Brabus 900 Rocket Edition: con 900 CV da super SUV a supercar è un attimo. Vi basta mezzo milione...

Con quei soldi ti compri un bell'appartamento, ma questa Mercedes-AMG G 63 è la sublimazione di lusso, tecnologia e performance in un unico modello. Un vero gioiello in edizione limitata

La BRABUS 900 Rocket Edition nasce sulla base dell’attuale Mercedes-AMG G 63 della serie W465, trasformato in un SUV dalle caratteristiche uniche.

Un progetto esclusivo e a tiratura limitata

Si tratta di una produzione estremamente limitata, con soli 30 esemplari destinati ai mercati globali, elemento che ne rafforza ulteriormente l’esclusività.

Di fatto, è la più alta espressione della manifattura BRABUS applicata alla Classe G 63 AMG di Mercedes-Benz (guarda la homepage BRABUS).

BRABUS 900 Rocket Edition: il SUV su base Mercedes-AMG G 63 costa oltre 500 mila euro

Due colori e finiture al top per lusso e sportività

Fin dal debutto, il modello è proposto in due configurazioni di lancio: Signature Black e Stealth Grey, entrambe sviluppate per enfatizzare l’impatto visivo e il carattere sportivo del progetto.

La sigla “900” ben visibile sulla carrozzeria segnala immediatamente tutto il potenziale di questo SUV BRABUS, che si colloca al vertice della gamma per potenza, lusso e personalizzazione (leggi tutto su BRABUS 1000).

BRABUS 900 Rocket Edition: la griglia retroilluminata con luci a LED

Motore elaborato con potenza fuori scala

Il cuore della BRABUS 900 Rocket è il V8 biturbo BRABUS ROCKET 900 da 4,5 litri, un’unità profondamente rivista rispetto al motore standard Mercedes-AMG.

L’incremento di cilindrata e l’adozione di componenti interni forgiati consentono di raggiungere 900 CV a 6.200 giri/min e una coppia massima di 1.250 Nm, disponibile già a bassi regimi.

BRABUS 900 Rocket Edition: il V8 biturbo di 4,5 litri elaborato eroga 900 CV e 1.250 Nm

I principali interventi tecnici includono:

Alesaggio aumentato a 84 mm e corsa portata a 100 mm

Pistoni e bielle forgiate ad alte prestazioni

Due turbocompressori maggiorati con pressione di 1,4 bar

Per l’uso quotidiano, la coppia viene limitata elettronicamente a 1.050 Nm, per proteggere la trasmissione altrimenti troppo sollecitata dalle badilate di Newtonmetro.

Le prestazioni restano comunque di riferimento assoluto:

0-100 km/h in 3,7 secondi

Velocità massima limitata a 240 km/h

Peso complessivo di 2.640 kg con trazione integrale

BRABUS 900 Rocket Edition: i tubi di scarico laterali con finitura in fibra di carbonio e retroilluminati

Scarico e sound: carattere su misura

Il sistema di scarico in acciaio inox è dotato di gestione attiva delle valvole, consentendo al conducente di scegliere tra un sound V8 sportivo in modalità Sport e una configurazione più discreta “Coming Home”. I doppi terminali laterali, incorniciati in carbonio con illuminazione ambientale rossa, rappresentano uno degli elementi distintivi del posteriore.

BRABUS 900 Rocket Edition: il frontale muscoloso con elementi in fibra di carbonio

Design widebody in carbonio a vista

Lo stile della BRABUS 900 Rocket Edition è definito dalla carrozzeria widebody interamente in carbonio a vista, sviluppata esclusivamente per questo modello.

Il frontale presenta una fascia dedicata con prese d’aria maggiorate, spoiler integrato e cofano motore Brabus.

Spiccano inoltre:

Griglia anteriore illuminata con emblema BRABUS

Paraurti e parafanghi allargati con inserti in carbonio

Alettone posteriore in carbonio per migliorare aerodinamica e impatto visivo

I cerchi BRABUS Monoblock II “Platinum Edition” da 24 pollici, con pneumatici fino a 355/25 ZR 24 al posteriore, rafforzano la presenza scenica del SUV.

BRABUS 900 Rocket Edition: il lussuoso abitacolo con rivestimenti in pregiata pelle

Interni su misura: lusso artigianale e tecnologia

L’abitacolo è affidato agli interni BRABUS Masterpiece, realizzati a mano in pelle nera di altissima qualità. La versione Stealth Grey abbina la pelle alla microfibra Dinamica, con accenti rossi a contrasto distribuiti su plancia, volante e pannelli porta.

BRABUS 900 Rocket Edition: la zona posteriore è una lounge esclusiva per i passeggeri

Tra le soluzioni più raffinate:

Sedili climatizzati con trapuntatura “Shell”

Paddle shift in carbonio con indicatori LED stile Formula 1

Illuminazione ambientale personalizzata e battitacco illuminati

A completare l’esperienza, ogni veicolo viene consegnato con una borsa BRABUS Weekender realizzata a mano in pregiata pelle, trapuntata e traforata nel design BRABUS ''Shell''.

BRABUS 900 Rocket Edition: edizione limitata a 30 pezzi per l'esclusivo SUV tedesco

Prezzo e posizionamento

La BRABUS 900 Rocket Edition è proposta a partire da 569.900 euro (prezzo export Germania, IVA 19% esclusa). Un prezzo che riflette il livello di ingegneria, artigianalità e rarità di uno dei SUV più estremi mai realizzati su base Mercedes. Adesso via libera ai commenti. Cosa ne pensate di questo sport utility super dotato? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/01/2026