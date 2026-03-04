La "scarpa da clown" che Mercedes non ha il coraggio, la fa Brabus

Spendere quasi 1,4 milioni di dollari per una Mercedes-AMG SL 63 che sembra la versione Marvelizzata della storica BMW Z3 Coupé, per gli amici “clown shoe”, è una scelta che, sulla carta, richiederebbe un consulto medico.
Ma Brabus, come sempre, non legge la carta: la strappa, la brucia e poi ci costruisce sopra un Shooting Brake da 986 cavalli. Presentata a Pebble Beach 2025, ce la eravamo persa: rimediamo.
La Rocket GTS è una SL 63 che ha passato troppo tempo su TikTok: carrozzeria interamente in carbonio tinto di verde smeraldo, tetto allungato, coda ridisegnata e un’aura da “non so cosa sto guardando ma non riesco a smettere”.
Dentro, poi, è un tripudio di pelle e Alcantara verde, verde ovunque, verde anche dove non sapevi potesse esistere una superficie.
Brabus Rocket GTS, qual è il tuo colore preferito?
Sotto il cofano, però, niente scherzi: il V8 biturbo portato a 4,5 litri, aiutato dall’ibrido plug-in di SL 63 E Performance, spara fuori 986 CV e 1.620 Nm.
Risultato: 0-100 in 2,6 secondi, 200 in 9,5, 300 in 23,6. Velocità massima limitata a 317 km/h, giusto per non far esplodere il pianeta.
Su Brabus Rocket GTS, il V8 plug-in sfiora i 1.000 CV
Costa come un hypercar, accelera come un hypercar, ma sembra un’astronave travestita da sneaker.
E forse è proprio questo il punto: se vuoi passare inosservato, compra una Ferrari. Se vuoi che la gente ti chieda “ma perché?”, compra questa.
Brabus Rocket GTS costa più di 1 milione di euro
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|AMG SL 43 Premium
|381 / 280
|143.794 €
|AMG SL 43 Premium Plus
|381 / 280
|147.295 €
|AMG SL 55 4Matic+ Premium
|476 / 350
|178.962 €
|AMG SL 55 4Matic+ Premium Plus
|476 / 350
|182.465 €
|AMG SL 63 4Matic+ Premium
|585 / 430
|207.784 €
|AMG SL 63 4Matic+ Premium Plus
|585 / 430
|211.288 €
|AMG SL 63 S e performance 4M+ Premium
|612 / 450
|237.778 €
|AMG SL 63 S e performance 4M+ Premium Plus
|612 / 450
|241.282 €
