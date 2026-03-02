Non ci crederete, ma questa Classe G creata da Mansory è una coupé

Il fuoristrada per eccellenza di Stoccarda è reinterpretato con carrozzeria due porte e rinasce sotto forma di Gronos Coupe EVO C, realizzato dal preparatore tedesco in soli otto esemplari

Mercedes Classe Gè uno dei pochi modelli capaci di attraversare quasi mezzo secolo di storia automotive restando sempre attuale.

Un’icona senza tempo

Nel 2025, al suo 49° anno di carriera, il SUV ha registrato un record di consegne, confermando la solidità commerciale di un progetto nato come veicolo militare e oggi presenza fissa davanti agli hotel di lusso. La Mercedes (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) ha trasformato questo storico sport utility in un simbolo di status globale.

Mercedes Classe G Mansory: un SUV extra lusso a due porte chiamato Gronos Coupe EVO C

Quando la Classe G non basta

Per alcuni clienti, però, la versione standard non è sufficiente. Cercano qualcosa di più esclusivo e scenografico. È qui che entra in gioco Mansory, tuner noto per interpretazioni radicali (guarda la homepage di Mansory). La sua proposta si chiama Gronos Coupe EVO C, una reinterpretazione in chiave ancora più estrema di Mercedes Classe G (guarda Mercedes-Benz Classe G Cabrio).

Presentata alcuni anni fa, la Gronos Coupe EVO C è stata prodotta in soli otto esemplari, ciascuno personalizzato. Un numero limitato che ne rafforza l’esclusività e la distanza dal modello di serie.

Mercedes Classe G Mansory: gli interni su misura in pelle bianca e impunture a contrasto

Design: carbonio e dettagli su misura

L’ultima versione si distingue per l’ampio utilizzo di fibra di carbonio forgiata a vista, abbinata a una verniciatura marrone scuro. Il carbonio caratterizza la fascia anteriore rivista, con nuovo paraurti, prese d’aria ridisegnate, splitter prominente e griglia aggiornata. Non manca un cofano in fibra di carbonio dal design muscoloso e passaruota più larghi.

La parte superiore della Mercedes è rifinita in marrone, inclusi tetto e portellone. Al posteriore compaiono un diffusore maggiorato e uno spoiler fisso sul tetto. Interventi che enfatizzano l’impatto visivo di questo SUV, più che modificarne in modo sostanziale l’aerodinamica.

Mercedes Classe G Mansory: al posteriore ci sono diffusore maggiorato e spoiler sul tetto

Interni audaci e motore da urlo

L’abitacolo punta su pelle bianca per sedili, pannelli porta, volante e plancia, con cuciture nere a contrasto. Anche qui la fibra di carbonio forgiata è protagonista, a sottolineare la firma del preparatore tedesco.

Non sono stati diffusi dati ufficiali sulle prestazioni, ma è plausibile che la potenza superi i 900 CV, in linea con altre elaborazioni del tuner.

Mercedes Classe G Mansory: componenti in fibra di carbonio forgiata a vista

Coupé o no, è un veicolo fuori dagli schemi

La particolarità maggiore è nella configurazione: si tratta di una specie di coupé a due porte con portiere anteriori modificate. Una scelta che riduce la praticità rispetto al classico SUV, ma che risponde a una logica diversa: distinguersi a ogni costo. Con la Mercedes Classe G firmata Mansory, l’obiettivo non è la razionalità, ma l’unicità. Giusto?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/03/2026