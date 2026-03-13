Tesla, qui dormono tutti: driver, passeggero, intelligenza...

Negli Stati Uniti va di moda un nuovo sport estremo: addormentarsi in Tesla e sperare che l’auto non decida di fare harakiri contro un guardrail.

L’ultimo episodio arriva da un’autostrada in California, dove una Model 3 viene ripresa mentre sia il guidatore, sia il passeggero, dormono come due pensionati dopo il pranzo della domenica.

Su Tesla Model 3 con Full Self Driving modalità ''notte'' (credits: CarScoops)

Come sempre, non sapremo mai se a bordo ci fosse il Full Self-Driving “Supervised” o il più basic Autopilot, ma il punto è un altro: la gente continua a trattare questi sistemi come babysitter robotiche, non come assistenti che – sorpresa – richiedono ancora un umano sveglio.

E non è che la storia sia nuova: versioni più vecchie di FSD e Autopilot si facevano fregare da pesetti sul volante, come quei professori che firmavano le giustificazioni senza guardare.



Scatartabellando i social, la saga dei narcolettici Tesla è piena zeppa di episodi: qui sopra, ecco una Model X che procede tranquilla mentre la sua conducente, serenissima, schiaccia un pisolino degno di un gatto al sole. Il tutto immortalato e messo online, perché altrimenti non è successo davvero.

Nel frattempo, poco più in là, un Model Y con un conducente in modalità “siesta con cappellino” completa il trittico della settimana.



Tesla continua a migliorare i suoi sistemi, certo. Ma finché la strategia resta quella di usare i clienti come beta tester su strade vere, con traffico vero e conseguenze vere, questi video continueranno a spuntare come funghi.

E ogni volta ci ritroveremo a fare la stessa domanda: è l’auto che è sempre più intelligente, o è l'essere umano che lo è sempre meno?

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/03/2026