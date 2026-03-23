Mercedes Classe A cambia rotta: nuova generazione nel 2028 per competere con Audi A2: ibrida ed elettrica

I piani originali prevedevano che la Mercedes Classe A dovesse andare in pensione nel 2025. Le cose sono poi cambiate perché il mercato non è andato nella direzione sperata. In particolare, il segmento delle elettriche non è cresciuto come ci si attendeva. Inoltre, la richiesta della Classe A continuava a essere elevata. Per tali motivi, la casa automobilistica ha deciso di rivedere la sua strategia con cui doveva puntare maggiormente sul ''lusso'', prolungando la produzione della Classe A al 2028, anno in cui dovrebbe arrivare un'erede, come confermano i colleghi inglesi di Autocar, che poggerà sulla piattaforma MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), la stessa oggi utilizzata dalla nuova CLA.

Come sarà? Per il momento circolano solamente alcune voci che affermano che si tratterà ancora di una compatta in stile hatchback ma con un assetto rialzato. Non si tratterebbe, però, di un crossover in senso classico. Ne capiremo sicuramente di più nel corso del tempo, del resto al momento del debutto mancano ancora alcuni anni. In ogni caso, una volta su strada dovrà vedersela con diversi rivali tra cui la nuova Audi A2 e-tron che sarà una delle principali novità 2026 della casa dei 4 anelli e che andrà a sostituire i modelli A1 e Audi Q2 che presto usciranno di scena.

La nuova Mercedes Classe A, cosa sappiamo

Secondo il rapporto dei colleghi inglesi, lo stile della nuova Classe A viene descritto come ''tradizionale nella forma ma moderno nei dettagli''. L'intenzione sarebbe quella di far evolvere, piuttosto che reinventare, l'aspetto dell'attuale hatchback. Il progetto sarebbe stato approvato prima della partenza, alla fine di gennaio, di Gorden Wagener , storico responsabile del design di Mercedes. Nonostante una maggiore altezza da terra, come già detto, la nuova Classe A non sarà una crossover. In ogni caso, si lavorerà per migliorare l'accessibilità all'abitacolo e la visibilità esterna dato che la nuova generazione è pensata non solo per continuare ad avvicinare i clienti più giovani ma pure quelli ''orfani'' dell Classe B, destinata ad andare presto in pensione.

Mercedes Classe A: un dettaglio del frontale

Da quanto si sa fino a questo momento, i frontale dovrebbe presentare alcuni elementi in comune con quelli della nuova CLA e della nuova GLC. Avrà una linea del tetto spiovente e all'interno ci sarà spazio per 5 passeggeri. Pare che sia in valutazione la possibilità di avere la panca dei sedili posteriori scorrevole. Ovviamente possiamo aspettarci anche tanta tecnologia come in tutti gli ultimi modelli Mercedes. Nuove forme e design a parte, si chiamerà ancora Classe A o la casa automobilistica prenderà un'altra direzione? Ancora non ci sono informazioni certe, ovviamente, ma secondo qualcuno, le differenze con l'attuale modello potrebbero essere sufficienti a far decidere Mercedes per un cambio di nome.

Come accennato prima, sarà utilizzata la piattaforma Mercedes Modular Architecture (MMA) che permette di realizzare vetture dotate di motori endotermici e 100% elettrici. Possiamo quindi attenderci una gamma simile a quella della nuova CLA e quindi versioni Mild Hybrid e puramente elettriche. Grazie poi all'architettura a 800 V sarà possibile ricaricare ad altissima potenza. La nuova piattaforma dovrebbe portare la futura Classe A a disporre di un passo più lungo e carreggiate più larghe, per un maggiore spazio interno. Non dovrebbero poi mancare versioni ad alte prestazioni firmate AMG.

Insomma, si sta lavorando a qualcosa di molto interessante. Non rimane quindi che attendere novità. Al debutto manca ancora molto tempo e quindi ci sarà modo di saperne molto di più.

Fonte: Autocar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 23/03/2026