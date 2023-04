500.000 di queste Classe G. La one-off dell'anniversario

Quanti modelli auto sopravvivono ai decenni, conservando per di più la cera delle origini? E quanti possono fregiarsi dell'epiteto di Papamobile? Infine, quanti possono affermare di aver vinto una Dakar in coppia con un tale Jacky Ickx? Mercedes Classe G non è mai stato un fuoristrada come un altro. Ma ora che taglia il traguardo del mezzo milione di unità, Classe G si sente ancora più speciale. E celebra la circostanza a modo suo. La linea di montaggio del sito di Graz festeggia l'esemplare Classe G numero 500.000 trasformandolo in una G dal tocco unico, ispirata alla 280 GE del 1986. Garbato, ma squisito, il trattamento vintage.

A Graz prodotta la Mercedes Classe G numero 500.000

VERDI RICORDI L'aspetto complessivo e la struttura sono quelli del G-Wagen attualmente in produzione, tuttavia il codice della vernice, lo storico verde agave, si rifà a una delle prime opzioni di colore disponibili. La tinta esterna, ma non solo: i gusci in vetro degli indicatori di direzione sono rifiniti in arancione, e se ci pensi, è anch'esso un tocco molto anni Settanta. Che altro? La grande stella Mercedes sul copriruota posteriore, da tempo sostituita da un badge assai più sobrio, le ruote in argento sterling a cinque razze.

Il verde agave, la ''stellona'' Mercedes sul copriruota

STELLA POLARE All'interno, i cambiamenti sono un pelo più nascosti, ma mirati. La parte centrale dei sedili è rivestita in un tessuto a scacchi tipico delle Classe G della prima ora, mentre sulla maniglia lato passeggero compare la scritta ''N. 500.000”, nello stesso verde degli esterni. Lanciata nel 1979 su commissione dello Scià di Persia, nel corso degli anni la mitica Geländewagen si è declinata in tutte le combinazioni possibili immaginabili. Veicolo immutabile per definizione, mostra oggi una insospettabile elasticità culturale: dal 2024 esordirà in formato full electric EQG. La storia continua.

Coming soon: Mercedes EQG

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/04/2023