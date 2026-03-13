Nuova Mercedes GLB, il SUV a 7 posti adesso è anche ibrido: tutte le versioni e i prezzi

La nuova generazione della Mercedes GLB aveva fatto il suo debutto a dicembre 2025. Il SUV a 7 posti era stato presentato nella versione 100% elettrica, con la promessa che più avanti sarebbero arrivate anche le motorizzazioni ibride (Mild Hybrid). Adesso ci siamo perché la casa della stella ha annunciato l'introduzione della nuova GLB Hybrid che quindi va ad ampliare la gamma del nuovo SUV. Mercedes ha già aperto gli ordini con prezzi a partire da 49.516 euro per la versione 180 Advanced.

Motori Mild Hybrid 48 V

Mercedes GLB

Sotto al cofano troviamo le motorizzazioni Mild Hybrid 48 V che aveva fatto il loro debutto sulla nuova CLA Hybrid. Dunque, si tratta di un motore 4 cilindri turbo di 1,5 litri di cilindrata a ciclo Miller abbinato ad un sistema Mild Hybrid. Nello specifico, all’interno del cambio automatico a 8 rapporti troviamo un piccolo motore elettrico da 22 kW alimentato da una batteria che dispone di una capacità di 1,3 kWh. Mercedes offre questa motorizzazione ibrida in tre livelli di potenza: 136, 163 e 190 CV. Inoltre, a seconda del modello scelto si potrà avere anche la trazione integrale 4MATIC.

La casa della stella ci tiene a sottolineare il lavoro svolto per rendere il più efficiente possibile questo nuovo powertrain per offrire buone prestazioni ma consumi contenuti. Proprio per tale motivo, il motore utilizza il ciclo Miller che funziona in modo leggermente diverso rispetto a un tradizionale motore Otto a quattro tempi: la chiusura relativamente anticipata delle valvole di aspirazione riduce le perdite per pompaggio e consente un elevato rapporto di compressione di 12:1.

Mercedes GLB

Questa unità adotta poi un basamento interamente in alluminio con rivestimento Nanoslide delle canne dei cilindri, una testata con collettore di scarico parzialmente integrato e un turbocompressore con turbina segmentata e condotto a spirale commutabile.

Allestimenti e prezzi

Mercedes GLB

Nuova Mercedes GLB Hybrid è proposta negli allestimenti Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Le motorizzazioni a disposizioni sono GLB 180, GLB 200, GLB 200 4MATIC, GLB 220 e GLB 220 4MATIC. Si parte da 49.516 euro ma si può arrivare a circa 65.000 euro per la versione top di gamma, ovviamente optional esclusi.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/03/2026