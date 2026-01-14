Innamorato di Tesla Autopilot Full Self Driving? Da San Valentino si pagherà solo in abbonamento

Tesla dice addio all’acquisto del Full Self Driving: dal 14 febbraio 2026 negli USA sarà disponibile solo in abbonamento mensile

San Valentino porta i fiori, ma toglie una certezza per i clienti Tesla. Dal 14 febbraio 2026, negli Stati Uniti, il Full Self-Driving non sarà più acquistabile come optional una tantum: si pagherà esclusivamente in abbonamento.

A confermarlo è stato direttamente Elon Musk, come sempre senza troppi giri di parole. Sul suo social X, il numero uno di Tesla ha scritto che dopo il 14 febbraio l’FSD non verrà più venduto insieme all’auto nuova, ma resterà disponibile solo con formula mensile.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14.



FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

Tradotto: niente più maxi-esborso iniziale - negli USA costava 8.000 dollari - ma un canone ricorrente per continuare ad avere accesso alle funzioni di guida autonoma più avanzate.

Una scelta che, a ben vedere, non sorprende più di tanto. Musk ha da tempo una predilezione per i servizi in abbonamento (X Premium insegna), e l’intero settore automotive si sta muovendo nella stessa direzione con le cosiddette Functions On Demand (FOD).

Volkswagen, ad esempio, ha recentemente legato la potenza del motore a un paywall su alcuni modelli elettrici, mentre BMW fece discutere imponendo un abbonamento per i sedili riscaldati.

Va anche detto che, negli USA, il Full Self-Driving è già disponibile in versione subscription, a 99 dollari al mese, affiancata finora dalla possibilità di acquistarlo definitivamente. Opzione che ora ha i giorni contati.

La novità, è bene chiarirlo, riguarda quasi esclusivamente il mercato americano. In Europa – Italia compresa – il pacchetto è acquistabile con il nome di “Guida autonoma al massimo potenziale”, ma le funzionalità più avanzate viste negli Stati Uniti non sono attualmente utilizzabili, per via dei limiti normativi.

Di fatto, quello che oltreoceano promette una guida sempre più autonoma, da noi resta (per ora) un sofisticato sistema di assistenza. Insomma, se siete innamorati del Tesla Autopilot Full Self Driving, preparatevi a una relazione a canone mensile. Proprio da San Valentino in poi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/01/2026