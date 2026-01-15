Brabus 900 Rocket Edition: con 900 CV da super SUV a supercar è un attimo. Vi basta mezzo milione...

La BRABUS 900 Rocket Edition nasce sulla base dell’attuale Mercedes-AMG G 63 della serie W465, trasformato in un SUV dalle caratteristiche uniche.
Un progetto esclusivo e a tiratura limitata
Si tratta di una produzione estremamente limitata, con soli 30 esemplari destinati ai mercati globali, elemento che ne rafforza ulteriormente l’esclusività.
Di fatto, è la più alta espressione della manifattura BRABUS applicata alla Classe G 63 AMG di Mercedes-Benz (guarda la homepage BRABUS).
BRABUS 900 Rocket Edition: il SUV su base Mercedes-AMG G 63 costa oltre 500 mila euro
Due colori e finiture al top per lusso e sportività
Fin dal debutto, il modello è proposto in due configurazioni di lancio: Signature Black e Stealth Grey, entrambe sviluppate per enfatizzare l’impatto visivo e il carattere sportivo del progetto.
La sigla “900” ben visibile sulla carrozzeria segnala immediatamente tutto il potenziale di questo SUV BRABUS, che si colloca al vertice della gamma per potenza, lusso e personalizzazione (leggi tutto su BRABUS 1000).
BRABUS 900 Rocket Edition: la griglia retroilluminata con luci a LED
Motore elaborato con potenza fuori scala
Il cuore della BRABUS 900 Rocket è il V8 biturbo BRABUS ROCKET 900 da 4,5 litri, un’unità profondamente rivista rispetto al motore standard Mercedes-AMG.
L’incremento di cilindrata e l’adozione di componenti interni forgiati consentono di raggiungere 900 CV a 6.200 giri/min e una coppia massima di 1.250 Nm, disponibile già a bassi regimi.
BRABUS 900 Rocket Edition: il V8 biturbo di 4,5 litri elaborato eroga 900 CV e 1.250 Nm
I principali interventi tecnici includono:
- Alesaggio aumentato a 84 mm e corsa portata a 100 mm
- Pistoni e bielle forgiate ad alte prestazioni
- Due turbocompressori maggiorati con pressione di 1,4 bar
Per l’uso quotidiano, la coppia viene limitata elettronicamente a 1.050 Nm, per proteggere la trasmissione altrimenti troppo sollecitata dalle badilate di Newtonmetro.
Le prestazioni restano comunque di riferimento assoluto:
- 0-100 km/h in 3,7 secondi
- Velocità massima limitata a 240 km/h
- Peso complessivo di 2.640 kg con trazione integrale
BRABUS 900 Rocket Edition: i tubi di scarico laterali con finitura in fibra di carbonio e retroilluminati
Scarico e sound: carattere su misura
Il sistema di scarico in acciaio inox è dotato di gestione attiva delle valvole, consentendo al conducente di scegliere tra un sound V8 sportivo in modalità Sport e una configurazione più discreta “Coming Home”. I doppi terminali laterali, incorniciati in carbonio con illuminazione ambientale rossa, rappresentano uno degli elementi distintivi del posteriore.
BRABUS 900 Rocket Edition: il frontale muscoloso con elementi in fibra di carbonio
Design widebody in carbonio a vista
Lo stile della BRABUS 900 Rocket Edition è definito dalla carrozzeria widebody interamente in carbonio a vista, sviluppata esclusivamente per questo modello.
Il frontale presenta una fascia dedicata con prese d’aria maggiorate, spoiler integrato e cofano motore Brabus.
Spiccano inoltre:
- Griglia anteriore illuminata con emblema BRABUS
- Paraurti e parafanghi allargati con inserti in carbonio
- Alettone posteriore in carbonio per migliorare aerodinamica e impatto visivo
I cerchi BRABUS Monoblock II “Platinum Edition” da 24 pollici, con pneumatici fino a 355/25 ZR 24 al posteriore, rafforzano la presenza scenica del SUV.
BRABUS 900 Rocket Edition: il lussuoso abitacolo con rivestimenti in pregiata pelle
Interni su misura: lusso artigianale e tecnologia
L’abitacolo è affidato agli interni BRABUS Masterpiece, realizzati a mano in pelle nera di altissima qualità. La versione Stealth Grey abbina la pelle alla microfibra Dinamica, con accenti rossi a contrasto distribuiti su plancia, volante e pannelli porta.
BRABUS 900 Rocket Edition: la zona posteriore è una lounge esclusiva per i passeggeri
Tra le soluzioni più raffinate:
- Sedili climatizzati con trapuntatura “Shell”
- Paddle shift in carbonio con indicatori LED stile Formula 1
- Illuminazione ambientale personalizzata e battitacco illuminati
A completare l’esperienza, ogni veicolo viene consegnato con una borsa BRABUS Weekender realizzata a mano in pregiata pelle, trapuntata e traforata nel design BRABUS ''Shell''.
BRABUS 900 Rocket Edition: edizione limitata a 30 pezzi per l'esclusivo SUV tedesco
Prezzo e posizionamento
La BRABUS 900 Rocket Edition è proposta a partire da 569.900 euro (prezzo export Germania, IVA 19% esclusa). Un prezzo che riflette il livello di ingegneria, artigianalità e rarità di uno dei SUV più estremi mai realizzati su base Mercedes. Adesso via libera ai commenti. Cosa ne pensate di questo sport utility super dotato? Fatecelo sapere.