Audi ed Enel insieme per la ricarica casalinga delle auto: tutte le offerte

Le case automobilistiche oggi non si limitano solamente a vendere auto elettriche. Ai clienti offrono infatti un completo ecosistema di servizi dedicati tra cui quelli per la ricarica. Audi, per esempio, ha creato il network Audi charging che oggi è arrivo in 29 Paesi europei e permette di gestire la ricarica presso oltre un milione di punti di ricarica pubblici. L'offerta dei servizi di ricarica della casa dei 4 anelli riguarda anche l'ambito ''casalingo'' per chi vuole rifornire la propria vettura a batteria attraverso una walbox nel garage di casa.

Proprio al riguardo, Audi ha rinnovato una partnership con Enel per la ricarica domestica.

L'offerta per la ricarica casalinga

I prodotti proposti non sono dedicati solamente ai modelli elettrici ma pure a quelli Plug-in. L'offerta è strutturata su tre livelli crescenti: Home Check, Solo Wallbox oppure il Pacchetto All Inclusive. La prima opzione prevede solamente un sopralluogo a casa (Home Check) da parte dei tecnici Enel che verificheranno se l'impianto elettrico è adeguato, oltre ad individuare il luogo migliore dove installare la wallbox. La seconda opzione ''Solo Wallbox'' prevede la fornitura della stazione di ricarica in configurazione standard, quindi senza servizi aggiuntivi, con potenze da 7,4 kW a 22 kW e prezzi, in promozione sino al 31 luglio, rispettivamente di 650 euro e 800 euro. L'installazione da parte dei tecnici Enel in questo caso è a discrezione del cliente.

Audi ricarica con Enel

Il pacchetto ''All Inclusive'', come fa già ben capire il nome, prevede che a tutto ci pensi direttamente Enel: sopralluogo, installazione e assistenza. Nello specifico, sarà installata una wallbox con potenze da 7,4 kW sino a 22 kW con cavo integrato e ottimizzazione intelligente del carico. L'installazione prevede anche la realizzazione della linea di alimentazione (10 metri) con connessione a valle del contatore e gli step propedeutici alla configurazione dell’infrastruttura.

Quanto costa il pacchetto All Inclusive? Sempre in promozione fino al 31 luglio, i prezzi spaziano da 1.500 euro (7,4 kW) a 1.650 euro (22 kW). Per chi ha fretta c'è il servizio Fast Lane che permette di installare la wallbox già durante il primo sopralluogo, ovviamente se ci sono le condizioni tecniche necessarie.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/04/2026