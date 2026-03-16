Tesla MultiPass arriva in Italia: cos’è e come funziona il servizio per ricaricare ovunque

Tesla MultiPass arriva ufficialmente in Italia. Di cosa stiamo parlando? Ma della possibilità di utilizzare l'app di Tesla per poter gestire la ricarica anche dalle colonnine di terze parti. Questo servizio era stato lanciato in alcuni Paesi europei verso la fine dello scorso anno ma non in Italia. Adesso, da alcuni giorni è stato reso disponibile pure da noi senza troppi proclami.

Tesla MultiPass: cos'è

Per ricaricare la propria auto elettrica, una volta bisognava dotarsi di molteplici app o tessere. Con il tempo, gli operatori hanno iniziato a sottoscrivere accordi di interoperabilità e quindi permettono di poter gestire la ricarica anche di colonnine di altre aziende. Come sappiamo, attraverso l'app Tesla è possibile gestire la ricarica presso i Supercharger ma da un po' di tempo a questa parte, la casa automobilistica ha deciso di offrire ai suoi clienti la possibilità di poterla utilizzare pure come strumento per avviare la ricarica dalle colonnine degli altri gestori. Il tutto, utilizzando per i pagamenti il proprio account Tesla.

Come funziona?

Gli utenti Tesla sono automaticamente iscritti al servizio MultiPass. L'unica cosa che bisogna fare è attivarlo attraverso l'app. Il tutto richiede un paio di minuti al massimo. Basterà avviare l'app, cliccare sulle tre linee orizzontali in alto a destra e dal menu che appare selezionare Ricarica e poi Gestisci pagamento. A quel punto selezionare Tesla MultiPass e seguire le istruzioni a schermo per attivare davvero il servizio di ricarica. L'unico passaggio da fare a questo punto sarà avvicinare la Key Car di Tesla, quella che serve per sbloccare l'auto al posto dell'app, allo smartphone che deve essere dotato di supporto NFC. Questo perché sarà possibile gestire la ricarica dalle colonnine di terze parti non solo attraverso l'app di Tesla ma pure utilizzando la Key Card. Ultimato questo passaggio, sarà possibile utilizzare il servizio Tesla MultiPass.

Prezzi

Al momento buttando un occhio sulla mappa e visualizzando le app di terze parti, indipendentemente che si tratti di colonnine Quick in corrente alternata a bassa potenza o Ultra Fast, la tariffa sembra essere sempre la stesa e cioè 0,92 euro a kWh. Non poco dunque, anzi molto. Il servizio è comunque ancora all'inizio in Italia e quindi è possibile che in futuro i prezzi si abbassino. In ogni caso, è sempre un'opportunità in più che offre Tesla ai suoi clienti.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026