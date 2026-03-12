Piani industriali

Mercedes Classe B verso l’addio: niente nuova generazione

Filippo Vendrame, il 12/03/26

2 ore fa - I SUV hanno annientato il mercato delle monovolume

Per Mercedes la nuova GLB è il naturale successore della Classe B

Mercedes Classe B si prepara ad andare in pensione. L'aumento della popolarità dei SUV negli ultimi anni ha penalizzato altri segmenti del mercato, colpendo in particolare modo le station wagon e le monovolume. Già sapevamo che per la Classe B il 2026 sarebbe stato probabilmente il suo ultimo anno e adesso, parlando con i colleghi inglesi di AutoExpress, Robert Lesnik, responsabile del design degli esterni di Mercedes, ha confermato che la Classe B (qui la nostra prova) non avrà sicuramente futuro. Una nuova generazione non rientra nei piani della casa automobilistica tedesca.

La nuova GLB come successore della Classe B

Inizialmente, il marchio aveva pianificato quattro nuovi modelli basati sulla piattaforma Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA): la nuova CLA (berlina e Shooting Brake), oltre al nuovo SUV GLB e alla nuova GLA al cui debutto non manca molto. Pare che su questa piattaforma in futuro sarà realizzata anche l'erede della Classe A ma non ci sarà posto per una nuova Classe B. Come ha spiegato bene Lesnik, i SUV hanno ''annientato'' il mercato delle monovolume. La casa automobilistica indica piuttosto la nuova Mercedes GLB a sette posti come naturale successore della Classe B. Modello che offre molto spazio all'interno dell'abitacolo, lusso, comfort ed è proposto con motorizzazioni 100% elettriche e presto anche ibride.

La prima Classe B arrivò nel 2004 con forme da monovolume tradizionale. L'obiettivo era di offrire maggiore praticità rispetto alla Classe A su cui era basata. Se la Classe A da quando fu lanciata per la prima volta sul mercato è stata evoluta nel design diventando un'hatchback, la Classe B ha continuato a proporre forme da monovolume. Oggi, questo modello è venduto con motorizzazioni benzina, diesel e ibride Plug-in. In Italia i prezzi partono da poco più di 38.000 euro ma si può salire a oltre 46.000 euro per la top di gamma Plug-in, ovviamente optional esclusi.

Dunque, la Mercedes Classe B non trova posto nel nuovo piano prodotto della casa automobilistica tedesca. La monovolume è quindi destinata a sparire presto. Per chi cerca spazio anche per 7 persone potrà invece puntare sulla nuova GLB.

Fonte: AutoExpress

Pubblicato da Filippo Vendrame, 12/03/2026
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe B visita la pagina della scheda di listino.

