Nuova Mercedes VLE si presenta: lusso, tecnologia e comfort per viaggiare come in limousine

La nuova Mercedes VLE elettrica non è un semplice van perché nella realtà offre il comfort di marcia e la dinamica di guida di una limousine con lo spazio e la versatilità di una grande monovolume lunga circa 5,3 metri. Modello molto importante per la casa della stella dato che porta al debutto la nuova piattaforma Van Architecture, modulare, flessibile e scalabile. Modello che come tutte le Mercedes propone tanto lusso e non manca ovviamente la tecnologia grazie all'ultima generazione del sistema MBUX e alla presenza del sistema operativo Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Mercedes VLE nasce per viaggiare e quindi troviamo un'ampia batteria che garantisce una lunga autonomia e soprattutto l'architettura a 800 V che permette di ricaricare ad altissima potenza.

Gli esterni

Mercedes VLE

Il nuovo van di Mercedes adotta un linguaggio stilistico tutto nuovo, con una silhouette bassa e filante che ha permesso di ottenere un Cx di 0,25. Il frontale si caratterizza per una nuova griglia di grandi dimensioni. A seconda dell’allestimento, presenta una cornice illuminata, una striscia luminosa continua che collega i fari, luci diurne a forma di stella con DIGITAL LIGHT e la stella Mercedes sul cofano oppure la stella centrale integrata nella griglia.

Guardando al posteriore, invece, vediamo subito i gruppi ottici dal design ad arco, integrati nello spoiler aerodinamico. Inoltre, non si può non notare la striscia luminosa che va a incorniciare la coda con una forma a U rovesciata. Più avanti arriverà anche una versione più lunga da oltre 5,4 metri che permetterà di offrire ancora più spazio all'interno dell'abitacolo.

Gli interni

Mercedes VLE

Salendo a bordo della nuova Mercedes VLE elettrica troviamo una plancia dominata dal sistema MBUX Superscreen che offre la strumentazione digitale da 10,25 pollici e un sistema infotainment con display da 14 pollici. Tra gli optional un terzo schermo destinato al passeggero anteriore da 14 pollici per le funzioni di intrattenimento. Sempre tra gli optional troviamo un maxi schermo da 31,3 pollici che fuoriesce dal padiglione per dare accesso a chi si siede dietro a diverse funzioni e non solo dedicate all'intrattenimento. Infatti, sarà possibile gestire videoconferenze.

VLE è dotata di porta scorrevole elettrica su entrambi i lati con HANDS-FREE Access opzionale, particolarmente utile negli spazi ristretti. Le porte scorrevoli dispongono di finestrini completamente apribili, per garantire un’ampia ventilazione naturale. Con il sistema Roll & Go, i sedili possono essere spostati manualmente avanti e indietro secondo necessità, bloccati in qualsiasi posizione oppure rimossi per creare ampio spazio per attrezzature sportive e da tempo libero.

Mercedes VLE

Il van può accogliere a bordo fino a 8 passeggeri (configurazioni da 5 a 8 posti) distribuiti su tre file complete di sedili. Sono possibili diverse configurazioni, tra cui la disposizione chiamata a ''vis-à-vis'' con sedili regolabili meccanicamente. Per aumentare ulteriormente il comfort dei passeggeri posteriori sono disponibili tavolini pieghevoli. A seconda della configurazione scelta, la nuova Mercedes VLE con tre file di sedili offre un bagagliaio fino a 795 litri. Se tutti i sedili vengono rimossi, lo spazio disponibile arriva fino a 4.078 litri.

Motori e autonomia

Mercedes VLE

La nuova Mercedes VLE sarà proposta con diverse opzioni di powertrain. Il primo modello ad arrivare sul mercato sarà la VLE 300 electric, seguita dalla VLE 400 4MATIC electric. In particolare, la VLE 300 electric, con 203 kW (276 CV), offre un'autonomia di oltre 700 km grazie alla batteria da 115 kWh. La più potente VLE 400 4MATIC electric con 305 kW (415 CV) arriverà dopo e di lei sappiamo al momento che potrà accelerare da a 100 km/h in 6,5 secondi. La batteria sarà sempre da 115 kWh con la possibilità di ricaricare in corrente continua fino ad una potenza di picco di oltre 300 kW. La VLE può recuperare fino a 355 km di autonomia in soli 15 minuti.

Il prossimo anno seguiranno due ulteriori modelli con batterie LFP (litio-ferro-fosfato), con una capacità utilizzabile di 80 kWh.

Nuova VLE offre un elevato livello di comfort acustico e per garantire il massimo comfort durante i viaggi, ci sono le sospensioni pneumatiche AIRMATIC con smorzamento intelligente e controllo dell’altezza. Utilizzano i i dati di Google Maps per mantenere il veicolo il più basso possibile per il maggior tempo possibile, riducendo la resistenza aerodinamica e quindi il consumo energetico. L’altezza della vettura può essere alzata o abbassata fino a 40 mm, migliorando sia la luce a terra sia la facilità di accesso a bordo. C'è anche l'asse posteriore sterzante.

Prezzi

Mercedes VLE

Il listino italiano non è ancora stato annunciato ma in Germania si partirà da poco più di 94 mila euro.

Pubblicato da Filippo Vendrame, 11/03/2026