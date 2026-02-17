Auto elettriche, guida ai costi di ricarica in Italia: tariffe a confronto

Quanto costa ricaricare un’auto elettrica in Italia? Questa è una domanda che molti si fanno quando si discute, anche solo per curiosità, di auto elettriche. Ci sono abbonamenti? I costi sono sempre gli stessi ovunque? I quesiti che le persone si pongono sono, giustamente, questi e tanti altri ma spesso c’è ancora confusione sul tema.

La realtà è che in Italia sono presenti diversi operatori, ognuno con la sua infrastruttura. I costi poi sono differenti a seconda che si rifornisca da una colonnina in corrente alternata (le Quick) o in corrente continua (note anche come Fast o Ultra Fast a seconda della potenza erogata). Vediamo quindi di mettere un po’ di ordine e di andare a scoprire i prezzi che applicano i principali gestori che offrono servizi di ricarica in Italia.

Iniziamo da A2A E-Moving che offre sia tariffe a consumo e sia in abbonamento. Inoltre, nel caso degli abbonamenti ci sono differenze se si è anche clienti A2A Energia oppure no. Entriamo nei dettagli e andiamo a vedere i prezzi.

E-Moving a Consumo

Con questo profilo tariffario si andrà a pagare esattamente quanto si è prelevato. Il prezzo varia a seconda della potenza erogata dalla colonnina.

Quick fino a 22 kW : 0,65 euro a kWh

Fast, Fast + e Ultra (da 50 a 300 kWh): 0,72 euro a kWh

Sempre a consumo c’è E-Moving a consumo Plus. A fronte di un canone di 2 euro al mese c’è la possibilità di avere 2 prenotazioni al giorno oltre alla possibilità di poter ricaricare su tutte le stazioni accessibili in base alle esigenze utilizzando fino a 4 utenze, pagando i consumi effettivi. Passiamo agli abbonamenti che garantiscono un certo quantitativo di kWh al mese a fronte di un canone fisso. A2A propone Emoving Small, Emoving Medium ed Emoving Large. Attenzione però, i prezzi variano a seconda se si è anche clienti A2A Energia oppure no.

Per chi non è cliente, gli abbonamenti sono i seguenti.

Emoving Small: 40 kWh a 25 euro al mese (0,625 euro a kWh)

Emoving Medium: 100 kWh a 57 euro al mese (0,57 euro kWh)

Emoving Large: 200 kWh a 106 euro al mese (0,53 euro a kWh)

A2A E-Moving

Per i clienti A2 Energia, invece, sono i seguenti.

Emoving Small: 40 kWh a 22 euro (0,55 euro a kWh)

Emoving Medium: 100 kWh a 49 euro (0,49 euro a kWh)

Emoving Large: 200 kWh a 85 euro (0,425 euro a kWh)

Gli abbonamenti non valgono per le colonnine Fast+ e Ultra. Inoltre, i clienti avranno a disposizione la possibilità di effettuare 2 prenotazioni giornaliere delle prese disponibili presso le Stazioni di Ricarica Pubbliche, attraverso l'apposita funzionalità presente sull'App A2A E-moving. A seguito della prenotazione, la presa selezionata sarà riservata per i 15 minuti successivi. Il servizio di prenotazione è disponibile solo sulle Stazioni per le quali è espressamente indicato.

Deferco Energia propone sia tariffe a consumo Pay per Use e sia abbonamento. Partiamo dalle prime. Il costo in questo caso dipende non solo dalla potenza erogata dalla colonnina ma anche dal giorno e dalla fascia oraria.

Da Lunedì a sabato.

ore 10 – 12: 0,79 euro/kWh su Quick e Fast e 0,89 euro/kWh su Ultra Fast

ore 12 – 15: 0,59 euro/kWh su Quick e Fast e 0,79 euro/kWh su Ultra Fast

ore 15 – 22: 0,79 euro/kWh su Quick e Fast e 0,89 euro/kWh su Ultra Fast

ore 22– 10: 0,59 euro/kWh su Quick e Fast e 0,79 euro/kWh su Ultra Fast

La domenica e festivi.

