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Tesla, qui dormono tutti: driver, passeggero, intelligenza...

Avatar di Lorenzo Centenari, il 13/03/26

53 minuti fa - Nuovi avvistamenti di Teslari beati nel mondo dei sogni. Puntata "matrimoniale"

Nuovi avvistamenti di Teslari beati nel mondo dei sogni, ecco un raro caso di Full Self Driving "a due piazze" (non provateci)

Negli Stati Uniti va di moda un nuovo sport estremo: addormentarsi in Tesla e sperare che l’auto non decida di fare harakiri contro un guardrail.

L’ultimo episodio arriva da un’autostrada in California, dove una Model 3 viene ripresa mentre sia il guidatore, sia il passeggero, dormono come due pensionati dopo il pranzo della domenica.

Su Tesla Model 3 con Full Self Driving modalità ''notte'' (credits: CarScoops)

Come sempre, non sapremo mai se a bordo ci fosse il Full Self-Driving “Supervised” o il più basic Autopilot, ma il punto è un altro: la gente continua a trattare questi sistemi come babysitter robotiche, non come assistenti che – sorpresa – richiedono ancora un umano sveglio.

E non è che la storia sia nuova: versioni più vecchie di FSD e Autopilot si facevano fregare da pesetti sul volante, come quei professori che firmavano le giustificazioni senza guardare.
 

Driver settles in for sleep
by u/ripetrichomes in TeslaFSD

Scatartabellando i social, la saga dei narcolettici Tesla è piena zeppa di episodi: qui sopra, ecco una Model X che procede tranquilla mentre la sua conducente, serenissima, schiaccia un pisolino degno di un gatto al sole. Il tutto immortalato e messo online, perché altrimenti non è successo davvero.

Nel frattempo, poco più in là, un Model Y con un conducente in modalità “siesta con cappellino” completa il trittico della settimana.


Tesla continua a migliorare i suoi sistemi, certo. Ma finché la strategia resta quella di usare i clienti come beta tester su strade vere, con traffico vero e conseguenze vere, questi video continueranno a spuntare come funghi.

E ogni volta ci ritroveremo a fare la stessa domanda: è l’auto che è sempre più intelligente, o è l'essere umano che lo è sempre meno?

Fonte: CarScoops

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/03/2026
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