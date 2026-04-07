Nuova Audi A2 e-tron, test su strada vicino a Torino: foto spia e anticipazioni

La nuova Audi A2 e-tron farà il suo debutto ufficiale nel corso dell'autunno. La casa automobilistica ha confermato le tempistiche condividendo anche i primi teaser del nuovo modello che andrà a collocarsi alla base della sua gamma di auto elettriche. Lo sviluppo intanto sta andando avanti e un nuovo muletto è stato intercettato in Italia, nelle vicinanze di Torino. Grazie alle foto spia condivise da Walter Vayr possiamo quindi vedere nuovamente da vicino la nuova A2 e-tron che sarà molto importante per i piani di crescita della casa dei 4 anelli nel segmento delle elettriche.

Audi A2 e-tron

Arriva in autunno

Il prototipo immortalano in questi nuovi scatti appare ancora camuffato con pellicole che coprono la carrozzeria. Tuttavia, al di sotto le forme sono quelle definitive e quindi possiamo capire già diverse cose del nuovo modello. Innanzitutto, nuova Audi A2 e-tron poggerà sulla piattaforma MEB e il nome è una chiaro riferimento al modello del passato uscito di produzione nel 2005. I riferimenti alla vecchia A2 sono anche stilistici a partire dal piccolo lunotto diviso in due da uno spoiler.

La lunghezza dovrebbe attestarsi attorno ai 4,3 metri e da quanto vediamo dalle immagini, la vettura presenterà un frontale corto con un look simile a quello degli altri modelli della gamma e-tron e quindi griglia esagonale chiusa e fari allungati dalle forme sottili. Complessivamente si tratterà di una compatta con assetto rialzato con il posteriore caratterizzato da gruppi ottici dallo sviluppo orizzontale, uniti tra loro da una barra luminosa. L'abitacolo non si vede ma verosimilmente troveremo la strumentazione digitale e un ampio display per il sistema infotainment.

Audi A2 e-tron

Per quanto riguarda i powertrain, ancora non ci sono conferme ufficiali. Tuttavia, da tempo si parla della possibilità che la nuova Audi A2 e-tron possa disporre delle medesime motorizzazioni della Volkswagen ID.3. Ne capiremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi, man mano che il debutto si avvicina. Il nuovo modello, una volta pronto, sarà prodotto a Ingolstadt. La commercializzazione è poi attesa nel 2027.

Foto spia: Walter Vayr

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026