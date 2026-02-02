Brabus incontra Lamborghini Urus: potenza e stile fuori scala per il SUV del Toro

Il preparatore tedesco elabora il SUV ibrido di Sant'Agata Bolognese. Risultato? 900 CV, look eccentrico e prezzi da supercar per le versioni Mint e Superblack

Conosciamo Brabus come uno dei più abili preparatori di modelli Mercedes (qui Brabus 900 Rocket Edition). Chi non conosce le G 63 AMG elaborate dall'audace factory tedesca?

Tuttavia, dopo avere – passateci il termine – “saturato” il mercato del tuning con tantissime proposte utilizzando i modelli di Stoccarda, oggi cambia obiettivo e punta dritto sulla Lamborghini Urus, dando vita a due nuove versioni high performance e decisamente fuori dagli schemi.

Lamborghini Urus by Brabus: nasce il SUV da 900 CV

Nascono così Brabus 900 Mint e Brabus 900 Superblack, entrambe basate sulla Urus SE ibrida plug-in aggiornata (guarda Lamborghini Urus SE).

Brabus 900: l'elaborazione della Lamborghini Urus SE in colorazione Superblack

Due anime, stesso DNA estremo

Le due varianti condividono la stessa base tecnica ma si distinguono nettamente per carattere e impronta stilistica. La Brabus 900 Mint colpisce subito per la vistosa colorazione verde pastello, estesa a carrozzeria e abitacolo.

La Brabus 900 Superblack, invece, punta su un'estetica total black più aggressiva e discreta, impreziosita da numerosi elementi in fibra di carbonio a vista.

In sintesi, il design Brabus (guarda la homepage di Brabus) prevede interventi mirati ma riconoscibili. Gli aggiornamenti stilistici non stravolgono il maxi SUV del Toro, ma ne enfatizzano la presenza su strada.

Brabus 900: il frontale aggressivo del SUV nella variante cromatica Mint, in verde menta

Il kit carrozzeria include:

splitter anteriore ridisegnato

prese d'aria maggiorate

parafanghi allargati

spoiler posteriore più pronunciato

diffusore con quattro terminali di scarico

Entrambi i modelli montano cerchi forgiati Brabus Monoblock Z Platinum Edition da 24 pollici, mentre le sospensioni SportXtra abbassano l'assetto fino a 20 mm.

Brabus 900: l'abitacolo negli audaci rivestimenti ton su ton con la carrozzeria della Mint

Interni Masterpiece su misura

L'abitacolo riceve il trattamento Brabus Masterpiece, con pelle trapuntata e traforata, Alcantara, inserti in alluminio e fibra di carbonio. Anche all'interno, le combinazioni cromatiche riprendono gli esterni: nero profondo o verde menta. Una più discreta, l'altra decisamente più eccentrica.

Brabus 900: i sedili sortivi in pregiata pelle nera della versione Superblack

V8 ibrido potenziato: 900 CV e 1.050 Nm

Il cuore resta il V8 biturbo da 4,0 litri, abbinato al sistema ibrido plug-in. Grazie all'upgrade Brabus PowerXtra LG40-900, la potenza sale da 800 a 900 CV, con coppia massima di 1.050 Nm. Lo scatto 0-100 km/h avviene in 3,2 secondi, ovvero due decimi in meno della Urus standard, mentre la velocità massima resta fissata a 312 km/h.

Brabus 900: il motore V8 plug-in hybrid elaborato per raggiungere 900 CV e 1.050 Nm

Prezzi fuori scala

La Brabus 900 Superblack parte da 544.098 euro, mentre quella verde menta è un po' più costosa e raggiunge 583.071 euro. Queste cifre sono ben al di sopra di un esemplare standard, che attacca il listino a 263.000 euro.

In pratica, allo stesso prezzo di una delle due Brabus potreste comprare anche la Urus di scorta … Che si fa? Andiamo sul configuratore Lambo?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/02/2026