Mercedes Classe B verso l’addio: niente nuova generazione

Mercedes Classe B si prepara ad andare in pensione. L'aumento della popolarità dei SUV negli ultimi anni ha penalizzato altri segmenti del mercato, colpendo in particolare modo le station wagon e le monovolume. Già sapevamo che per la Classe B il 2026 sarebbe stato probabilmente il suo ultimo anno e adesso, parlando con i colleghi inglesi di AutoExpress, Robert Lesnik, responsabile del design degli esterni di Mercedes, ha confermato che la Classe B (qui la nostra prova) non avrà sicuramente futuro. Una nuova generazione non rientra nei piani della casa automobilistica tedesca.
La nuova GLB come successore della Classe B
Inizialmente, il marchio aveva pianificato quattro nuovi modelli basati sulla piattaforma Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA): la nuova CLA (berlina e Shooting Brake), oltre al nuovo SUV GLB e alla nuova GLA al cui debutto non manca molto. Pare che su questa piattaforma in futuro sarà realizzata anche l'erede della Classe A ma non ci sarà posto per una nuova Classe B. Come ha spiegato bene Lesnik, i SUV hanno ''annientato'' il mercato delle monovolume. La casa automobilistica indica piuttosto la nuova Mercedes GLB a sette posti come naturale successore della Classe B. Modello che offre molto spazio all'interno dell'abitacolo, lusso, comfort ed è proposto con motorizzazioni 100% elettriche e presto anche ibride.
La prima Classe B arrivò nel 2004 con forme da monovolume tradizionale. L'obiettivo era di offrire maggiore praticità rispetto alla Classe A su cui era basata. Se la Classe A da quando fu lanciata per la prima volta sul mercato è stata evoluta nel design diventando un'hatchback, la Classe B ha continuato a proporre forme da monovolume. Oggi, questo modello è venduto con motorizzazioni benzina, diesel e ibride Plug-in. In Italia i prezzi partono da poco più di 38.000 euro ma si può salire a oltre 46.000 euro per la top di gamma Plug-in, ovviamente optional esclusi.
Dunque, la Mercedes Classe B non trova posto nel nuovo piano prodotto della casa automobilistica tedesca. La monovolume è quindi destinata a sparire presto. Per chi cerca spazio anche per 7 persone potrà invece puntare sulla nuova GLB.
Fonte: AutoExpress
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Classe B 180 Automatic Executive
|136 / 100
|38.158 €
|Classe B 180 d Automatic Executive
|116 / 85
|38.768 €
|Classe B 180 Automatic Advanced
|136 / 100
|40.897 €
|Classe B 200 d Automatic Executive
|150 / 110
|41.208 €
|Classe B 180 d Automatic Advanced
|116 / 85
|41.507 €
|Classe B 180 Automatic Progressive Advanced
|136 / 100
|41.751 €
|Classe B 200 Automatic Executive
|163 / 120
|42.184 €
|Classe B 180 d Automatic Progressive Advanced
|116 / 85
|42.361 €
|Classe B 180 Automatic Progressive Advanced Plus
|136 / 100
|43.166 €
|Classe B 250 Automatic 4Matic Progressive Advanced
|224 / 165
|43.282 €
|Classe B 180 d Automatic Progressive Advanced Plus
|116 / 85
|43.776 €
|Classe B 200 d Automatic Advanced
|150 / 110
|43.947 €
|Classe B 220 d Automatic Executive
|190 / 140
|44.624 €
|Classe B 250 Automatic 4Matic Progressive Advanced Plus
|224 / 165
|44.697 €
|Classe B 200 d Automatic Progressive Advanced
|150 / 110
|44.801 €
|Classe B 200 Automatic Advanced
|163 / 120
|44.923 €
|Classe B 180 Automatic AMG Line Advanced Plus
|136 / 100
|45.508 €
|Classe B 200 Automatic Progressive Advanced
|163 / 120
|45.777 €
|Classe B 180 d Automatic AMG Line Advanced Plus
|116 / 85
|46.118 €
|Classe B 200 d Automatic Progressive Advanced Plus
|150 / 110
|46.216 €
|Classe B 250 e Plug-in Hybrid Automatic Executive
|160 / 117
|46.820 €
|Classe B 180 Automatic AMG Line Premium
|136 / 100
|47.003 €
|Classe B 250 Automatic 4Matic AMG Line Advanced Plus
|224 / 165
|47.039 €
|Classe B 200 Automatic Progressive Advanced Plus
|163 / 120
|47.192 €
|Classe B 180 d Automatic AMG Line Premium
|116 / 85
|47.613 €
|Classe B 220 d Automatic Advanced
|190 / 140
|47.636 €
|Classe B 220 d Automatic Progressive Advanced
|190 / 140
|48.217 €
|Classe B 250 Automatic 4Matic AMG Line Premium
|224 / 165
|48.534 €
|Classe B 200 d Automatic AMG Line Advanced Plus
|150 / 110
|48.558 €
|Classe B 200 Automatic AMG Line Advanced Plus
|163 / 120
|49.534 €
|Classe B 250 e Plug-in Hybrid Automatic Advanced
|160 / 117
|49.559 €
|Classe B 220 d Automatic Progressive Advanced Plus
|190 / 140
|49.632 €
|Classe B 200 d Automatic AMG Line Premium
|150 / 110
|50.053 €
|Classe B 250 e Plug-in Hybrid Automatic Progressive Advanced
|160 / 117
|50.413 €
|Classe B 200 Automatic AMG Line Premium
|163 / 120
|51.029 €
|Classe B 180 Automatic AMG Line Premium Plus
|136 / 100
|51.078 €
|Classe B 180 d Automatic AMG Line Premium Plus
|116 / 85
|51.688 €
|Classe B 250 e Plug-in Hybrid Automatic Progressive Advanced Plus
|160 / 117
|51.828 €
|Classe B 220 d Automatic AMG Line Advanced Plus
|190 / 140
|51.974 €
|Classe B 250 Automatic 4Matic AMG Line Premium Plus
|224 / 165
|52.609 €
|Classe B 220 d Automatic AMG Line Premium
|190 / 140
|53.469 €
|Classe B 200 d Automatic AMG Line Premium Plus
|150 / 110
|54.128 €
|Classe B 250 e Plug-in Hybrid Automatic AMG Line Advanced Plus
|160 / 117
|54.622 €
|Classe B 200 Automatic AMG Line Premium Plus
|163 / 120
|55.104 €
|Classe B 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium
|160 / 117
|56.116 €
|Classe B 220 d Automatic AMG Line Premium Plus
|190 / 140
|57.544 €
|Classe B 250 e Plug-in Hybrid AMG Line Premium Plus
|160 / 117
|60.191 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe B visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Mercedes-Benz Classe B