Sempre 0,59 euro/kWh su Quick e Fast e 0,79 euro/kWh su Ultra Fast

Passiamo all’abbonamento che offre 200 kWh al mese a fronte di un canone di 129 euro. Attenzione, si può ricaricare solamente sulle colonnine fino ad una potenza di 50 kW. Duferco energia propone anche delle prepagate che permettono di acquistare un certo quantitativo di kWh ad un prezzo scontato. Anche in questo caso sono utilizzabili solamente sulle colonnine fino a 50 kW di potenza.

100 kWh a 65 euro (0,65 euro a kWh)

150 kWh a 95 euro (0,63 euro a kWh)

400 kWh a 249 euro (0,62 euro a kWh)

Electra sta progressivamente facendo crsecere la sua rete di ricarica in Italia. L'operatore francese propone diverse opzioni tra tariffe a consumo e abbonamenti.

La tariffa consumo pevede un costo di 0,64 euro a kWh utilizzando l'app. Se si preferisce pagare la ricarica utilizzando una carta contacless, il prezzo sale a 0,79 euro a kWh. Passiamo adesso agli abbonamenti Electra+ che si suddividono in Start e Boost ed è possibile scegliere se pagare mensilmente o annualmente.

Electra+ Start mensile: 1,99 euro al mese - 0,54 euro a kWh

Electra+ Boost mensile: 9,99 euro al mese - 0,44 euro a kWh

Electra+ Start annuale: 19,90 euro all'anno - 0,54 euro a kWh

Electra+ Boost annuale: 99,90 euro all'anno - 0,44 euro a kWh

Electrip punta a ritagliarsi uno suo spazio all'interno del mercato italiano della ricarica delle auto elettriche e può contare già su di un'ampia rete. La struttura tariffaria è molto semplice e prevede solamente un costo di 0,60 euro a kWh per gli iscritti sulle colonnine AC e 0,65 euro a kWh su quelle DC e HPC. Per i non iscritti, rispettivamente 0,75 euro a kWh e 0,80 euro a kWh.

Oggi Enel X propone solamente tariffe a consumo con prezzi variabili a seconda della potenza della colonnina e dell'orario in cui si ricarica. Comunque, si va da 0,52 euro a kWh fino a 0,85 euro a kWh. Entriamo nei dettagli.

Ricarica AC fino a 43 kW: 0,52 euro a kWh (20:00-6:59) - 0,67 euro a kWh (7:00 - 19:59)

Ricarica DC fino a 99 kW: 0,6 euro a kWh (20:00-6:59) - 0,75 euro a kWh (7:00-19:59)

Ricarica HPC fino a 350 kW: 0,85 euro a kWh (tutta la giornata)

Gli interessati potranno sottoscrivere Pay Per Use Premium che a fronte di un canone annuo di 25 euro offre un servizio illimitato di prenotazione. C'è poi Plug&Go Super: 4 euro a mese per il servizio di prenotazione illimitato e uno sconto sulla tariffa a consumo di 5 centesimi.

Fastned da un po' di tempo è arrivata anche in Italia, sebbene al momento sia presenta una sola stazione situata nell'area di sosta Truk Park Brescia Est. Per quanto riguarda le tariffe, in Italia si paga a consumo a 0,83 euro a kWh.

In alternativa c'è la ''Tariffa Gold'', un abbonamento pensato per chi fa un frequente uso di questa stazioni di ricarica in tutta Europa. A fronte di un canone di 11,99 euro al mese, si otterrà uno sconto del 30% sulla tariffa a consumo. Nel caso del'Italia significa pagare 0,59 euro a kWh.

