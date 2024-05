MCX Pergusa by Mansory: quando la Maserati MC20 esalta le sue performance

Chi mastica di tuning sa perfettamente quale tipo di elaborazioni propone il team di Mansory. Parliamo di modelli dal look sopra le righe ed elaborazioni tecniche capaci di regalare performance eccezionali alle creazioni della factory tedesca. Per esempio, è il caso di questa Maserati MC20, che si è regalata una bella dose aggiuntiva di adrenalina grazie a un body kit completo e all’elaborazione di motore e autotelaio. La supercar realizzata da Mansory, che adesso si chiama “MCX Pergusa” (l'omaggio al circuito siciliano sarà un caso?) è un concentrato di carbonio e aggressività senza precedenti, che trasforma questo modello del Tridente in qualcosa di ancora più esclusivo e performante. Infatti, la produzione sarà limitata a soli cinque esemplari, tutti completamente personalizzabili dal cliente.

MCX Pergusa by Mansory: il tuner tedesco presenta la sua visione di Maserati MC20PIÙ POTENZA E PRESTAZIONI RECORD La trasformazione della Maserati inizia dal motore, col 3.0 V6 biturbo Nettuno, che dagli originali 630 CV e 730 Nm è portato a 750 CV e 880 Nm, con un aumento di ben 120 CV e 150 Nm. Grazie a un’elettronica rivista e a un nuovo impianto di scarico, la MC20 ora scatta da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi e tocca i 335 km/h di velocità massima. Tutta questa potenza è scaricata a terra attraverso il cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti e alla trazione integrale. Infine, a dare un grande contributo per quanto riguarda il feeling di guida, oltre a un assetto rivisto, ci pensano anche i giganteschi pneumatici da 335/25 ZR 22 sull’asse posteriore e 255/30 ZR 21 su quello anteriore.

VEDI ANCHE

MCX Pergusa by Mansory: solo cinque esemplari del tutto personalizzabiliLOOK ESAGERATO Come da tradizione di Mansory, l’estetica è uno degli elementi che catturano immediatamente l’attenzione. Il kit carrozzeria progettato per questa Masereati è di quelli che si fanno notare, con grandi appendici in carbonio sul frontale, sul posteriore e nelle minigonne. A ciò, si aggiungono elementi inediti come la grande presa d’aria sul tetto di derivazione racing, l’enorme estrattore e l’ala fissa.

MCX Pergusa by Mansory: l'abitacolo sportivo ed extra lusso della supercarUN ABITACOLO SU MISURA Gli interni non sono certo meno eccentrici. Completamente personalizzabili per colore e materiali, in questa particolare Maserati li troviamo in un abbinamento bi-color arancio e nero, in pelle e alcantara a rivestire quasi tutto l’abitacolo. Poi, ci sono tanti altri dettagli a impreziosire la cellula abitativa come la griffe Mansory cucita su poggiatesta e cinture di sicurezza o le diverse modanature in fibra di carbonio e alluminio anodizzato per rendere unica l’esperienza di guida o più semplicemente la vita a bordo. Infine, parliamo di prezzo che, come per ogni sua creazione, il tuner tedesco non dichiara. Tuttavia, possiamo facilmente ipotizzare che il conto sia molto più salato dei circa 240.000 euro necessari per una MC20 base.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 21/05/2024