Mansory Garia Supersport: se a golf sei scarso, ma sei miliardario

Metti che con una mazza in mano non sei un fenomeno, ma che hai un ego che richiede di essere al centro dell'attenzione, ovunque tu ti trovi. Ecco, rivolgiti a Mansory e al golf club, anche se in campo non sei proprio un fuoriclasse, tutti gli occhi addosso ce li avrai uguale. Dai bodykit per supercar a Garia Superport: il tuning cala di potenza, non di stravaganza. È o non è la golf cart più appariscente al mondo?

HYPER CART La base di questa creatura è dunque Garia Supersport, una golf car di lusso originariamente progettata dal Centro stile Mercedes nel 2016, e che proprio al design Mercedes-Benz e Smart si ispira in qualche modo, vedi griglia e fari a LED. Mansory trascina Garia allo step successivo, senza preoccuparsi delle spese. L'intera carrozzeria è realizzata in carbonio forgiato, esibendo un caratteristico motivo a trama che ricorda da vicino i body di alcune hypercar. Completano il look i cerchi in lega di diametro maggiorato, abbinati a pneumatici a spalla bassa, una piastra paramotore anteriore disegnata come un diffusore, una griglia personalizzata, estensioni dei parafanghi, infine squisiti accenti turchesi.

INFOTAINMENT Anche il cruscotto e la cabina a vista sono rivestiti in pelle turchese, con scritte Mansory sui sedili e cinture di sicurezza abbinate. Tra le funzionalità, ecco un sistema di infotainment da 10,1 pollici, un sistema audio Bluetooth montato sul tetto e un vano frigorifero integrato, tutto quanto comunque ereditato dalla Garia Supersport di serie.

CHI VA PIANO... Sportiva di aspetto, un pelo meno di fatto. Il motore elettrico genera solo 11 cv e a causa di restrizioni normative la velocità massima è limitata a 70 km/h. Impressionante è semmai l'autonomia, poiché la batteria agli ioni di litio da 10,24 kWh consente una percorrenza di 81 km con una singola carica. A occhio, è più che sufficiente per la maggior parte dei campi da golf.

ALLA FACCIA! Mansory non ha rivelato il prezzo del pacchetto: considerando l'impiego di materiali di fascia alta, non ti sbagli a battezzare questa Garia Supersport modificata la golf cart più costosa oggi sul mercato. Per farsi un'idea, Garia Superport costa (tenetevi forte) circa 70.000 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/05/2023