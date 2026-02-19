Rivoluzionario e fuori legge: il primo Tesla Cybercab è un caso

Ed ecco il primo Tesla Cybercab uscire ufficialmente dalle linee di montaggio della Giga Texas. Foto celebrativa, Musk che posta su X, i fan che gridano al futuro.
Tutto molto Tesla. Ma, come spesso accade con Tesla, la notizia vera non è questa. Le notizie vere sono due, una buona e l'altra meno. Cominciamo dalla cattiva notizia.
Robotaxi fermo ai box
Sì, il Cybercab esiste. È reale. È lì, lucido, pronto. Peccato che non possa ancora circolare. E non per un dettaglio tecnico, ma per un dettaglio normativo.
First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA— Tesla (@Tesla) February 17, 2026
Non avendo né volante, né pedali, né possibilità di intervento umano, il Cybercab non rientra in nessuna categoria attualmente omologabile.
È un veicolo che richiede certificazioni di guida autonoma di Livello 4 o 5, cioè la capacità di cavarsela completamente da solo. Capacità che Tesla sostiene di avere “quasi”, ma che nessuna autorità al mondo ha ancora approvato.
Tesla Cybercab dentro è cosi: vuoto
Il Cybercab, per ora, può muoversi solo in contesti sperimentali e controllati, in Texas, e sempre sotto supervisione indiretta.
Non può essere venduto, non può essere immatricolato, non può essere chiamato da un cliente. È un robotaxi che non può fare il taxi.
Chiaro, no? Senza volante né pedali, non esiste un “piano B”. Se l’AI sbaglia (e sbaglia), non c’è nessuno che possa correggerla. È questo che blocca tutto: non la tecnologia, ma la responsabilità.
Tesla Cybercab, il robotaxi senza... la licenza
Con un'immagine ancor più comprensibile: è come inaugurare un aeroporto intercontinentale, quando gli aerei non hanno ancora il permesso di decollare.
Ora, la buona notizia.
Assemblaggio? No, ''disimballaggio''
Il Cybercab è il primo veicolo al mondo costruito con il nuovo processo “Unboxed”, la rivoluzione industriale che Musk promette da anni.
Auto divise in macro-moduli, assemblate in parallelo, unite da megacasting e incollaggi strutturali che tagliano tempi e costi. Una sorta di catena di montaggio 2.0, pensata per produrre un’auto ogni dieci secondi.
Cybercab is purpose built for autonomy— Tesla (@Tesla) November 6, 2025
Production starting in April pic.twitter.com/0ciETWRmac
E qui sta il paradosso: la fabbrica è più pronta del prodotto. L’industria è più avanti della normativa. Il futuro della produzione è già operativo, mentre il futuro della mobilità autonoma è ancora in attesa del timbro.
È come se Tesla avesse inventato la stampa a caratteri mobili, per poi usarla per stampare un volantino che non si può distribuire.
La tecnica Unboxed è rivoluzionaria
Ford sta già lavorando a un sistema simile. Altri seguiranno. Perché l’Unboxed è la parte davvero interessante: un modo nuovo di costruire auto, potenzialmente più rivoluzionario dell’auto stessa.
Il Cybercab potrebbe anche non diventare mai un mezzo per la massa. Ma la sua catena di montaggio, forse sì.