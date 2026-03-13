Auto novità 2026

Nuova Mercedes GLB, il SUV a 7 posti adesso è anche ibrido: tutte le versioni e i prezzi

Avatar di Filippo Vendrame, il 13/03/26

1 ora fa - Mercedes amplia la gamma GLB: arrivano le versioni ibride 48 V

Motori mild hybrid 48 V basati su di un 1.5 turbo a ciclo Miller

La nuova generazione della Mercedes GLB aveva fatto il suo debutto a dicembre 2025. Il SUV a 7 posti era stato presentato nella versione 100% elettrica, con la promessa che più avanti sarebbero arrivate anche le motorizzazioni ibride (Mild Hybrid). Adesso ci siamo perché la casa della stella ha annunciato l'introduzione della nuova GLB Hybrid che quindi va ad ampliare la gamma del nuovo SUV. Mercedes ha già aperto gli ordini con prezzi a partire da 49.516 euro per la versione 180 Advanced.

Motori Mild Hybrid 48 V

Mercedes GLB

Sotto al cofano troviamo le motorizzazioni Mild Hybrid 48 V che aveva fatto il loro debutto sulla nuova CLA Hybrid. Dunque, si tratta di un motore 4 cilindri turbo di 1,5 litri di cilindrata a ciclo Miller abbinato ad un sistema Mild Hybrid. Nello specifico, all’interno del cambio automatico a 8 rapporti troviamo un piccolo motore elettrico da 22 kW alimentato da una batteria che dispone di una capacità di 1,3 kWh. Mercedes offre questa motorizzazione ibrida in tre livelli di potenza: 136, 163 e 190 CV. Inoltre, a seconda del modello scelto si potrà avere anche la trazione integrale 4MATIC.

La casa della stella ci tiene a sottolineare il lavoro svolto per rendere il più efficiente possibile questo nuovo powertrain per offrire buone prestazioni ma consumi contenuti. Proprio per tale motivo, il motore utilizza il ciclo Miller che funziona in modo leggermente diverso rispetto a un tradizionale motore Otto a quattro tempi: la chiusura relativamente anticipata delle valvole di aspirazione riduce le perdite per pompaggio e consente un elevato rapporto di compressione di 12:1.

Mercedes GLB

Questa unità adotta poi un basamento interamente in alluminio con rivestimento Nanoslide delle canne dei cilindri, una testata con collettore di scarico parzialmente integrato e un turbocompressore con turbina segmentata e condotto a spirale commutabile.

Allestimenti e prezzi

Mercedes GLB

Nuova Mercedes GLB Hybrid è proposta negli allestimenti Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Le motorizzazioni a disposizioni sono GLB 180, GLB 200, GLB 200 4MATIC, GLB 220 e GLB 220 4MATIC. Si parte da 49.516 euro ma si può arrivare a circa 65.000 euro per la versione top di gamma, ovviamente optional esclusi.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/03/2026
Listino Mercedes-Benz GLB
AllestimentoCV / KwPrezzo
GLB 180 Executive 136 / 10044.377 €
GLB 180 d Executive 116 / 8545.536 €
GLB 180 Advanced 136 / 10046.067 €
GLB 180 d Advanced 116 / 8547.226 €
GLB 200 d Executive 150 / 11047.244 €
GLB 180 Progressive Advanced 136 / 10047.641 €
GLB 200 Executive 163 / 12048.708 €
GLB 180 d Progressive Advanced 116 / 8548.800 €
GLB 200 d Advanced 150 / 11048.934 €
GLB 180 Progressive Advanced Plus 136 / 10049.056 €
GLB 200 d 4Matic Executive 150 / 11049.513 €
GLB 180 d Progressive Advanced Plus 116 / 8550.215 €
GLB 200 Advanced 163 / 12050.398 €
GLB 200 d Progressive Advanced 150 / 11050.508 €
GLB 200 d 4Matic Advanced 150 / 11051.203 €
GLB 180 AMG Line Advanced Plus 136 / 10051.496 €
GLB 200 d Progressive Advanced Plus 150 / 11051.923 €
GLB 200 Progressive Advanced 163 / 12051.972 €
GLB 180 d AMG Line Advanced Plus 116 / 8552.655 €
GLB 200 d 4Matic Progressive Advanced 150 / 11052.777 €
GLB 200 Progressive Advanced Plus 163 / 12053.387 €
GLB 180 AMG line Premium 136 / 10053.393 €
GLB 200 d 4Matic Progressive Advanced Plus 150 / 11054.192 €
GLB 200 d AMG Line Advanced Plus 150 / 11054.363 €
GLB 180 d AMG Line Premium 116 / 8554.552 €
GLB 200 AMG Line Advanced Plus 163 / 12055.827 €
GLB 220 d 4Matic Executive 190 / 14056.028 €
GLB 200 d AMG Line Premium 150 / 11056.260 €
GLB 200 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 150 / 11056.632 €
GLB 180 AMG Line Premium Plus 136 / 10057.468 €
GLB 220 d 4Matic Advanced 190 / 14057.718 €
GLB 200 AMG Line Premium 163 / 12057.724 €
GLB 250 4Matic Progressive Advanced 224 / 16558.093 €
GLB 200 d 4Matic AMG Line Premium 150 / 11058.529 €
GLB 180 d AMG Line Premium Plus 116 / 8558.627 €
GLB 220 d 4Matic Progressive Advanced 190 / 14059.292 €
GLB 250 4Matic Progressive Advanced Plus 224 / 16559.509 €
GLB 200 d AMG Line Premium Plus 150 / 11060.335 €
GLB 220 d 4Matic Progressive Advanced Plus 190 / 14060.707 €
GLB 200 AMG Line Premium Plus 163 / 12061.799 €
GLB 250 4Matic AMG Line Advanced Plus 224 / 16561.949 €
GLB 200 d 4Matic AMG Line Premium Plus 150 / 11062.604 €
GLB 220 d 4Matic AMG Line Advanced Plus 190 / 14063.147 €
GLB 250 4Matic AMG Line Premium 224 / 16563.846 €
GLB 220 d 4Matic AMG Line Premium 190 / 14065.044 €
GLB 250 4Matic AMG Line Premium Plus 224 / 16567.921 €
GLB 35 AMG 4Matic AMG Line Advanced Plus 306 / 22568.109 €
GLB 220 d 4Matic AMG Line Premium Plus 190 / 14069.119 €
GLB 35 AMG 4Matic AMG Line Premium 306 / 22570.007 €
GLB 35 AMG 4Matic AMG Line Premium Plus 306 / 22574.081 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz GLB visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz GLB
Logo Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
