'occhio ai più giovani e che attorno al 2028 vedrà arrivare la prossima generazione che sarà offerta sia con motorizzazioni ibride e sia 100% elettriche. Oggi, invece, l'attuale hatchback (qui la nostra prova) è commercializzata solamente con motorizzazioni endotermiche/Mild Hybrid. La prossima generazione sarà invece anche elettrica e poggerà su di una piattaforma specifica, la Neue Klasse, pur condividendo il design del modello con motori tradizionali. Vettura che sarà molto importante per fronteggiare rivali come la prossima Audi A2 e-tron, oltre alla futura Mercedes Classe A che dovrebbe arrivare anche lei sempre nel 2028.

Lo stile non cambia

BMW non ha intenzione di cambiare lo stile della Serie 1, in un momento in cui modelli SUV/crossover piacciono molto. Anche la prossima generazione della Serie 1 continuerà a proporre forme da hatchback, con un look rivisto e che comprenderà i nuovi elementi propri delle vetture Neue Klasse. Come detto all'inizio, il lancio dovrebbe avvenire nel 2028, 4 anni dopo l'ultimo grande aggiornamento di questo modello, in linea con i piani della casa automobilistica di completare la gamma Neue Klasse entro i prossimi due anni e mezzo.

BMW Serie 1: un pilastro della gamma

Per il responsabile prodotto Bernd Körber di BMW, la Serie 1 continua a essere un modello di grande successo in mercati chiave come Italia e Francia. Vettura che amplia il mercato di riferimento del marchio, soprattutto tra gli acquirenti più giovani. Quindi, se si vuole mantenere il marchio giovane e se si vuole fidelizzare la clientela, la Serie 1 è molto importante.

BMW Serie 1 2025

Dunque, la BMW Serie 1 continuerà a essere presente all'interno della gamma del costruttore tedesco e tra alcuni anni arriverà la prossima generazione che integrerà tutte quelle novità di tecnologia e design che oggi vendiamo all'interno delle nuove iX3 e i3. Il nuovo stile Neue Klasse cambierà radicalmente l'aspetto della compatta e anche l'abitacolo subirà un profondo aggiornamento dato che arriverà il BMW Panoramic iDrive che oggi sta facendo capolino su tutti gli ultimi modelli del marchio tedesco.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche oggi è troppo presto per parlarne. Il modello endotermico che potrà contare anche su motorizzazioni ibride, poggerà su di un'evoluzione della piattaforma CLAR, mentre quello 100% elettrico sulla nuova Neue Klasse. Ovviamente non mancheranno tutti i più recenti sistemi ADAS che la casa automobilistica ha sviluppato per le sue auto.

Fonte: Autocar

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 18/05/2026