IONITY propone sia tariffe a consumo e sia abbonamenti. Partiamo quindi dalla IONITY Go che permette di ricaricare al prezzo di 0,79 euro a kWh utilizzando l'app ufficiale. Esiste anche una seconda tariffa a consumo per chi non usa l'app ma preferisce pagare direttamente contactless o attraverso il QR Code. In questo caso il costo sale a 0,83 euro a kWh.

IONITY

Poi ci sono gli abbonamenti Power 365 e Motion 365.

IONITY Power 365: 119,99 euro all'anno per ricaricare a 0,47 euro a kWh

IONITY Motion 365: 59,99 euro all'anno per ricaricare a 0,59 euro a kWh

Il primo abbonamento è pensato per chi fa un largo utilizzo della rete IONITY, il secondo, invece, per chi ne fa un utilizzo più saltuario.

Plenitude On the Road oggi offre solamente tariffe a consumo con prezzo variabile a seconda della potenza erogata dalla colonnina.

Quick fino a 22 kW: 0,65 euro a kWh

Fast fino a 75 kW: 0,85 euro a kWh

Fast+/Ultrafast maggiore di 75 kW: 0,90 euro a kWh

Plenitude On The Road

Inoltre, Plenitude On The Road propone delle Card Prepagate da utilizzare entro 6 mesi dalla data d’acquisto.

Card 50: 53 euro di credito prepagato al prezzo di 50 euro

Card 100: 110 euro di credito prepagato a 100 euro

Card 150: 170 euro di credito prepagato a 150 euro

La rete di ricarica di Tesla non ha certo bisogno di grandi presentazioni ma forse ancora non tutti sanno che le sue stazioni sono aperte anche alle altre auto elettriche anche se non ovunque. I possessori di un’auto elettrica di Elon Musk possono disporre di una tariffa a consumo agevolata. Tuttavia, i non clienti Tesla possono scegliere un abbonamento di 11,99 euro che permette di ricaricare con le stesse tariffe agevolate delle auto elettriche della casa automobilistica americana.

Le tariffe dei Tesla Supercharger non sono in realtà identiche per ogni stazione. Inoltre, variano a seconda della fascia oraria: “on peak” e “off peak”. I prezzi esatti si possono consultare all’interno dell’app Tesla. Tra clienti e non clienti, la differenza di prezzo si aggira attorno a 0,15/0,20 euro a kWh. Volendo fare un esempio, nel mentre in cui scriviamo questa guida, presso il Tesla Supercharger di Milano CityLife, i clienti Tesla e i non clienti con abbonamento pagano 0,30 euro a kWh nelle fasce non di picco e 0,47 euro a kWh in quelle di picco. I non clienti senza abbonamento, tra 0,42 euro a kWh e 0,65 euro a kWh.

Secondo gli ultimi dati del rapporto di Motus-E (dicembre 2025), nel nostro Paese risultano installati 73.047 punti punti di ricarica ad uso pubblico. Più nel dettaglio, 53.756 presentano una potenza inferiore ai 50 kW. Sono invece 13.404 quelli con una potenza compresa tra 50 kW e 149 kW. I punti di ricarica con una potenza erogata uguale o superiore ai 150 kW sono 5.887. Com’è la situazione nelle autostrade? Secondo il rapporto di Motus-E, i punti di ricarica installati sono 1.374. Il 62% erogano una potenza superiore ai 150 kW. Complessivamente, il 50% delle aree di servizio autostradali sono dotate di un’infrastruttura di ricarica.

Tutte le app degli operatori propongono una mappa in cui sono visualizzate le colonnine per la ricarica con filtri per identificarle più facilmente in base, ad esempio, alla potenza. Tuttavia si tratta per lo più delle colonnine della rete dell’operatore e di quelle con cui ci sono accordi di interoperabilità. Per poter avere un quadro più preciso si può far affidamento ad applicazioni come NextCharge che offrono una panoramica più completa delle colonnine presenti con tanto di foto e recensione degli utenti che hanno avuto modo di utilizzarle.

Foto di copertina generata con AI

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/03/2026