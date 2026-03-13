Foto spia

La Baby G di Mercedes sta arrivando, la nuova Mini Classe G si scopre un po' di più

Avatar di Filippo Vendrame, il 14/03/26

1 ora fa - Nuove foto spia del mini fuoristrada atteso nel 2027

Non sarà solamente elettrica ma sarà proposta anche con motorizzazioni endotermiche

Mercedes sta continuano il lavoro di sviluppo di un'importante novità che debutterà nel 2027. Parliamo di quella che viene oggi chiamata ''Baby G'' o ''Mini Classe G''. Si tratta quindi di un nuovo modello della gamma del fuoristrada tedesco che si caratterizzerà per disporre di dimensioni inferiori a quelle della Classe G che ben conosciamo. Nuove foto spia di CarBuzz mostrano gli sviluppi del lavoro della casa automobilistica tedesca con il fuoristrada che si scopre un po' di più. Rispetto a precedenti immagini, il camuffamento lascia intravedere nuovi dettagli della vettura. Curiosità, le nuove pellicole utilizzate per coprire la carrozzeria presentano un design particolare dove è presente la lettera ''G'' stampata nei colori verde acido e grigio chiaro.

Sarà sempre una vera Classe G

Mercedes Baby G

Sebbene le dimensioni saranno più piccole, anche la Baby G continuerà a proporre quelle capacità in off-road che oggi contraddistinguono la Mercedes Classe G. Il fuoristrada potrà infatti sempre contare su di un telaio a longheroni, anche se poggerà su di una piattaforma nuova. Inoltre, come aveva raccontato in passato proprio la casa automobilistica, per questo modello sono stati realizzati più componenti unici di quanto si potrebbe immaginare sebbene faccia parte della famiglia della Classe G. Come mostrano le immagini, le forme saranno squadrate e per quanto si potrà identificare come facente parte della famiglia della Classe G, il frontale presenterà alcune differenze, con una diversa firma luminosa per i fari.

Al posteriore vediamo invece l'alloggiamento della ruota di scorta che nel modello con motorizzazione elettrica potrebbe essere utilizzato come vano per i cavi dedicati alla ricarica. L'obiettivo, stando a quanto emerso in passato, sarebbe quello di proporre la Mini Classe G con un look più moderno per avvicinare una clientela più giovane.

Non sarà solo elettrica

Mercedes Baby G

Inizialmente il progetto della Baby G prevedeva una motorizzazione solo elettrica. Poi le cose sono cambiate e, a quanto pare, il fuoristrada sarà proposto anche con unità endotermiche. Non ci sono dettagli precisi in merito ma si specula che possa essere adottato il 4 cilindri 1.5 litri Mild Hybrid con potenze fino a 190 CV che ha debuttato sulla nuova CLA. Lo sviluppo sta andando avanti e non si può fare altro che attendere novità sull'arrivo di questo modello.

E se fosse così?

Mercedes Mini G 2027

In passato abbiamo anche provato a immaginarci come potrebbe essere senza camuffamento. Se fosse davvero così vi piacerebbe?

Foto spia: CarBuzz

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 14/03/2026
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    Listino Mercedes-Benz Classe G
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Classe G 400 d Professional 330 / 243145.769 €
    Classe G 400 d Exclusive 330 / 243152.009 €
    Classe G 400 d AMG Line 330 / 243159.165 €
    Classe G 500 Exclusive 422 / 310161.769 €
    Classe G 500 AMG Line 422 / 310168.925 €
    Classe G 580 EQ AMG Line - / -169.840 €
    Classe G AMG 63 585 / 430208.471 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Mercedes-Benz Classe G visita la pagina della scheda di listino.

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