Tesla Model Y, adesso anche a 7 posti in Italia: autonomia, prestazioni e prezzi

La Tesla Model Y a 7 posti arriva ufficialmente anche in Europa e quindi in Italia. Da alcuni giorni è infatti apparsa all'interno del configuratore online del SUV elettrico come opzione ma solamente per la versione Premium Long Range a trazione integrale, con un costo aggiuntivo di 2.500 euro. La casa automobilistica va quindi ad ampliare la gamma della Model Y, offrendo un'opzione in più, con l'obiettivo di proporre una soluzione interessante ai clienti che hanno bisogno di portare a bordo molte persone, sebbene la terza fila dei sedili non sia certamente adatta per passeggeri particolarmente alti. Si tratta comunque di un ''ritorno'' dato che la versione 7 posti in Europa per un certo periodo era stata disponibile anche sul modello pre-restyling.

Solo per la Premium Long Range a trazione integrale

Dunque, come accennato all'inizio, l'opzione a 7 posti è proposta solamente sulla Premium Long Range AWD della Tesla Model Y. Sulle ''Standard'' (oggi chiamate solo Model Y), sulla Premium Long Range RWD e sulla Performance, la terza fila dei sedili non è disponibile come optional. Trattandosi della Premium, troviamo quindi la completa dotazione di serie e quindi significa tra le altre cose sedili anteriori ventilati e riscaldati, schermo posteriore da 8 pollici e tetto panoramico in vetro. Chi si siederà nella terza fila potrà disporre di due prese USB-C. Per agevolare l'accesso agli ultimi posti, è presente un pulsante sui sedili della seconda fila dei sedili che permette di farli scorrere in avanti, ripiegandoli, in maniera semplice.

Tesla Model Y Performance 2025

Ovviamente, la diversa configurazione dell'abitacolo va ad influenzare la capacità di carico della Tesla Model Y. Con tutti i sedili in posizione, a disposizione ci sono 381 litri ma abbattendo gli schienali della terza fila si sale a 894 litri. Con gli schienali della seconda e della terza fila ripiegati, si arriva a 2.094 litri. Ovviamente, permane la disponibilità del Frunk dove, per esempio, è possibile alloggiare i cavi per la ricarica. Parlando invece delle specifiche tecniche, la Tesla Model Y Premium Long Range a trazione integrale accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, raggiunge una velocità massima di 201 km/h e dispone di un’autonomia pari a 600 km WLTP.

Niente versione a passo lungo?

Nei giorni precedenti erano emerse indiscrezioni sulla possibilità che potesse arrivare la versione a passo lungo della Tesla Model Y, quella proposta da un po' di tempo in Cina. Questo perché questo modello si appresta ad essere messo in vendita in Australia e per questo erano iniziate a circolare voci su di un successivo arrivo nel Vecchio Continente. L'introduzione della versione a 7 posti del SUV elettrico sembra invece la conferma che in Europa la variante a passo lungo, la Tesla Model Y L, non arriverà mai.

Prezzi

Ecco il completo listino della Tesla Model Y, comprensiva della nuova versione a 7 posti.

Tesla Model Y RWD : 39.990 euro

: 39.990 euro Tesla Model Y Long Range RWD : 46.990 euro

: 46.990 euro Tesla Model Y Premium Long Range RWD : 49.990 euro

: 49.990 euro Tesla Model Y Premium Long Range AWD : 52.990 euro

: 52.990 euro Tesla Model Y Premium Long Range AWD 7 posti : 55.490 euro

: 55.490 euro Tesla Model Y Performance: 61.990 euro

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 02/03/2026