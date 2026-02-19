Lamborghini Revuelto by Mansory: passare inosservati non fa per voi? La Carbonado X esagera tutto

Se la Lamborghini Revuelto vi sembrava già abbastanza appariscente, il preparatore tedesco Mansory (guarda la homepage di Mansory) è pronto a farvi cambiare idea.

Lamborghini Revuelto: il tuning di Mansory non conosce limiti

La nuova “arma letale” Carbonado X è una reinterpretazione radicale della supersportiva di Sant’Agata Bolognese (guarda la prova di Lamborghini Revuelto), nata per chi considera “normale” una V12 ibrida da oltre mille cavalli.

Qui il concetto di tuning viene portato all’estremo, con un progetto che punta tutto su estetica aggressiva, aerodinamica evoluta e potenza incrementata.

Lamborghini Revuelto by Mansory: si chiama Carbonado X ed è esagerata in tutto

Esterni: un tripudio di carbonio forgiato

La trasformazione della supersportiva Lamborghini è totale (guarda la homepage di Lamborghini). La carrozzeria viene rivestita quasi interamente in fibra di carbonio forgiata opaca. Restano riconoscibili praticamente solo i fari e la mascherina, mentre tutto il resto è stato ridisegnato.

Il frontale sfoggia uno splitter pronunciato e un cofano con prese d’aria maggiorate. Lungo le fiancate, le iconiche superfici della supercar lasciano spazio a prese d’aria laterali imponenti, minigonne oversize e parafanghi posteriori scolpiti con aperture integrate.

Al posteriore il distacco è ancora più netto: triplo terminale di scarico centrale, grande ala fissa e un diffusore che ruba l’occhio nella parte bassa. Completano l’opera una presa d’aria sul tetto e un cofano motore dal design ispirato alla fantascienza. Secondo il preparatore tedesco, le nuove componenti migliorano raffreddamento, flussi d’aria e deportanza al retrotreno.

Lamborghini Revuelto by Mansory: vestito in fibra di carbonio forgiata e aerodinamica spinta

Cerchi e assetto: dettagli tecnici

La Carbonado X monta cerchi in carbonio FV.10 da 21 pollici all’anteriore e 22 al posteriore. Non sono state annunciate modifiche specifiche alle sospensioni adattive né all’impianto frenante carboceramico, che restano quelli della Revuelto standard.

Lamborghini Revuelto by Mansory: interni su misura con pelle, Alcantara e accenti turchese

Interni personalizzati e anima plug-in hybrid

L’abitacolo è un concentrato di Alcantara, pelle e dettagli turchesi, con illuminazione ambientale integrata e numerosi loghi Mansory. L’atmosfera è esclusiva, creata su misura.

Sotto il cofano trova posto sempre il V12 6,5 litri abbinato al sistema plug-in hybrid, ma con numeri rivisti: 930 CV e 765 Nm dal solo termico, per una potenza combinata che sale a 1.120 CV. Lo 0-100 km/h viene coperto in 2,3 secondi, con una velocità massima di 355 km/h.

Lamborghini Revuelto by Mansory: esemplare unico dall'impressionante impatto visivo

One-off solo per gli Emirati Arabi Uniti

La Carbonado X è stata realizzata come esemplare unico per lo showroom Dubai di Mansory. Tuttavia, il tuner potrebbe replicare un progetto simile su richiesta. Il prezzo? Considerando l’entità delle modifiche e l’esclusività assoluta dell’auto, si parla facilmente di cifre a sette zeri. Che ne dite, spazio in garage ne avete?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/02/2026