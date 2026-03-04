La "scarpa da clown" che Mercedes non ha il coraggio, la fa Brabus

Brabus Rocket GTS: 986 cv, carrozzeria verde radioattiva e forma da Z3 pompata. SL 63 diventa Shooting Brake e perde ogni freno inibitorio

Spendere quasi 1,4 milioni di dollari per una Mercedes-AMG SL 63 che sembra la versione Marvelizzata della storica BMW Z3 Coupé, per gli amici “clown shoe”, è una scelta che, sulla carta, richiederebbe un consulto medico.

Ma Brabus, come sempre, non legge la carta: la strappa, la brucia e poi ci costruisce sopra un Shooting Brake da 986 cavalli. Presentata a Pebble Beach 2025, ce la eravamo persa: rimediamo.



La Rocket GTS è una SL 63 che ha passato troppo tempo su TikTok: carrozzeria interamente in carbonio tinto di verde smeraldo, tetto allungato, coda ridisegnata e un’aura da “non so cosa sto guardando ma non riesco a smettere”.

Dentro, poi, è un tripudio di pelle e Alcantara verde, verde ovunque, verde anche dove non sapevi potesse esistere una superficie.

Brabus Rocket GTS, qual è il tuo colore preferito?

Sotto il cofano, però, niente scherzi: il V8 biturbo portato a 4,5 litri, aiutato dall’ibrido plug-in di SL 63 E Performance, spara fuori 986 CV e 1.620 Nm.

Risultato: 0-100 in 2,6 secondi, 200 in 9,5, 300 in 23,6. Velocità massima limitata a 317 km/h, giusto per non far esplodere il pianeta.

Su Brabus Rocket GTS, il V8 plug-in sfiora i 1.000 CV

Costa come un hypercar, accelera come un hypercar, ma sembra un’astronave travestita da sneaker.

E forse è proprio questo il punto: se vuoi passare inosservato, compra una Ferrari. Se vuoi che la gente ti chieda “ma perché?”, compra questa.

Brabus Rocket GTS costa più di 1 milione di euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/03/2026